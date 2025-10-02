Werbung ausblenden

Investis stärkt Finanzlage durch Teilveräusserung ihrer Beteiligung an PHM

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

INVESTIS Holding SA / Schlagwort(e): Sonstiges
Investis stärkt Finanzlage durch Teilveräusserung ihrer Beteiligung an PHM

02.10.2025 / 18:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Investis hat 73% ihrer Beteiligung an PHM Group TopCo Oy für CHF 47 Mio. verkauft. Die Beteiligung entstand im Juni 2024 im Zusammenhang mit der Veräusserung des Segments Real Estate Services. Die Transaktion generiert einen Finanzgewinn von CHF 11 Mio., der sich positiv auf den Reingewinn der Gruppe im Geschäftsjahr 2025 auswirken wird. Mit diesem Teilverkauf stärkt Investis seine Eigenkapitalbasis weiter und reduziert die bereits niedrige Verschuldung (LTV) auf unter 29%.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache:Deutsch
Unternehmen:INVESTIS Holding SA
Neumühlequai 6
8001 Zürich
Schweiz
Telefon:+41 58 201 7242
E-Mail:laurence.bienz@investisgroup.com
ISIN:CH0325094297
Börsen:SIX Swiss Exchange
EQS News ID:2207664
Ende der MitteilungEQS News-Service

2207664 02.10.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
INVESTIS HOLDING SF-,10

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Aussichtsreiche Aktien
Insiderkäufe: Wenn die Chefetage zuschlägt, folgt oft der Kursanstieggestern, 14:00 Uhr · The Market
Trading-Impuls
Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithoch30. Sept. · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Run30. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden