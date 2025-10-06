IRW-News: Nano One Materials Corp.: Nano One hat Lithium von Rio Tinto für die LFP-Kathodenproduktion vorqualifiziert und gibt Update zur strategischen Zusammenarbeit bekannt

IRW-PRESS: Nano One Materials Corp.: Nano One hat Lithium von Rio Tinto für die LFP-Kathodenproduktion vorqualifiziert und gibt Update zur strategischen Zusammenarbeit bekannt

Highlights:

- Nano One hat Lithium-Rohmaterial von Rio Tinto für die LFP-Kathodenproduktion vorqualifiziert.

- Die LFP-Kathode wurde mit dem One-Pot-Verfahren von Nano One hergestellt.

- Nano One baut weiterhin strategische Lieferkettenbeziehungen auf, um das Wachstumsmodell der Technologielizenzierung zu unterstützen.

Vancouver (Kanada), den 6. Oktober 2025 - Nano One® Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) (Nano One oder das Unternehmen), ein auf Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnikunternehmen, freut sich, über den aktuellen Stand seiner laufenden Zusammenarbeit mit Rio Tinto (zusammen die Parteien) zu berichten, die sich speziell auf die Vorqualifizierung von Rohstoffen in großen Mengen für die Herstellung von Lithium-Eisenphosphat (LFP)-Kathodenaktivmaterial (CAM) nach dem One-Pot-Verfahren von Nano One bezieht.

Wir steigern den Wert unserer Technologie und unseres Lizenzangebots, indem wir Rohstoffe vorqualifizieren, die für die Herstellung von LFP von entscheidender Bedeutung sind. Dies wird unseren potenziellen Lizenzpartnern dabei helfen, Risiken in der Lieferkette zu managen und die Markteinführung zukünftiger kommerzieller One-Pot-Anlagen zu beschleunigen. Es besteht weiterhin Bedarf an sicheren, diversifizierten und wirtschaftlich lokalisierten Lieferketten für LFP-Kathodenaktivmaterialien. Wir glauben, dass unsere One-Pot-Verarbeitungstechnologie mit vorqualifizierten Rohstoffen von führenden Produzenten wie Rio Tinto kombiniert werden kann, um Partnern, Lizenznehmern und Kunden dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen, erklärte Alex Holmes, Chief Operating Officer von Nano One.

Rio Tinto ist ein weltweit führender Bergbaukonzern und ein bedeutender Lithiumproduzent mit einer der größten Lithiumressourcen der Welt. Mit strategisch günstig gelegenen Lithiumvorkommen in wichtigen Regionen beabsichtigt Rio Tinto, die Kapazität seiner Tier-1-Lithiumvorkommen bis 2028 auf über 200.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) pro Jahr zu steigern www.riotinto.com/en/news/releases/2025/rio-tinto-completes-acquisition-of-arcadium-lithium

.

Die Zusammenarbeit und Vorqualifizierung der kritischen Mineralien und Rohstoffe von Rio Tinto umfasst:

- Lithiumcarbonat aus der Fenix-Anlage von Rio Tinto im Salar del Hombre Muerto in Catamarca, Argentinien, wurde in einer C-Probe (Tonnenmaßstab) qualifiziert, wobei 10 Tonnen für Pilot- und Kundenvalidierungsarbeiten gekauft wurden.

- Lithiumcarbonat aus Rio Tintos Standort Olaroz in Jujuy, Argentinien, wurde in einer A-Probe (Kilogramm-Maßstab) für eine diversifizierte Beschaffungsstrategie qualifiziert und schreitet nun zur C-Proben-Qualifizierung voran.

- Vorkommerzielle Lithiumcarbonat-Proben aus Rio Tintos Rincon-Projekt in Argentinien wurden für die zukünftige Lieferung evaluiert.

Nano One führt die Qualifizierung von Rohstoffen in Batteriequalität anhand eines strengen, stufenweisen Testprotokolls durch, das von A-Proben (Kilogramm) über C-Proben (1-10 Tonnen) bis hin zu D-Proben in einer kommerziellen Anlage reicht. Durch die Vorqualifizierung des Rohstoffinputs möchte Nano One die Akzeptanz seiner LFP-Produkte und LFP-CAM-Lizenzpakete bei den Kunden beschleunigen.

