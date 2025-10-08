Werbung ausblenden

APA ots news: FMA-Podcast "Reden wir über Geld" fragt: Bitcoin, Blockchain...

dpa-AFX · Uhr
APA ots news: FMA-Podcast "Reden wir über Geld" fragt: Bitcoin, Blockchain & Betrug - Wie sicher ist Krypto?

Kryptowerte im Realitätscheck - zwischen Hype, Regulierung und  
Risiko 

Wien (APA-ots) - Sind Digitale Coins ein Geld- und Banken-Ersatz? Ein  
Highway zu 
schnellem Reichtum? Eine ganz normale Geldanlage? Wie sicher sind 
Krypto-Assets? Unsere Expertinnen Fiona Springer und Patricia Floh- 
Weninger widmen sich in der fünften Folge des FMA-Podcasts "Reden wir 
über Geld" dem Thema Krypto-Werte und haben dafür zum ersten Mal auch 
einen Gast eingeladen. Ralph Rirsch, Krypto-Experte aus der FMA klärt 
auf: Was ist Bitcoin, was ist die Blockchain, was sind Stablecoins 
und wie erkennt man, ob eine Krypto-Börse seriös ist? 

In der jetzt veröffentlichten Folge geben die FMA-Expert:innen 
einen Überblick über die verschiedenen Arten von Krypto-Assets und 
erklären, warum die zunehmende Regulierung gerade für Anleger:innen 
gut ist und worauf man zum Beispiel bei der Verwahrung von Coins 
achten sollte. Im "Fraud der Folge" geht es ebenfalls um ein 
Betrugsschema mit Krypto-Bezug: den sogenannten Rug Pull. Dabei wird 
ein neues Krypto-Projekt mit großem Marketingaufwand beworben. Doch 
sobald genug Geld im System ist, ziehen die Entwickler:innen das 
Kapital ab und lassen das Projekt kollabieren. Zurück bleiben ein 
wertloser Coin und enttäuschte Anleger:innen. 

Die neue Folge von "Reden wir über Geld" ist auf allen gängigen 
Podcast-Plattformen und unter 
https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/podcast abrufbar. Auf Instagram 
finden Sie die Verbraucherinformationen der FMA unter @ 
redenwiruebergeld . Eine aktuelle Warnung der europäischen 
Aufsichtsbehörden zum Umgang mit Kryptowerten finden Sie auf der 
Website der FMA . 

APA

