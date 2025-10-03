Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: Austrian Anadi Bank AG: Personalie

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: Austrian Anadi Bank AG / Schlagwort(e): Personalie
Austrian Anadi Bank AG: Personalie

03.10.2025 / 20:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sonja Heinzl wurde von der Anadi Bank als CEO abberufen. Interimistisch übernimmt Anadi-CFO Ferdinand Wenzl die Position des CEO. Zudem ernannte der Aufsichtsrat der Anadi Bank sein bisheriges Mitglied Andreas Senjak interimistisch zum Vorstand für das Kundengeschäft. Eine Suche nach einer Nachfolge im Vorstand wurde bereits eingeleitet.

Ende der Insiderinformation

03.10.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group. www.eqs.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Austrian Anadi Bank AG
Inglitschstrasse 5A
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Österreich
Internet:anadibank.com
ISIN:AT0000A16QM2
Börsen:Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID:2208156
Ende der MitteilungEQS News-Service

2208156 03.10.2025 CET/CEST