Dies wird auch die Risiken in den Lieferketten für potenzielle Lizenznehmer verringern und die Qualifizierungsprogramme für A- bis C-Proben um bis zu einem Jahr beschleunigen. Die strategische Zusammenarbeit zwischen den Parteien steht im Einklang mit der Technologielizenzierungs- und Wachstumsstrategie von Nano One und unterstützt gleichzeitig die Entwicklungsmöglichkeiten der regionalen LFP-Lieferkette.

Über Nano One®

Nano One® Materials Corp. (Nano One) ist ein Technologieunternehmen, das die Art und Weise, wie Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden, weltweit verändert. Die Anwendungen umfassen stationäre Energiespeichersysteme (ESS), portable Elektronik und Elektrofahrzeuge (EVs).

Das patentierte One-Pot-Verfahren des Unternehmens verringert die Kosten, ist einfacher zu genehmigen und senkt die Energieintensität, den ökologischen Fußabdruck sowie die Abhängigkeit von problematischen Lieferketten. Das Unternehmen trägt dazu bei, die Energiesicherheit, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit durch Prozessinnovationen zu fördern.

Die Produktion wird in Candiac, Québec, getestet und demonstriert, wobei auf bestehende Anlagen und jahrzehntelange Erfahrung bei der kommerziellen Herstellung von Lithium-Eisenphosphat (LFP) zurückgegriffen wird.

Strategische Kooperationen und Partnerschaften mit internationalen Unternehmen wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die Design-One-Build-Many-Licensing-Wachstumsstrategie, die weltweit wettbewerbsfähige, einfacher zu genehmigende und schneller auf den Markt zu bringende Lösungen für die Produktion von Batteriematerialien bietet. Nano One hat Finanzierungen von der kanadischen Regierung, der US-Regierung, der Regierung von Québec sowie der Regierung von British Columbia erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Paul Guedes

Tel.: + 1 (604) 420-2041

E-Mail: info@nanoone.ca

Vorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die LFP-Produktion; Joint Ventures; Vertragsprojekte; die Erzeugung von Umsätzen; operatives Wachstum; Lizenzierung; Regierungsfinanzierungen; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und den Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; das gegenwärtige und zukünftige Geschäft und die Strategien des Unternehmens; das geschätzte zukünftige Betriebskapital, die verfügbaren Mittel und die Verwendung der Mittel, die zukünftigen Investitionskosten und andere Ausgaben für den kommerziellen Betrieb; Nachfrage in der Branche; das Entstehen von Kosten; die Wettbewerbsbedingungen; die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Absicht, das Geschäft, den operativen Betrieb und die potenziellen Aktivitäten des Unternehmens auszubauen; die Funktionen und beabsichtigten Vorteile der Technologie und der Produkte von Nano One; die Entwicklung und Optimierung der Technologie und der Produkte des Unternehmens; voraussichtliche Partnerschaften und die erwarteten Vorteile der Partnerschaften des Unternehmens; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal zu gewinnen und zu erhalten; die Lizenzierung der entwickelten Technologie durch das Unternehmen und deren Skalierbarkeit, um der erweiterten Kapazität gerecht zu werden; und die Ausführung der erklärten Pläne des Unternehmens - die von Zugang zu Kapital und Zuschüssen abhängen.

Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Begriffen wie glauben, erwarten, vorhersehen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, können, werden, sollten, fortlaufend, anvisieren, Ziel, potenziell oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, erkannt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: allgemeine und globale wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen; die nächsten Schritte und die rechtzeitige Ausführung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und den operativen Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; die Nachfrage in der Branche; erfolgreiche aktuelle oder zukünftige Kooperationen mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen; die Ausführung der Pläne des Unternehmens, die von Kapitalquellen abhängen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmens über Lizenzen, Joint Ventures und unabhängige Produktion; die erwartete weltweite Nachfrage und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien; und andere Risikofaktoren, die in der MD&A von Nano One und im Jahresbericht vom 25. März 2025 für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, in seinem MD&A für das am 30. Juni 2025 endende Halbjahr sowie in den jüngsten Wertpapierdokumenten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, auf die hier verwiesen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

