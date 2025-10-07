EQS-News: HIVE Digital steigert Bitcoin-Produktion im September auf 267 BTC, ein Plus von 8% gegenüber Vormonat und 138% gegenüber Vorjahr

EQS-News: HIVE Digital Technologies Ltd. / Schlagwort(e): Monatszahlen/Umsatzentwicklung

Bitcoin-Produktion der HIVE Digital Technologies erreicht im September 267 BTC, Anstieg um 8% gegenüber dem Vormonat und 138% gegenüber dem Vorjahr, Überschreitung von 21 EH/s und nun Produktion von 9 BTC pro Tag

Diese Pressemitteilung ist eine „ausgewiesene Pressemitteilung“ im Sinne des geänderten und neu gefassten Prospektnachtrags der Gesellschaft vom 14. Mai 2025 zur Kurzform des Emissionsprospekts vom 11. September 2024.

San Antonio, Texas--(Newsfile Corp. - 6. Oktober 2025) – HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) (das „Unternehmen” oder „HIVE”), ein diversifiziertes multinationales Unternehmen für digitale Infrastruktur, freut sich, seine Produktionszahlen für September 2025 bekannt zu geben und über den aktuellen Stand der Inbetriebnahme seiner Phase-3-Anlage in Valenzuela zu berichten.

Produktions-Highlights für September 2025

Produzierte Bitcoin: 267 BTC (ein Anstieg von 8% gegenüber dem Vormonat, 247 BTC im August 2025, und ein Anstieg von 138% gegenüber dem Vorjahr, 112 BTC im September 2024).

Durchschnittliche Tagesproduktion: 9 BTC/Tag

Hashrate: Durchschnittlich 19,4 Exahash pro Sekunde („EH/s“) mit einem Spitzenwert von 21,7 EH/s.

Effizienz der Produktionsgeräte: 18 Joule pro Terahash („J/TH“)

BTC pro EH/s: 13,8 BTC



Vorzeitige Inbetriebnahme der Phase 3 in Valenzuela

Der Bau von Phase 3 der 100-MW-Anlage in Valenzuela steht kurz vor der Fertigstellung. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen, die Hydro-Container sind installiert und das Kontrollzentrum ist in Betrieb. Der Schwerpunkt liegt nun auf der Inbetriebnahme der ASICs, wobei neue Einheiten stetig in die Produktion integriert werden.

Anstieg der Hashrate: Die durchschnittliche Hashrate von HIVE stieg im Monatsvergleich um 19% von 16,3 EH/s im August auf 19,4 EH/s im September.

Überdurchschnittliche Netzwerkleistung: Dieses Wachstum übertraf den Anstieg des Schwierigkeitsgrads des Bitcoin-Netzwerks um 16% (von 130 Billionen auf 151 Billionen („T”)). Diese Zahlen können über Bitcoin-Block-Explorer öffentlich überprüft werden.

Rekordproduktion: Trotz des anhaltend hohen Schwierigkeitsgrads des Bitcoin-Netzwerks hat HIVE im September 267 BTC produziert – ein Jahreshoch –, was die operative Stärke des Unternehmens unterstreicht.

Abbildung 1: Luftaufnahme der fast fertiggestellten Phase 3 der 100-MW-Anlage von HIVE.

Eine verbesserte Version dieses Fotos finden Sie unter:

https://images.newsfilecorp.com/files/5335/269179_d1bc245704279b64_001full.jpg

Zum heutigen Zeitpunkt verfügt HIVE weltweit über einen Bitcoin-Produktionsgerätebestand mit einer Gesamtleistung von 21,8 EH/s, der vollständig mit Strom aus erneuerbarer Wasserkraft betrieben wird. Mit weiteren ASICs, die im Oktober in Betrieb genommen werden sollen, ist HIVE weiterhin auf dem besten Weg, bis zum amerikanischen Erntedankfest am 27. November 2025 eine Leistung von 25 EH/s bei einer durchschnittlichen Effizienz von etwa 17,5 J/TH zu erreichen.

