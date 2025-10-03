EQS-News: Die UtilityInnovation Group ernennt Jon Rodriguez zum Vorsitzenden der Energy Centers, um Lösungen für die Stromversorgung von Rechenzentren voranzutreiben

EQS-News: UtilityInnovation Group / Schlagwort(e): ESG/Personalie

RALEIGH, North Carolina, 3. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die UtilityInnovation Group (UIG) gab heute die Ernennung von Jon Rodriguez zum Vorsitzenden der Energy Centers bekannt. Der Schwerpunkt dieser neuen Position liegt auf der Bereitstellung von Stromversorgungslösungen der nächsten Generation, um die rasche Expansion von Rechenzentren in Nordamerika und Europa zu unterstützen.

Der weltweite Anstieg von Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und Anwendungen mit hoher Rechenleistung verändert die Anforderungen an die Stromversorgung von Rechenzentren. Die Energy Centers-Lösungen der UIG haben sich dieser Herausforderung gestellt und bieten Entwicklern und Betreibern von Rechenzentren Energiesysteme, die hinsichtlich Entwicklungsreife, betrieblicher Flexibilität und verbesserter Ausfallsicherheit optimiert sind. Die Ernennung von Rodriguez wird die Einführung dieser Lösungen durch die UIG beschleunigen und das Unternehmen an die Spitze eines der am schnellsten wachsenden Segmente der Energiebranche bringen.

Als Vorsitzender der Energy Centers wird Herr Rodriguez die Bemühungen der UIG leiten, ihre branchenführende Erfahrung auszubauen und programmatisch Lösungen zu liefern. Ein zentraler Bestandteil des fortschrittlichen Energieangebots der UIG sind die Plattformen Energy Storage for Resiliency (ESR)® und GridSure® . ESR® verbessert die Leistungsstabilität des Energy Centers, mindert die Belastungsprobleme energieintensiver KI und optimiert große Mikronetze. GridSure® integriert Steuerungs- und Anlagenmanagementfunktionen für eine verbesserte Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit bei missionskritischen Operationen in Rechenzentren. Zusammen sorgen diese Fortschritte dafür, dass die Energy Center-Lösungen der UIG skalierbare, intelligente und sichere Lösungen für Kunden bieten, die mit dem beispiellosen Wachstum der KI-Infrastruktur konfrontiert sind.

Rodriguez verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung, Planung, dem Bau und dem Betrieb von Kraftwerken im Versorgungsmaßstab. Zuletzt hatte er eine Führungsposition im nordamerikanischen Team von Wärtsilä Energy inne, wo er sich auf Lösungen für große Hubkolbenmotoren („reciprocating engine", RICE) für Kraftwerke und Rechenzentren konzentrierte. Im Laufe seiner Karriere hat er außerdem umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung von Lösungen für die Stromerzeugung hinter dem Zähler gesammelt, darunter Lastmanagement, Kapazitätsmanagement und Ausfallsicherheitsstrategien für Kunden aus Industrie, Einzelhandel und Rechenzentren.

Rodriguez hat einen Abschluss in Maschinenbau von der University of Wisconsin–Platteville und ist zugelassener Ingenieur.

„Die Übernahme der Position als Vorsitzender der Energy Centers der UIG ist eine äußerst spannende Aufgabe, die die Zusammenarbeit mit allen Interessengruppen der Rechenzentrumsbranche umfasst, um Lösungen und Baupraktiken der Energy Centers zu ermöglichen, die die schnelle Umsetzung und Erweiterung der Netzkapazität und -flexibilität unterstützen", erklärte Rodriguez. „Die Entwicklung von Energy Center-Lösungen, die mithilfe branchenführender Technologien für absolute Ausfallsicherheit optimiert sind, ist für das Wachstum von Rechenzentren von entscheidender Bedeutung. Ich freue mich sehr, die Erfolgsgeschichte der UIG gemeinsam mit einem außergewöhnlichen Team fortzusetzen."

„Jons Erfahrung in der Leitung der Kommerzialisierung von Großkraftwerken wird maßgeblich zum Wachstum der UIG auf dem globalen Markt für Energiezentren beitragen", erklärte Derek Tugwell, Vorsitzender und Mitbegründer der UIG. „Seine Führungsqualitäten und sein Fachwissen werden unsere Fähigkeit beschleunigen, Innovationen in großem Maßstab zu liefern und damit die Anforderungen von KI-gesteuerten Rechenzentren, Versorgungsunternehmen und anderen großen Energieverbrauchern zu unterstützen. Wir freuen uns sehr, ihn in unserem Team willkommen zu heißen."

Informationen zur UtilityInnovation Group (UIG)

Die UtilityInnovation Group (UIG) ist ein Weltmarktführer im Bereich fortschrittlicher Energiesteuerung und widerstandsfähiger Infrastrukturtechnik. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, komplexe Stromversorgungshardware in intelligente, anpassungsfähige Systeme umzuwandeln, die den Anforderungen von KI-Rechenzentren, Mikronetzen und anderen kritischen Infrastrukturen gerecht werden. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei groß angelegten Implementierungen weltweit gewährleistet die Technologie der UIG sowohl Zuverlässigkeit als auch kontinuierliche Anpassungsfähigkeit angesichts sich wandelnder Herausforderungen im Energiebereich.

Weitere Informationen über die UtilityInnovation Group finden Sie unter www.UIG.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2251850/Utility_Innovation_Logo.jpg

