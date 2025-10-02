EQS-PVR: BRAIN Biotech AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: BRAIN Biotech AG

BRAIN Biotech AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



02.10.2025 / 09:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: BRAIN Biotech AG Straße, Hausnr.: Darmstädter Straße 34-36 PLZ: 64673 Ort: Zwingenberg

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 391200JKPVHLD6JLZ107

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

freiwillige Konzernmitteilung aufgrund Schwellenberührung eines Tochterunternehmens

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Martin Putsch

Geburtsdatum: 31.01.1967

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

MP Beteiligungs-GmbH

PBG Zweite GmbH



5. Datum der Schwellenberührung: 30.09.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 46,56 % 0,00 % 46,56 % 21847495 letzte Mitteilung 39,19 % 2,18 % 41,38 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0005203947 0 10172364 0,00 % 46,56 % Summe 10172364 46,56 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Martin Putsch % % % ALLFA GmbH % % % MP Beteiligungs-GmbH 31,46 % % 31,46 % - % % % Martin Putsch % % % BRAWOH GmbH % % % MP Beteiligungs-GmbH 31,46 % % 31,46 % - % % % Martin Putsch % % % CHARLYE GmbH % % % MP Beteiligungs-GmbH 31,46 % % 31,46 % - % % % Martin Putsch % % % PBG Zweite GmbH 15,10 % % 15,10 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

01.10.2025

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

02.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: BRAIN Biotech AG Darmstädter Straße 34-36 64673 Zwingenberg Deutschland Internet: www.brain-biotech.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2207136 02.10.2025 CET/CEST