Kommentar der Geschäftsleitung

Frank Holmes, Mitbegründer und Executive Chairman, kommentierte:

„Die Meilensteine von HIVE im September zeigen die Stärke einer fokussierten zweigleisigen Strategie, da unser globaler Bitcoin-Produktionsgerätebestand nun über 9 BTC pro Tag produziert. Unser Führungsteam war letzten Monat in Paraguay, und Gabriel Lamas, HIVEs Country President, leistet hervorragende Arbeit, während Phase 3 Valenzuela weiterhin dem Zeitplan voranschreitet. Gleichzeitig erweitert BUZZ HPC unter der Leitung von Craig Tavares unsere KI-Cloud-Kapazitäten und geht strategische Partnerschaften mit Bell Canada, Dell Canada, VAST Data und anderen führenden KI-Unternehmen in Kanada ein, um den Zugang zu Rechenkapazitäten im Unternehmensmaßstab zu erweitern. HIVE ist ein einzigartiges kanadisches Rechenzentrumsunternehmen, das für seinen Betrieb ausschließlich grüne Energie aus Wasserkraft nutzt. Mit Rechenzentren in 9 Zeitzonen in Kanada, Schweden und Paraguay haben wir eine wahrhaft globale Präsenz aufgebaut, die unser Engagement für Nachhaltigkeit, Kapitaleffizienz und langfristige Wertschöpfung widerspiegelt."

Aydin Kilic, President und CEO, fügte hinzu:

„Mit dem weitgehenden Abschluss der Bauarbeiten der Phase 3 an unserem 100-MW-Standort in Valenzuela sind nun etwa 50 % der Hashrate-Kapazität online, und die Inbetriebnahme der verbleibenden Hydro-Container ist in vollem Gange. Die nächste Welle von ASICs soll nächste Woche installiert werden, sodass wir bis zum amerikanischen Erntedankfest auf Kurs für 25 EH/s bleiben. Mit einem disziplinierten Energiemanagement und einer optimierten Effizienz der Produktionsgeräte demonstriert unsere aktuelle Produktion von 9 BTC/Tag (bei einem Schwierigkeitsgrad des Bitcoin-Netzwerks von 151T) die Belastbarkeit unserer Ingenieur- und Technikteams in Paraguay. Während wir uns der erfolgreichen Erreichung unserer Ziele für 2025 nähern, blickt HIVE auf eine weitere Expansion der globalen Aktivitäten für 2026, wobei unser Cashflow aus dem Bitcoin-Mining-Geschäft die Finanzierung und das Wachstum unseres HPC- und GPU-AI-Cloud-Geschäfts sicherstellt. Als Verwalter von Kapital ist es unser Ziel, in diesem Sektor eine führende Position beim ROIC einzunehmen, um unseren Aktionären einen Mehrwert zu bieten. Wir sind stets auf der Suche nach langfristigen Wachstumschancen und glauben, dass ein erhöhter nachhaltiger Cashflow der Schlüssel zum langfristigen Erfolg in diesen Branchen ist.

Zukünftige Produktion und Wirtschaftlichkeit

Wie bereits bekannt gegeben, sind alle ASIC-Käufe für Phase 3 finanziert und ausgeliefert. HIVE erwartet, dass das zukünftige Wachstum der Wirtschaftlichkeit seines Betriebs in Paraguay folgen wird. Jeder zusätzliche Exahash erhöht die tägliche Bitcoin-Produktion und das Umsatzpotenzial, während die Betriebskosten dank der festen Preise für Strom aus Wasserkraft und minimalen Lohnsteigerungen stabil bleiben. Die Stromkosten skalieren mit der Maschinenauslastung und entsprechen den aktuellen Kostenstrukturen. Die Ergebnisse können je nach Schwierigkeitsgrad des Bitcoin-Netzwerks und Bitcoin-Preisen variieren.

Über HIVE Digital Technologies Ltd.

HIVE Digital Technologies Ltd. wurde 2017 gegründet und baut und betreibt nachhaltige Blockchain- und KI-Infrastruktur-Rechenzentren, die ausschließlich mit erneuerbarer Energie aus Wasserkraft betrieben werden. Mit einer globalen Präsenz in Kanada, Schweden und Paraguay engagiert sich HIVE für operative Exzellenz, grüne Energieführerschaft und die Skalierung der Zukunft des digitalen Finanzwesens und der Datenverarbeitung, während es gleichzeitig langfristigen Wert für seine Aktionäre und Gastgemeinden schafft.

Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltech.com oder kontaktieren Sie uns unter:

X: https://x.com/HIVEDigitalTech

YouTube: https://www.youtube.com/@HIVEDigitalTech

Instagram: https://www.instagram.com/hivedigitaltechnologies/

LinkedIn: https://linkedin.com/company/hiveblockchain

Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd.

"Frank Holmes"

Executive Chairman

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Nathan Fast, Director of Marketing and Branding

Frank Holmes, Executive Chairman

Aydin Kilic, President & CEO

Tel.: +1 (604) 664-1078



Im deutschsprachigen Raum

AXINO Capital GmbH

Eugenie-von-Soden-Straße 24/1

73728 Esslingen am Neckar

Tel.: +49-711-82 09 72 11

Mail: office@axino.com

Web: www.axino.com

Portal: www.axinocapital.de

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorausschauende Informationen

Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze und -vorschriften, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. „Zukunftsgerichtete Informationen“ in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: den Bau der Anlage des Unternehmens in Valenzuela, Paraguay, und deren potenzielle Spezifikationen und Leistung nach Fertigstellung, der Zeitpunkt ihrer Inbetriebnahme; Prognosen zum Anstieg der Hashrate; die geschäftlichen Ziele und Vorgaben des Unternehmens; den Erwerb, den Einsatz und die Optimierung der Mining-Flotte und -Ausrüstung; die fortgesetzte Rentabilität der bestehenden Bitcoin-Mining-Aktivitäten; die Aussichten für die BUZZ-HPC-Aktivitäten und die Fähigkeit des Unternehmens, die Infrastruktur erfolgreich zu erweitern und in diesem Sektor tätig zu sein, die Erteilung behördlicher Genehmigungen; sowie andere zukunftsgerichtete Informationen bezüglich der Absichten, Pläne und zukünftigen Maßnahmen der Parteien der hierin beschriebenen Transaktionen und der damit verbundenen Bedingungen.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: die Unfähigkeit, den Bau des erworbenen Projekts in Paraguay wirtschaftlich und termingerecht abzuschließen und die gewünschte Betriebsleistung zu erzielen; die Möglichkeit von Mängeln bei der Umsetzung des Ausbaus und der Inbetriebnahme in Paraguay; die fortgesetzte Unterstützung und Zusammenarbeit der lokalen Behörden und der Regierung von Paraguay; die Volatilität des Marktes für digitale Währungen; die Fähigkeit des Unternehmens, digitale Währungen erfolgreich zu produzieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine aktuellen Bestände an digitalen Währungen wie erforderlich oder überhaupt gewinnbringend zu veräußern; ein erheblicher Rückgang der Preise für digitale Währungen könnte sich erheblich negativ auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken; das regulatorische Umfeld für Kryptowährungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und den Ländern, in denen sich unsere Mining-Anlagen befinden; die Unfähigkeit, die Rechenzentren des Unternehmens rentabel für HPC/AI-Anwendungen zu nutzen; das Versäumnis, langfristige Verträge mit HPC/AI-Kunden zu wirtschaftlichen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen; die wirtschaftliche Abhängigkeit von regulierten Nutzungsbedingungen und Stromtarifen; der spekulative und wettbewerbsintensive Charakter des Technologiesektors; die Abhängigkeit vom anhaltenden Wachstum der Blockchain- und Kryptowährungsnutzung; Rechtsstreitigkeiten und andere Gerichtsverfahren und Herausforderungen; staatliche Vorschriften; das globale Wirtschaftsklima; Verwässerung; zukünftiger Kapitalbedarf und Unsicherheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, das ATM-Programm des Unternehmens zu nutzen, und der Preise, zu denen das Unternehmen Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms verkaufen kann, sowie die allgemeinen Kapitalmarktbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit der Strategie zur Aufrechterhaltung und Erhöhung der Bitcoin-Bestände und die Auswirkungen sinkender Bitcoin-Preise auf das Betriebskapital; der Wettbewerb in der Branche; Wechselkursrisiken; die Notwendigkeit für das Unternehmen, sein geplantes Wachstum und seine Expansion zu steuern; die Notwendigkeit kontinuierlicher technologischer Veränderungen; die Fähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Energiequellen für den Betrieb seiner Kryptowährungs-Mining-Anlagen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Energieeinsparungen oder regulatorischen Änderungen in den Energiesystemen der Länder, in denen das Unternehmen tätig ist; der Schutz von Eigentumsrechten; die Auswirkungen staatlicher Regulierung und Compliance auf das Unternehmen und die Branche; Netzwerksicherheitsrisiken; die Fähigkeit des Unternehmens, ordnungsgemäß funktionierende Systeme aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; die Verschlechterung der globalen Wirtschafts- und Finanzmärkte, die den Zugang zu Kapital behindert oder die Kapitalkosten erhöht; die Verwässerung der Aktien durch das ATM-Programm und andere Aktienemissionen; der Bau und Betrieb von Anlagen erfolgt möglicherweise nicht wie derzeit geplant oder gar nicht; die Expansion erfolgt möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder gar nicht; der Markt für digitale Währungen; die Fähigkeit, digitale Währungen erfolgreich zu produzieren; die Einnahmen steigen möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder gar nicht; es ist möglicherweise nicht möglich, den aktuellen Bestand an digitalen Währungen gewinnbringend zu liquidieren oder gar nicht; ein Rückgang der Preise für digitale Währungen kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Betrieb haben; eine Zunahme der Netzwerkschwierigkeiten kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Betrieb haben; die Volatilität der Preise für digitale Währungen; Das erwartete Wachstum und die Nachhaltigkeit der Stromversorgung für die Produktion von Kryptowährungen in den jeweiligen Jurisdiktionen; die Unfähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Stromquellen für den Betrieb der Kryptowährungs-Mining-Anlagen des Unternehmens aufrechtzuerhalten; die Risiken eines Anstiegs der Stromkosten des Unternehmens, der Kosten für Erdgas, von Wechselkursschwankungen, Energieeinschränkungen oder regulatorischen Änderungen in den Energiesystemen der Jurisdiktionen, in denen das Unternehmen tätig ist, und die negativen Auswirkungen auf die Rentabilität des Unternehmens; die Fähigkeit, aktuelle und zukünftige Finanzierungen abzuschließen, sowie alle Vorschriften oder Gesetze, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern; historische Preise digitaler Währungen und die Fähigkeit, digitale Währungen zu produzieren, die mit den historischen Preisen übereinstimmen; die Unfähigkeit, die Auswirkungen von Pandemien auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens vorherzusagen und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von Pandemien auf den Preis digitaler Währungen, die Bedingungen auf den Kapitalmärkten, Beschränkungen für Arbeitskräfte und internationale Reisen sowie Lieferketten; sowie die Einführung oder Ausweitung von Vorschriften oder Gesetzen, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern oder diese verteuern; und andere damit verbundene Risiken, die in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca ausführlicher dargelegt sind.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens, den Zeitplan dafür und damit zusammenhängende Angelegenheiten getroffen. Das Unternehmen ist auch davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

