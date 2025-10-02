Werbung ausblenden

TAGESVORSCHAU: Termine am 2. Oktober 2025

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 2. Oktober.

TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Grenke, Q3-Neugeschäftsmeldung
09:00 DEU: BASF, Kapitalmarkttag

TERMINE KONJUNKTUR
08:30 CHE: Verbraucherpreise 9/25
08:45 FRA: Haushaltssaldo bis 8/25
10:00 ITA: Arbeitslosenquote 8/25
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 8/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 8/25

SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Bafa-«Energietag»: Expertinnen und Experten zu aktuellen Entwicklungen der Energie- und Wärmewende u.a. mit der Präsidentin des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), Mandy Pastohr, und Prof. Karsten Neuhoff vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)

09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess

