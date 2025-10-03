Welche deutsche Aktie war zur Wiedervereinigung 1990 Ihr Favorit?

Die Autoaktien waren die Favoriten, weil der deutsche PKW-Absatz um 20 Prozent höher eingeordnet wurde, da die Ostdeutschen nunmehr in der Lage waren, ihre PKW-Träume zu realisieren.

VW griff sofort auf das Werk in Zwickau zu. Die Breitenwirkung ergibt sich aus der Gewichtung der Autoproduktion für den Gesamtmarkt, wobei etwa 20 Prozent Anteil die Daumengröße lieferte.

Wie dramatisch ist der US-Regierungsstillstand?

Ein Shutdown ist Teil der amerikanischen Politik. Jedes Jahr bedarf es der jeweiligen Mehrheit im Kongress für die Verlängerung und Ausweitung der Schuldengrenze. Ein paar Tage Stillstand der Regierung gehört dazu. Bitte keine Aufregung!

Ist die Rally der KI-Werte bereits eine Blase?

KI ist das Superthema der letzten drei Jahre. Jedem Aufschwung dieser Art mit umfangreichen Gewinnen aller betroffenen Titel folgt anschließend die technische Korrektur, wie bei allen Tech-Hypes der letzten 60 Jahre.

Es begann mit dem IBM-Computer 1961, über den PC, dem Handy als Mobilfunk, dem Smartphone und nunmehr KI. Wichtig allein ist: KI bleibt ein wichtiger Baustein der technologischen Entwicklung der nächsten Jahre.