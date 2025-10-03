EQS-News: Cango Inc. gibt Update zu Bitcoin-Produktion und Mining-Aktivitäten für September 2025 bekannt
EQS-News: Cango Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous
Cango Inc. gibt Update zu Bitcoin-Produktion und Mining-Aktivitäten für September 2025 bekannt
03.10.2025 / 18:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
HONGKONG, 3. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) („Cango" oder das „Unternehmen") hat heute seine aktualisierten Angaben zur Bitcoin-Produktion und zum Mining-Betrieb für September 2025 veröffentlicht.
Aktualisierung der Bitcoin-Mining-Produktion und Mining-Aktivitäten für September 2025
|
Metrik
|
September 2025 1
|
August 2025 1
|
Anzahl der produzierten Bitcoin
|
616.6
|
663.7
|
Durchschnittliche Anzahl der pro Tag produzierten Bitcoin
|
20.55
|
21.41
|
Gesamtzahl der gehaltenen Bitcoin 2
|
5,810.0
|
5,193.4
|
Eingesetzte Hash-Rate
|
50 EH/s
|
50 EH/s
|
Durchschnittliche Betriebs-Hash-Rate 3
|
44,85 EH/s
|
43,74 EH/s
|
1. Ungeprüft, geschätzt.
|
2. Stand zum Monatsende.
|
3. Durchschnitt des Monats.
|
Hinweis: Cango hält Bitcoin langfristig und hat derzeit nicht die Absicht, seine Bitcoin-Bestände zu verkaufen.
Paul Yu, CEO und Direktor von Cango, kommentierte: „Unser unermüdlicher Fokus auf operative Exzellenz und Flotteneffizienz liefert weiterhin Ergebnisse in unseren weltweiten Bergbaubetrieben. In diesem Monat haben wir unsere operative Hashrate auf 89,7 % gesteigert und unsere Bitcoin-Reserven auf über 5.800 BTC erhöht. Wir sind weiterhin auf dem besten Weg, das volle Potenzial unserer 50 EH/s auszuschöpfen und damit einen anhaltenden Aufwärtstrend für unsere Hashrate sicherzustellen. Dieser Erfolg, unterstützt durch unsere globale Präsenz und unser Asset-Light-Modell, versetzt uns in die Lage, in den Bereich High-Performance-Computing (HPC) zu expandieren, wo wir bereits vielversprechende Initiativen identifiziert haben, um einen bedeutenden langfristigen Wert zu schaffen."
Informationen zu Cango Inc.
Cango Inc. (NYSE: CANG) ist in erster Linie im Bitcoin-Mining-Geschäft tätig und verfügt über strategische Standorte in Nordamerika, dem Nahen Osten, Südamerika und Ostafrika. Das Unternehmen ist im November 2024 in den Bereich der Krypto-Assets eingestiegen, angetrieben durch Fortschritte in der Blockchain-Technologie, die zunehmende Akzeptanz digitaler Vermögenswerte und sein Engagement für die Diversifizierung seines Geschäftsportfolios. Parallel dazu betreibt Cango über AutoCango.com weiterhin ein internationales Online-Geschäft für den Gebrauchtwagenexport, das globalen Kunden den Zugang zu hochwertigen Fahrzeugen aus China erleichtert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.cangoonline.com.
Investor Relations-Kontakt
Juliet YE, Head of Communications
Cango Inc.
E-Mail: ir@cangoonline.com
Christensen Advisory
Tel: +852 2117 0861
E-Mail: cango@christensencomms.com
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpg
View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cango-inc-gibt-update-zu-bitcoin-produktion-und-mining-aktivitaten-fur-september-2025-bekannt-302574901.html
03.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
2208142 03.10.2025 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–