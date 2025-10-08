APA ots news: FMA-Podcast "Reden wir über Geld" fragt: Bitcoin, Blockchain & Betrug - Wie sicher ist Krypto?

Kryptowerte im Realitätscheck - zwischen Hype, Regulierung und Risiko Wien (APA-ots) - Sind Digitale Coins ein Geld- und Banken-Ersatz? Ein Highway zu schnellem Reichtum? Eine ganz normale Geldanlage? Wie sicher sind Krypto-Assets? Unsere Expertinnen Fiona Springer und Patricia Floh- Weninger widmen sich in der fünften Folge des FMA-Podcasts "Reden wir über Geld" dem Thema Krypto-Werte und haben dafür zum ersten Mal auch einen Gast eingeladen. Ralph Rirsch, Krypto-Experte aus der FMA klärt auf: Was ist Bitcoin, was ist die Blockchain, was sind Stablecoins und wie erkennt man, ob eine Krypto-Börse seriös ist? In der jetzt veröffentlichten Folge geben die FMA-Expert:innen einen Überblick über die verschiedenen Arten von Krypto-Assets und erklären, warum die zunehmende Regulierung gerade für Anleger:innen gut ist und worauf man zum Beispiel bei der Verwahrung von Coins achten sollte. Im "Fraud der Folge" geht es ebenfalls um ein Betrugsschema mit Krypto-Bezug: den sogenannten Rug Pull. Dabei wird ein neues Krypto-Projekt mit großem Marketingaufwand beworben. Doch sobald genug Geld im System ist, ziehen die Entwickler:innen das Kapital ab und lassen das Projekt kollabieren. Zurück bleiben ein wertloser Coin und enttäuschte Anleger:innen. Die neue Folge von "Reden wir über Geld" ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen und unter https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/podcast abrufbar. Auf Instagram finden Sie die Verbraucherinformationen der FMA unter @ redenwiruebergeld . Eine aktuelle Warnung der europäischen Aufsichtsbehörden zum Umgang mit Kryptowerten finden Sie auf der Website der FMA .