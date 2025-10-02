EQS-News: Elevated Materials ernennt Dr. Soonho Ahn zum Vorstandsmitglied und stärkt damit seine technische Führungsposition im Zuge der Expansion des Unternehmens im Bereich fortschrittlicher Batterielösungen

EQS-News: Elevated Materials / Schlagwort(e): Personalie

Elevated Materials ernennt Dr. Soonho Ahn zum Vorstandsmitglied und stärkt damit seine technische Führungsposition im Zuge der Expansion des Unternehmens im Bereich fortschrittlicher Batterielösungen



02.10.2025 / 21:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Renommierter Batterieentwickler unterstützt Elevated Materials in der nächsten Phase des Wachstums und der kommerziellen Umsetzung

SANTA CLARA, Kalifornien, 2. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Elevated Materials, ein führender Innovator im Bereich fortschrittlicher Batterietechnologien, gab heute die Ernennung von Dr. Soonho Ahn zum Vorstandsmitglied bekannt. Dr. Ahn ist eine weltweit anerkannte Autorität auf dem Gebiet der Batteriewissenschaft und -technik und verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Führungserfahrung und technisches Fachwissen in den Bereichen Automobil, Unterhaltungselektronik und Energiespeicherung.

Zuletzt war Herr Dr. Ahn Chief Technology Officer und Vorstandsmitglied von PowerCo, dem Batterieunternehmen der Volkswagen Group. Im Laufe seiner bahnbrechenden Karriere bekleidete er Führungspositionen als Global Head of Battery Developments bei Apple Inc. sowie leitende Positionen in der Batterieentwicklung bei Samsung SDI und LG Chem. Seine Arbeit hat dazu beigetragen, die grundlegenden Technologien zu entwickeln, die heute Elektrofahrzeuge, Unterhaltungselektronik und Netzspeicheranwendungen antreiben.

„Wir freuen uns sehr, Herrn Dr. Ahn in unserem Vorstand willkommen zu heißen", erklärte Jim Cushing, CEO von Elevated Materials. „Seine umfassende Expertise im Bereich fortschrittlicher Batterien wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir uns auf die steigende weltweite Nachfrage einstellen. Elevated konzentriert sich auf die Lösung einer der größten Herausforderungen im Bereich der Energiespeicherung – die Bereitstellung ultradünner Lithiumfolien, die eine höhere Energiedichte, längere Lebensdauer und schnellere Aufladung für Batterien der nächsten Generation ermöglichen."

Zu den Errungenschaften von Dr. Ahn gehört die erstmalige Kommerzialisierung wichtiger Brancheninnovationen, die heute weit verbreitet sind, wie magnetisch ausgerichtete Graphitanoden, NMC-Kathoden, keramikbeschichtete Separatoren und Hochspannungs-Festkörperarchitekturen. Als angesehene Persönlichkeit in der Batteriewissenschaft wurde er mit mehr als 240 internationalen Patenten ausgezeichnet und war 2009 ein angesehener Gastdozent vor der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften.

„Ich bin der Ansicht, dass der Ansatz von Elevated Materials eine echte Innovation in einem Bereich darstellt, in dem dies dringend erforderlich ist", erklärte Dr. Ahn. „Ich freue mich darauf, diese bedeutende Arbeit zu unterstützen, da Elevated ultradünne Lithiumfolien im Gigaskala-Bereich einführt."

Elevated Materials, ein Unternehmen im Portfolio von TPG Rise Climate, wurde nach zehnjähriger interner Entwicklung als Ausgliederung von Applied Materials gegründet. Die ultradünnen Lithiumfolien von Elevated Materials ermöglichen sicherere, leichtere und leistungsstärkere Batterien für Elektromobilität, Verbrauchergeräte und Netzanwendungen. Die Ernennung von Dr. Ahn unterstreicht den Fokus des Unternehmens auf technische Führungsrolle und Innovation, während es seine Mission vorantreibt, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu beschleunigen.

Dr. Ahn tritt einem Vorstand bei, der fundierte Branchen-, Investitions- und Technologiekenntnisse vereint und die Position von Elevated Materials als wichtiger Wegbereiter für die nächste Generation von Energiespeicherlösungen widerspiegelt.

Informationen zu Elevated Materials

Elevated Materials ist ein Unternehmen im Portfolio von TPG Rise Climate, das aus Applied Materials hervorgegangen ist und sich auf die Skalierung bahnbrechender Batterietechnologien konzentriert, um die globale Dekarbonisierung und Elektrifizierung voranzutreiben. Das Unternehmen stützt sich auf jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Halbleiter und Roll-to-Roll-Vakuumbeschichtung, um die branchenweit breitesten und hochwertigsten ultradünnen Lithiumfolien anzubieten. Die Folien von Elevated erhöhen die Energiedichte, verlängern die Lebensdauer der Batterie und ermöglichen ein deutlich schnelleres Laden bei allen Lithium-Ionen-Batterieanwendungen und Anodenchemien.

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/elevated-materials-ernennt-dr-soonho-ahn-zum-vorstandsmitglied-und-starkt-damit-seine-technische-fuhrungsposition-im-zuge-der-expansion-des-unternehmens-im-bereich-fortschrittlicher-batterielosungen-302574189.html

02.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2207760 02.10.2025 CET/CEST