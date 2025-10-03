EQS-News: Cango Inc. gibt Update zu Bitcoin-Produktion und Mining-Aktivitäten für September 2025 bekannt

EQS-News: Cango Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

HONGKONG, 3. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) („Cango" oder das „Unternehmen") hat heute seine aktualisierten Angaben zur Bitcoin-Produktion und zum Mining-Betrieb für September 2025 veröffentlicht.

Aktualisierung der Bitcoin-Mining-Produktion und Mining-Aktivitäten für September 2025

Metrik September 2025 1 August 2025 1 Anzahl der produzierten Bitcoin 616.6 663.7 Durchschnittliche Anzahl der pro Tag produzierten Bitcoin 20.55 21.41 Gesamtzahl der gehaltenen Bitcoin 2 5,810.0 5,193.4 Eingesetzte Hash-Rate 50 EH/s 50 EH/s Durchschnittliche Betriebs-Hash-Rate 3 44,85 EH/s 43,74 EH/s

1. Ungeprüft, geschätzt. 2. Stand zum Monatsende. 3. Durchschnitt des Monats. Hinweis: Cango hält Bitcoin langfristig und hat derzeit nicht die Absicht, seine Bitcoin-Bestände zu verkaufen.

Paul Yu, CEO und Direktor von Cango, kommentierte: „Unser unermüdlicher Fokus auf operative Exzellenz und Flotteneffizienz liefert weiterhin Ergebnisse in unseren weltweiten Bergbaubetrieben. In diesem Monat haben wir unsere operative Hashrate auf 89,7 % gesteigert und unsere Bitcoin-Reserven auf über 5.800 BTC erhöht. Wir sind weiterhin auf dem besten Weg, das volle Potenzial unserer 50 EH/s auszuschöpfen und damit einen anhaltenden Aufwärtstrend für unsere Hashrate sicherzustellen. Dieser Erfolg, unterstützt durch unsere globale Präsenz und unser Asset-Light-Modell, versetzt uns in die Lage, in den Bereich High-Performance-Computing (HPC) zu expandieren, wo wir bereits vielversprechende Initiativen identifiziert haben, um einen bedeutenden langfristigen Wert zu schaffen."

Informationen zu Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE: CANG) ist in erster Linie im Bitcoin-Mining-Geschäft tätig und verfügt über strategische Standorte in Nordamerika, dem Nahen Osten, Südamerika und Ostafrika. Das Unternehmen ist im November 2024 in den Bereich der Krypto-Assets eingestiegen, angetrieben durch Fortschritte in der Blockchain-Technologie, die zunehmende Akzeptanz digitaler Vermögenswerte und sein Engagement für die Diversifizierung seines Geschäftsportfolios. Parallel dazu betreibt Cango über AutoCango.com weiterhin ein internationales Online-Geschäft für den Gebrauchtwagenexport, das globalen Kunden den Zugang zu hochwertigen Fahrzeugen aus China erleichtert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.cangoonline.com.

Investor Relations-Kontakt

Juliet YE, Head of Communications

Cango Inc.

E-Mail: ir@cangoonline.com

Christensen Advisory

Tel: +852 2117 0861

E-Mail: cango@christensencomms.com

