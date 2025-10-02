EQS-News: 1inch stellt sich neu auf, um die umfassendere Mission zu reflektieren, die DeFi und das globale Finanzwesen vereint

EQS-News: 1inch / Schlagwort(e): Produkteinführung

Design, Messaging und Produktstrategie von 1inch sollen die wahre Größe der Plattform besser widerspiegeln

Das 1inch SaaS-Modell hat die weitverbreitete Annahme durch Binance, Ledger, MetaMask & mehr angeheizt

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, 2. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- 1inch, das führende DeFi-Ökosystem, hat ein neues Branding und auf der Token2049 in Singapur seine neue visuelle und kommunikative Identität sowie eine neue Adresse enthüllt: 1inch.com. Die Änderung spiegelt das Wachstum des Projekts wider, das seine Rolle als zentraler DeFi-Infrastrukturanbieter festigt, der sich auf die Integration des Sektors und seine Verbindung mit traditionellen Finanzinstituten und -systemen konzentriert.

Dieses Rebranding ist der jüngste Schritt in der Mission von 1inch, DeFi zu vereinfachen und für die Masseneinführung bereit zu machen. Von DEX-Aggregation über absichtsbasierte Swaps bis hin zu nahtlosen Cross-Chain-Lösungen – jeder Schritt, den 1inch unternommen hat, hat die Benutzerfreundlichkeit verbessert. Mit einem radikal vereinfachten Design, klareren Schnittstellen und gestrafften Produkten bietet das Projekt nun für normale Nutzer und institutionelle Partner gleichermaßen einen noch intuitiveren Einstieg in den DeFi-Bereich.

Die Ausweitung des SaaS-basierten Modells von 1inch bedeutet, dass seine innovative, nicht kustodiale Technologie nun in der gesamten Branche weit verbreitet ist. Große Akteure wie Binance, Coinbase, Ledger, MetaMask, Trust Wallet und andere verlassen sich auf die Technologie von 1inch, um ihre Swaps zu betreiben.

Das spiegelt sich auch in der Botschaft wider, mit der die neue Marke eingeführt wird: We move forward as 1" (Etwa: Wir schreiten als 1inch voran).

Das Design, das Messaging und die Produktstrategie von 1inch spiegeln nun die wahre Größe und Verantwortung der Plattform wider: Wir bedienen sowohl Endkunden als auch B2B-Partner mit dem gleichen Fokus auf Leistung, Vertrauen und Innovation.

Sergej Kunz, Mitbegründer von 1inch, sagte: „DeFi wird bald nicht mehr vom traditionellen Finanzwesen zu unterscheiden sein, aber das bedeutet keine Zentralisierung, sondern dass traditionelle Finanzsysteme und Nutzer in die Kette aufgenommen werden. Die Umbenennung von 1inch signalisiert Reife, aber keine Änderung der Mission. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, Lösungen für die Selbstverwaltung zu entwickeln und die Ketten, Protokolle, Projekte und Menschen, die diesen Raum ausmachen, zu vereinen, um sein volles Potenzial zu erschließen."

Anton Bukov, Mitbegründer von 1inch, kommentierte: „1inch und DeFi im Allgemeinen haben bewiesen, dass sie in der Lage sind, ein transparenteres, effizienteres und weltweit zugängliches Finanzsystem zu schaffen. Jetzt ist es an der Zeit, diese Grundlage verantwortungsbewusst auf ein breiteres Publikum auszudehnen, damit mehr Anlagewerte und Nutzer davon profitieren können."

Die neue visuelle Identität von 1inch soll Einfachheit, Raffinesse und Reife widerspiegeln: die Einfachheit eines Produkts, das „einfach funktioniert", ohne Sie bei der Nutzung zu behindern; die Raffinesse der fortschrittlichen Technologie, die dies im Hintergrund möglich macht; und die Reife eines der Gründungsprojekte der DeFi, das heute in der Branche führend ist, was Integration, Risikomanagement und Partnerschaften mit immer größeren Institutionen angeht. Da die Protokolle von 1inch die Infrastruktur für einen Großteil von DeFi bereitstellen, spricht die Marke mit Autorität, ohne dass sie schreien muss.

Der ikonische Name bleibt natürlich erhalten. Sie wurde von Bruce Lees legendärem 1-Zoll-Schlag inspiriert – eine Bewegung, die auf Präzision, Koordination und Ökonomie beruht. Diese Philosophie prägte die Anfangsphase von 1inch: die Verbindung mehrerer Liquiditätsquellen mit beispielloser Effizienz, um den Nutzern die bestmöglichen Krypto-Swap-Sätze anzubieten.

Die DeFi von heute (und morgen) verlangt mehr. Um den neuen Herausforderungen im Kryptobereich zu begegnen, hat 1inch eine größere Rolle übernommen: zur Vereinheitlichung eines schnell wachsenden und oft fragmentierten Umfelds.

Die zukünftige Ausrichtung von 1inch verstehen

Wenn DeFi als Einheit arbeitet, gewinnen alle. Und 1inch ist hier, um dies zu ermöglichen. 1inch schafft die Voraussetzungen für das nächste Kapitel von DeFi:

1. Einen fragmentierten Raum vereinen

Das Wachstum von DeFi hat eine unglaubliche Vielfalt, aber auch Komplexität mit sich gebracht. Unterschiedliche Ketten, Protokolle und Werkzeuge arbeiten nicht immer zusammen. Durch das Angebot von kettenübergreifenden Lösungen schafft 1inch das Bindegewebe, das sie als Einheit funktionieren lässt.

2. Balance zwischen Freiheit und Verbindung

Selbstverantwortung ist das Fundament von DeFi. Aber die Freiheit wird noch größer, wenn sie mit einer Verbindung gepaart ist – wenn Ihre Ressourcen, Werkzeuge und Möglichkeiten alle Teil einer reibungslosen, interoperablen Umgebung sind. Das neue Branding von 1inch spiegelt dieses Gleichgewicht wider.

3. Höhere Anforderungen an Sicherheit und Vertrauen

Im Rahmen der Umstrukturierung unterzieht sich 1inch den Zertifizierungen nach ISO 27001 und SOC 2 – weltweit anerkannten Standards für Informationssicherheit und Datenschutz. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement des Unternehmens für ein Höchstmaß an Sicherheit und Risikomanagement und gewährleistet, dass 1inch die strengen Anforderungen institutioneller Akteure erfüllt. Durch die Angleichung an diese Standards stärkt 1inch seine Position als vertrauenswürdiger Partner für große Unternehmen und Konzerne und ebnet den Weg für eine engere Zusammenarbeit und eine breitere Akzeptanz seines Ökosystems.

4. Das Erlebnis verbessern

Ein nahtloses Benutzererlebnis entsteht nicht zufällig. Es ist das Ergebnis von tiefgreifender Integration, sicherheitsorientiertem Design und Leistungsoptimierung. Das bedeutet:

beste Tarife und Ausführung für B2B- und B2C-Nutzer.

Sicherheit durch umfassenden Schutz vor Hackerangriffen und Betrug sowie branchenführendes Risikomanagement.

Infrastruktur, die die DeFi-Welt vernetzt und in Bewegung hält.

Das Rebranding von 1inch markiert nicht nur eine visuelle Umgestaltung, sondern auch ein neues Kapitel auf dem Weg des Unternehmens. Mit einer ausgereiften Identität, verstärkten Sicherheitsstandards und einer Vision für umfassendere Partnerschaften ist 1inch bereit, neue Höhen zu erklimmen. Diese Entwicklung spiegelt wider, woher wir kommen und wohin wir uns bewegen – wir gestalten die Zukunft von DeFi gemeinsam.

Informationen zu 1inch

1inch beschleunigt dezentralisierte Finanzen mit einer nahtlosen Krypto-Handelserfahrung für 25 Mio.Nutzer. 1inch ist nicht nur die führende Plattform für kostengünstige und effiziente Token-Swaps mit einem täglichen Handelsvolumen von 500 Millionen US-Dollar, sondern bietet auch eine Reihe innovativer Tools, darunter eine sichere Wallet zur Selbstverwahrung, einen Portfolio-Tracker zur Verwaltung digitaler Vermögenswerte, ein Entwicklerportal zum Aufbau auf seiner Spitzentechnologie und sogar eine Debitkarte für einfache Krypto-Ausgaben. Durch kontinuierliche Innovation vereinfacht 1inch DeFi für alle.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2785595/1inch_brending_pr.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/1inch-stellt-sich-neu-auf-um-die-umfassendere-mission-zu-reflektieren-die-defi-und-das-globale-finanzwesen-vereint-302573937.html

