EQS-News: grenke mit 2,4 Mrd. Euro Neugeschäft auf Kurs

grenke mit 2,4 Mrd. Euro Neugeschäft auf Kurs

Leasingneugeschäft steigt im dritten Quartal gegenüber Vorjahresquartal um 5,8 % auf 781,2 Mio. Euro (Q1-Q3 2025: 2.403,3 Mio. Euro)

DB2-Marge im dritten Quartal mit 16,6 % im Rahmen der Prognose (Q1-Q3 2025: 17,1 %)

Baden-Baden, den 2. Oktober 2025: Die grenke AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, steigerte ihr Leasingneugeschäft im dritten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahresquartal um 5,8 % auf 781,2 Mio. Euro (Q3 2024: 738,5 Mio. Euro). Der Deckungsbeitrag 2 (DB2) – als Gradmesser für die Profitabilität – wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 % auf 129,9 Mio. Euro (Q3 2024: 125,8 Mio. Euro). Die DB2-Marge lag mit 16,6 % (Q3 2024: 17,0 %) weiterhin über dem für das Geschäftsjahr 2025 gesetzten Zielwert von über 16,5 %.

Dr. Sebastian Hirsch, CEO der grenke AG: „Auch das dritte Quartal war allgemein von hoher Unsicherheit geprägt. Vor diesem anhaltend herausfordernden Umfeld hat sich unser Fokus auf die starken Kernmärkte in Europa ausgezahlt. Ebenso ist das deutliche Wachstum in unseren Zukunftsmärkten strategisch richtungsweisend - hin zu noch mehr internationaler Diversifizierung und Unabhängigkeit von Einzelmärkten. Fazit: grenke ist weiter auf Kurs.“

Dr. Martin Paal, CFO der grenke AG: „In den ersten drei Quartalen haben wir ein solides Leasingneugeschäft erzielt. Mit einem Volumen von 2,4 Mrd. Euro liegen wir im Plan für unser Jahresziel. Angesichts der hohen Volatilität in unseren Märkten und der erhöhten Risikokosten, welche bereits voll in unserem Deckungsbeitrag 2 eingepreist sind, ist die DB2-Marge von rund 17 % Ausdruck unserer starken zukünftigen Ertragskraft.“

Wachstum über gesamtes Portfolio

Die größte Kategorie der Leasingobjekte war im dritten Quartal mit 26,5 % gemessen an der Anzahl abgeschlossener Verträge die Kategorie der IT-Geräte, dazu zählen vor allem Laptops, EDV-Equipment und Software. Der Anteil des Direktkundengeschäfts am gesamten Leasingneugeschäft lag im dritten Quartal stabil bei 17,9 % (Q3 2024: 17,7 %). Die Anzahl der Leasinganfragen wuchs weiter auf rund 159 Tsd. Leasinganfragen (Q3 2024: rund 146 Tsd.), woraus rund 77 Tsd. neue Leasingverträge resultierten (Q3 2024: rund 76 Tsd.). Die Umwandlungsquote lag mit 48,6 % im geschäftstypischen Rahmen (Q3 2024: 52,2 %). Die durchschnittliche Ticketgröße betrug 10.131 Euro (Q3 2024: 9.702 Euro).

Deutschland und Frankreich treiben Wachstum

Die Region DACH war mit einem Wachstum von 9,4 % auf 207,2 Mio. Euro (Q3 2024: 189,3 Mio. Euro) und einem Anteil von 26,5 % am Leasingneugeschäft im dritten Quartal 2025 die stärkste Region. Darin wiederum hatte Deutschland mit 21,7 % des gesamten Leasingneugeschäfts den größten Anteil. Überdies konnte grenke eine langfristig angelegte Partnerschaft mit der Deutschen Telekom AG für Leasingangebote an deren Geschäftskunden in Deutschland vereinbaren, die weitere Impulse für diesen Kernmarkt verspricht.

Mit einem Zuwachs von 12,3 % auf 197,3 Mio. Euro lag die Region Westeuropa (ohne DACH) volumenmäßig auf dem zweiten Rang (Q3 2024: 175,7 Mio. Euro). Frankreich leistete mit einem Anteil von 19,2 % am gesamten Leasingneugeschäft den größten Anteil in dieser Region. An dritter Stelle stand die Region Südeuropa mit einem Zuwachs von 7,9 % und einem Leasingneugeschäftsvolumen von 179,7 Mio. Euro (Q3 2024: 166,5 Mio. Euro). Italien ist mit einem Anteil von 12,6 % am gesamten Neugeschäftsvolumen im dritten Quartal der größte Markt.

