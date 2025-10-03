Werbung ausblenden

EQS-News: Cango Inc. gibt Update zu Bitcoin-Produktion und Mining-Aktivitäten für September 2025 bekannt

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: Cango Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous
Cango Inc. gibt Update zu Bitcoin-Produktion und Mining-Aktivitäten für September 2025 bekannt

03.10.2025 / 18:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

HONGKONG, 3. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) („Cango" oder das „Unternehmen") hat heute seine aktualisierten Angaben zur Bitcoin-Produktion und zum Mining-Betrieb für September 2025 veröffentlicht.

Aktualisierung der Bitcoin-Mining-Produktion und Mining-Aktivitäten für September 2025

Metrik

September 2025 1

August 2025 1

Anzahl der produzierten Bitcoin

616.6

663.7

Durchschnittliche Anzahl der pro Tag produzierten Bitcoin

20.55

21.41

Gesamtzahl der gehaltenen Bitcoin 2

5,810.0

5,193.4

Eingesetzte Hash-Rate

50 EH/s

50 EH/s

Durchschnittliche Betriebs-Hash-Rate 3

 44,85 EH/s

43,74 EH/s

1.       Ungeprüft, geschätzt.

2.       Stand zum Monatsende.

3.       Durchschnitt des Monats.

Hinweis: Cango hält Bitcoin langfristig und hat derzeit nicht die Absicht, seine Bitcoin-Bestände zu verkaufen.

Paul Yu, CEO und Direktor von Cango, kommentierte: „Unser unermüdlicher Fokus auf operative Exzellenz und Flotteneffizienz liefert weiterhin Ergebnisse in unseren weltweiten Bergbaubetrieben. In diesem Monat haben wir unsere operative Hashrate auf 89,7 % gesteigert und unsere Bitcoin-Reserven auf über 5.800 BTC erhöht. Wir sind weiterhin auf dem besten Weg, das volle Potenzial unserer 50 EH/s auszuschöpfen und damit einen anhaltenden Aufwärtstrend für unsere Hashrate sicherzustellen. Dieser Erfolg, unterstützt durch unsere globale Präsenz und unser Asset-Light-Modell, versetzt uns in die Lage, in den Bereich High-Performance-Computing (HPC) zu expandieren, wo wir bereits vielversprechende Initiativen identifiziert haben, um einen bedeutenden langfristigen Wert zu schaffen."

Informationen zu Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE: CANG) ist in erster Linie im Bitcoin-Mining-Geschäft tätig und verfügt über strategische Standorte in Nordamerika, dem Nahen Osten, Südamerika und Ostafrika. Das Unternehmen ist im November 2024 in den Bereich der Krypto-Assets eingestiegen, angetrieben durch Fortschritte in der Blockchain-Technologie, die zunehmende Akzeptanz digitaler Vermögenswerte und sein Engagement für die Diversifizierung seines Geschäftsportfolios. Parallel dazu betreibt Cango über AutoCango.com weiterhin ein internationales Online-Geschäft für den Gebrauchtwagenexport, das globalen Kunden den Zugang zu hochwertigen Fahrzeugen aus China erleichtert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.cangoonline.com.

Investor Relations-Kontakt

Juliet YE, Head of Communications
Cango Inc.
E-Mail: ir@cangoonline.com

Christensen Advisory
Tel: +852 2117 0861
E-Mail: cango@christensencomms.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cango-inc-gibt-update-zu-bitcoin-produktion-und-mining-aktivitaten-fur-september-2025-bekannt-302574901.html


03.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

2208142  03.10.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bitcoin (USD)
Bitcoin Kurs in Euro
Cango

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Put-Optionsscheine
Gegen Verluste absichern - so einfach funktioniert'sheute, 16:06 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithoch30. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden