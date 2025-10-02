IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech eröffnet Firmenzentrale für sein internationales Drone-as-a-Service-Geschäft (DaaS) in Orlando und profitiert von einer Branche mit einer jährlichen Wachstumsrate von über 36 %

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaTech eröffnet Firmenzentrale für sein internationales Drone-as-a-Service-Geschäft (DaaS) in Orlando und profitiert von einer Branche mit einer jährlichen Wachstumsrate von über 36 %

Vancouver, British Columbia, (2. Oktober 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen für Unternehmen, der auf KI-gestützte Drohnen (auf Basis künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen die Stadt Orlando in Florida als Firmenzentrale für sein Drone-as-a-Service-Geschäft ausgewählt hat. Von diesem Hauptsitz aus will das Unternehmen sein wachsendes nationales und internationales Netzwerk von Firmenübernahmen sowie die Integration und Einführung seiner Drohnendienste und -plattformen beaufsichtigen. Das Unternehmen sichert sich derzeit eine Hauptniederlassung mit 20.000 Quadratfuß Betriebsfläche, die als zentrale Drehscheibe für das nationale Geschäft dient und gleichzeitig die Niederlassungen im Südosten der USA direkt versorgen wird.

Orlando bietet eine einzigartige Kombination aus Experten der Luft- und Raumfahrt, Partnerschaften mit Regierungsbehörden, ganzjährigen Betriebsbedingungen und ein positives Geschäftsklima - das macht die Stadt zum idealen Standort für unseren DaaS-Hauptsitz. Außerdem sind wir hier besser in der Lage, Vision, Kultur und Führung in unserem nationalen und internationalen Netzwerk zu vereinen. Von Gewerbeunternehmen bis hin zu Regierungsbehörden ist hier alles vertreten, und wir werden von diesem Knotenpunkt aus konsequent Wertschöpfung generieren und gleichzeitig die steigende Nachfrage nach Drohnendiensten für Vermessung, Inspektion und neue Dienstleistungen bedienen können, ist Shaun Passley, CEO von ZenaTech, überzeugt. Die strategische Lage von Orlando bietet uns außerdem die Möglichkeit, unser Netzwerk effizient auszubauen und Innovationen voranzutreiben, damit wir unsere Kunden mit Hilfe von Drohnentechnologien der nächsten Generation bei der Automatisierung unterstützen und ihnen zu Kosteneinsparungen verhelfen können.

Der Hauptsitz in Orlando soll darüber hinaus zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. ZenaTech beschäftigt derzeit drei DaaS-Mitarbeiter vor Ort. Geplant ist eine Aufstockung auf 10 Mitarbeiter bis Ende 2025 und bis zu 50 Mitarbeiter bis zum zweiten Quartal 2026. Die zu besetzenden Aufgabenbereiche sind Geschäftsentwickler, Marketingexperten, Drohnenpiloten, Vermessungstechniker, zugelassene Landvermesser, Führungskräfte und Betriebspersonal. Zusätzlich zur Firmenzentrale plant das Unternehmen die Einrichtung eines speziellen Geschäfts- und Vermessungsbüros, wodurch voraussichtlich mindestens 10 weitere spezialisierte Vermessungsexperten hinzukommen werden.

ZenaTech hat mittlerweile 10 Übernahmen in den Vereinigten Staaten abgeschlossen und arbeitet weiter an seinem Ziel, bis Ende des zweiten Quartals 2026 insgesamt 25 Drone-as-a-Service-Standorte einzurichten. Mit seinem DaaS-Modell bietet das Unternehmen Geschäfts- und Regierungskunden einen flexiblen und bequemen On-Demand-Service mit Zugang zu Drohnen-Diensten für Vermessungen, Inspektionen, Wartungsarbeiten, Hochdruckreinigung, Inneninventarverwaltung und Präzisionslandwirtschaft, der entweder als Abonnement oder auf Pay-per-Use-Basis in Anspruch genommen werden kann. Bei diesem Modell kann man von der Schnelligkeit, Präzision und Sicherheit von Drohnen profitieren, ohne teure Investitionen tätigen, Piloten oder Wartungspersonal anstellen oder sich um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften kümmern zu müssen. Das Unternehmen übernimmt etablierte und profitable Dienstleistungsunternehmen, die noch mit herkömmlichen Technologien arbeiten und reif für den Einsatz von Drohneninnovationen sind, und setzt damit weitere Schritte in seiner Vision eines skalierbaren, technikgestützten und multiserviceorientierten Drohnengeschäfts auf globaler Ebene, das sich auf eine Stammklientel und wiederkehrenden Umsätze stützt.

Der Marktforscher Precedence Research schätzt den Wert des globalen Markts für drohnengestützte Dienstleistungen im Jahr 2025 auf rund 33,55 Mrd. USD. Bis zum Jahr 2034 dürfte dieser Wert auf über 555,58 Mrd. USD ansteigen, was einer beachtlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von durchschnittlich 36,60 % in den Jahren 2024 bis 2034 entspricht. Der nordamerikanische Markt für Drohnendienste wird für das Jahr 2024 auf 8,84 Mrd. USD geschätzt und dürfte im nächsten Jahr mit einer CAGR von 36,78 % rasant wachsen.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Unternehmen für Technologielösungen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing für missionskritische Geschäfts- und Regierungsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung, Wirtschaft und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung, Landvermessung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Präzision und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt über globale Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und baut sein DaaS-Geschäft sowie sein Netzwerk von Standorten in den USA durch Übernahmen weiter aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert Drohnenlösungen für Unternehmen und Behörden, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale KI-Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Frachttransporten im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und im Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie kann, wird, sollte, erwarten, planen, antizipieren, anstreben, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich der Drohnenprodukte ZenaDrone 1000 und IQ Nano; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken.