Aufgrund eines Basiseffektes lag die Region Nord-/Osteuropa - nach einem sehr starken Vorjahresquartal - mit einem Volumen von 137,9 Mio. Euro unter dem Wert des Vorjahres (Q3 2024: 158,6 Mio. Euro). Die übrigen Regionen verzeichneten ein Wachstum von 22,2 % auf 59,1 Mio. Euro (Q3 2024: 48,4 Mio. Euro), auch getrieben durch einen deutlichen Zuwachs des Neugeschäfts in den USA.

Einlagen der grenke Bank stabil

Zum Stichtag 30.09.2025 betrug das Einlagengeschäft 2.193,2 Mio. Euro (per 31.12.2024: 2.230,6 Mio. Euro).

Das Kreditneugeschäft der grenke Bank, welches im Wesentlichen das Mikrokreditgeschäft beinhaltet, lag im Berichtszeitraum bei 10,2 Mio. Euro (Q3 2024: 9,6 Mio. Euro).

Das verkaufte Factoringgeschäft verzeichnete im dritten Quartal 2025 ein Neugeschäftsvolumen von 197,1 Mio. Euro (Q3 2024: 234,2 Mio. Euro). Der Rückgang reflektiert die bereits in Teilen abgeschlossene Übertragung des Factoringgeschäfts an die Teylor AG.

Das Vorstandsinterview mit einer Erläuterung der Neugeschäftszahlen für das dritte Quartal 2025 finden Sie hier.

Diese und weitere Nachrichten finden Sie auf unserem Investor Relations LinkedIn-Kanal.

Die Quartalsmitteilung zum 3. Quartal und Q1-Q3 2025 erscheint am 13. November 2025.

Neugeschäftsentwicklung im Überblick (in Mio. Euro)

Q3 2025 Q3 2024 ∆ in % Q1-Q3 2025 Q1-Q3 2024 ∆ in % Neugeschäft Leasing 781,2 738,5 5,8 2.403,3 2.198,6 9,3 DACH 207,2 189,3 9,4 583,8 510,6 14,3 Westeuropa ohne DACH 197,3 175,7 12,3 613,8 560,2 9,6 Südeuropa 179,7 166,5 7,9 589,1 531,2 10,9 Nord-/Osteuropa 137,9 158,6 -13,1 445,7 458,1 -2,7 Übrige Regionen 59,1 48,4 22,2 170,9 138,4 23,5 Deckungsbeitrag 2 (DB2) des Neugeschäfts Leasing 129,9 125,8 3,3 410,6 369,4 11,2 DACH 27,6 25,0 10,2 81,5 67,8 20,2 Westeuropa ohne DACH 34,3 31,5 8,7 109,5 98,8 10,9 Südeuropa 30,7 28,9 6,1 102,9 89,1 15,6 Nord-/Osteuropa 25,2 29,5 -14,5 81,3 83,2 -2,2 Übrige Regionen 12,2 10,8 12,7 35,3 30,6 15,6 DB2-Marge (in %) 16,6 17,0 -0,4pp 17,1 16,8 0,3pp Neugeschäft Factoring1 197,1 234,2 -15,9 600,0 675,8 -11,2 Neugeschäft Kreditgeschäft2 10,2 9,6 6,3 31,8 27,3 16,5

Regionen Leasing: DACH: Deutschland, Österreich, Schweiz

Westeuropa ohne DACH: Belgien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande

Südeuropa: Italien, Kroatien, Malta, Portugal, Slowenien, Spanien

Nord-/Osteuropa: Dänemark, Finnland, Großbritannien, Irland, Lettland, Norwegen, Schweden | Polen, Rumänien,

Slowakei, Tschechien, Ungarn

Übrige Regionen: Australien, Brasilien, Chile, Kanada, USA, VAE

1 grenke informierte am 31. Januar 2024 über die Absicht, die Factoringgesellschaften zu verkaufen. Anfang April 2025 wurde eine Einigung mit einem Käufer getroffen („Signing“). Einzelne Factoring-Ländergesellschaften werden stufenweise an den Käufer übergehen („Closing“).

2 Das Kreditgeschäft wird über die grenke Bank AG angeboten.