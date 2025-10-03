Werbung ausblenden
Aktien New York

KI-Euphorie bleibt: US-Kurse erreichen neue Höchststände

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
KI
Quelle: orhan akkurt/Shutterstock.com

Trotz des Regierungsstillstands in den Vereinigten Staaten und des deshalb ausgefallenen Arbeitsmarktberichts für September haben die US-Börsen ihren Rekordlauf am Freitag fortgesetzt. Diesmal war auch der Dow Jones Industrial mit dabei. Für gute Laune unter den Anlegern sorgt einmal mehr das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI), nachdem zwei bedeutende internationale Partnerschaften bekanntgegeben wurden.

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow legte im frühen Handel um 0,8 Prozent auf 46.894 Punkte zu, womit es ihm gelang, eine Bestmarke aufzustellen. Der breite S&P 500 erreichte mit plus 0,3 Prozent auf 6.740 Punkte ebenfalls einen Höchststand.

Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Auswahlindex Nasdaq 100 gab nach einem Rekordhoch bei knapp unter 24.960 Punkten um 0,1 Prozent auf 24.866 Punkte nach. Für Optimismus in der Technologiebranche sorgten einerseits Nachrichten zu Hitachi und OpenAI und andererseits zu Fujitsu und Nvidia.

