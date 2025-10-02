EQS-News: Eightco Holdings Inc. ($ORBS) erweitert den Zugang für Investoren durch Optionshandel

EQS-News: Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) / Schlagwort(e): Produkteinführung

Mehr als 17 Millionen verifizierte Menschen weltweit, mehr als 2 Millionen seit der Einführung von Worldcoin Treasury vor nur drei Wochen

Die mutige „Power-of-8"-Initiative von $ORBS zielt darauf ab, 800 Millionen Worldcoin (WLD)-Token zu sammeln und 8 Milliarden Menschen zu verifizieren

Dan Ives, renommierter Technologie- und KI-Experte und Wall-Street-Analyst, fungiert als Chairman of the Board

World ist die Single-Sign-On- und Proof-of-Human-Verifizierung für das KI-Zeitalter

„Wenn wir mit unserer Mission Erfolg haben, könnte World das größte Netzwerk echter Menschen im Internet werden und die Art und Weise, wie wir im Internet interagieren und Transaktionen durchführen, grundlegend verändern", sagt Sam Altman.

Zu den Investoren gehören MOZAYYX, BitMine Immersion (BMNR), World Foundation, Wedbush, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Brevan Howard und weitere.

EASTON, Pennsylvania, 2. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) gab heute bekannt, dass das World-Netzwerk mehr als 17 Millionen verifizierte Nutzer hat, was einem Anstieg von über 2 Millionen seit der Einführung von $ORBS vor nur drei Wochen entspricht. Das Unternehmen hat kürzlich seine Initiative „Power of 8" vorgestellt, die auf 800 Millionen Worldcoin (WLD) und 8 Milliarden verifizierte Menschen abzielt Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, dass nun auch der Handel mit Optionen möglich ist, was Investoren neue Möglichkeiten bietet, sich an $ORBS zu beteiligen, während das Unternehmen sein rasantes Wachstum und seine Expansion fortsetzt

„Wir machen rasante Fortschritte bei der Umsetzung von ‚Power of 8', und das Erreichen von 17 Millionen verifizierten Menschen ist ein entscheidender Schritt hin zu einer Welt, in der digitales Vertrauen nahtlos und universell ist", sagte Dan Ives, Vorsitzender von Eightco Holdings Inc. ($ORBS). „World treibt die Zukunft des Single Sign-On voran und ermöglicht Millionen von Menschen weltweit sichere, anonyme Online-Interaktionen."

„17 Millionen ist auch eine wichtige Zahl für unsere ‚Power-of-8'-Geschichte, denn 8 hoch 8 ergibt 17 Millionen", sagt Kevin O'Donnell, CEO von Eightco. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Vorsitzenden Ives die World-Geschäfte in Singapur und Seoul zu besuchen, wo wir andere ORBS-Mitglieder treffen und uns mit ihnen austauschen können."

Unabhängig davon gab Eightco heute bekannt, dass standardisierte Optionen auf seine Stammaktien nun unter dem Tickersymbol „ORBS" an der Nasdaq Options Market gehandelt werden können. Die Optionen umfassen eine Reihe von Standard-Verfallsdaten und Ausübungspreisen. Diese Notierung verbessert die Zugänglichkeit für Investoren, bietet Instrumente für das Risikomanagement und erhöht die allgemeine Liquidität der Aktien des Unternehmens.

„Mit dem nun verfügbaren Optionshandel haben Investoren neue Möglichkeiten, an unserem Wachstum und unserer Dynamik teilzuhaben", so Ives weiter.

Im Rahmen seiner Mission, das weltweite Bewusstsein für $ORBS und Worldcoin zu schärfen, wird Vorsitzender Ives die ORBS World Tour starten und mehrere Städte besuchen, in denen sich World-Geschäfte befinden, darunter:

6. Oktober: Los Angeles

7. Oktober: San Francisco

18.-21. Oktober: Bangkok

22.-23. Oktober: Kuala Lumpur

24.-25. Oktober: Singapur

27.-28. Oktober: Seoul

29.-30. Oktober: Tokio

8.-10. Dezember: London

Eightco Holdings Inc. (ORBS) setzt sich für die Schaffung einer universellen Grundlage für die digitale Identität ein. Die proprietäre Orb-Verifizierungstechnologie von World wurde entwickelt, um den Sicherheits- und Identitätsherausforderungen der Zukunft gerecht zu werden. Sie bietet einen Weg zu einer allgemein vertrauenswürdigen digitalen Identität und bildet die Grundlage für die nächste Generation von Online-Vertrauen, Verifizierung und wirtschaftlichem Austausch. Die Orbs sind das Hardware-Rückgrat von Worldcoin, das einzigartige Menschen verifiziert, Token fair verteilt und ein vertrauenswürdiges digitales Identitätssystem schafft. World wird die führende Verifizierungsplattform für Verbraucherinnen und Verbraucher auf der ganzen Welt sein.

INFORMATIONEN ZU EIGHTCO HOLDINGS INC.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) bietet eine neuartige Worldcoin (WLD) Treasury-Strategie an. Mit dieser Digital Asset Treasury (DAT) treibt Eightco die KI-Revolution voran und implementiert eine technologische Infrastrukturebene, die für die Zukunft der Authentifizierung, Verifizierung und des Proof of Human (PoH) von entscheidender Bedeutung ist. World ist das Single Sign-On und die Proof-of-Human-Verifizierung für das KI-Zeitalter. In einer zunehmend agentenbasierten Welt strebt Eightco eine universelle Grundlage für die digitale Identität an.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:

https://x.com/iamhuman_orbshttps://x.com/divestech

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden. Begriffe wie „plant", „erwartet", „wird", „geht davon aus", „fortsetzen", „ausbauen", „vorantreiben", „entwickeln", „glaubt", „Leitlinie", „Ziel", „könnte", „bleiben", „projizieren", „Ausblick", „beabsichtigen", „schätzen", „könnte", „sollte" und andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung und Ausdrucksweise sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Überzeugungen und Annahmen des Managements, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können infolge verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Die Fähigkeit von Eightco, die Anforderungen für die fortgesetzte Notierung an der Nasdaq zu erfüllen; unerwartete Kosten, Gebühren oder Ausgaben, die die Kapitalressourcen von Eightco verringern; die Unfähigkeit von Eightco, ausreichend Kapital zur Finanzierung seines Geschäfts zu beschaffen; die Unfähigkeit von Eightco, Innovationen zu entwickeln und Nutzer für die Produkte von Eightco zu gewinnen; zukünftige Gesetze und Vorschriften, die sich negativ auf digitale Vermögenswerte auswirken; sowie sich ändernde Positionen der Öffentlichkeit und der Regierung in Bezug auf das Mining digitaler Vermögenswerte. Angesichts dieser Risiken und Ungewissheiten werden Sie darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Eine Erörterung anderer Risiken und Ungewissheiten sowie anderer wichtiger Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Eightco von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, finden Sie in den Unterlagen, die Eightco bei der Securities and Exchange Commission (der „SEC") eingereicht hat, einschließlich seines Jahresberichts auf Formular 10-K, der am 15. April 2025 bei der SEC eingereicht wurde. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, und Eightco übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder die Ergebnisse etwaiger Überarbeitungen solcher Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2766918/eight_holdings_LOGO.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eightco-holdings-inc-orbs-erweitert-den-zugang-fur-investoren-durch-optionshandel-302574191.html

02.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

