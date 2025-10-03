EQS-News: ISX Financial EU Plc meldet profitables Wachstum und starke Kapitalposition im ersten Halbjahr 2025

EQS-News: ISX Financial EU PLC / Schlagwort(e): Miscellaneous

ISX Financial EU Plc meldet profitables Wachstum und starke Kapitalposition im ersten Halbjahr 2025



03.10.2025

NICOSIA, Zypern, 3. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- ISX Financial EU Plc (ISXX), ein führender Anbieter von regulierten Transaktionsbanking- und Echtzeit-Zahlungslösungen, hat heute seine ungeprüften Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025 bekannt gegeben, das am 30. Juni 2025 endete. ISXX verzeichnete ein profitables Wachstum, eine verbesserte Kapitalstärke und eine anhaltende Geschäftsdynamik bei seinen Kernangeboten.

Finanz-Highlights – erstes Halbjahr 2025 (im Vgl. zum. ersten Halbjahr 2024):

Gewinn nach Steuern um 6 % auf 12,3 Mio. Euro gestiegen

Erträge um 5 % auf 27,7 Mio. Euro gestiegen, unterstützt durch Open-Banking-Dienste und Kundenwachstum

Betriebsausgaben um nur 3 % auf 15,6 Mio. Euro gestiegen, was die Investitionen in Personal und Technologie widerspiegelt

Nettovermögen um 29 % auf 54,1 Mio. Euro gestiegen; Eigenmittel auf 44,7 Mio. Euro gestiegen

Betriebskapital auf 39,4 Mio. Euro gestiegen; Verbindlichkeiten um 8 % auf 181,4 Mio. Euro gesunken

„Das erste Halbjahr 2025 hat die Stärke und Skalierbarkeit unseres Geschäftsmodells gezeigt. Trotz eines dynamischen Marktumfelds sind wir profitabel gewachsen und haben gleichzeitig in unsere Plattform und unsere Mitarbeitenden investiert", so Ajay Treon, Chief Financial Officer, ISXX.

„Unser strategischer Fokus auf kostengünstige, SEPA-Echtzeitüberweisungen kommt bei den Kunden weiterhin gut an, und unsere finanzielle Disziplin stellt sicher, dass wir für langfristiges Wachstum gut aufgestellt sind. Wir gehen in die zweite Jahreshälfte mit einer starken Dynamik, einer soliden Liquidität und einer klaren Strategie für fortgesetzte Innovation und Betriebsgröße."

Das Umsatzwachstum von ISXX wurde durch die steigende Nachfrage neuer und bestehender Kunden angetrieben, insbesondere im Bereich der Open-Banking-Zahlungslösungen. ISXX verlagert sich weiter weg vom traditionellen Karten-Acquiring hin zu effizienteren Konto-zu-Konto-Zahlungen (Account-to-Account, A2A) in Echtzeit über das firmeneigene Produkt PaidBy®.

Der geringe Anstieg der Betriebskosten ist in erster Linie auf Investitionen in den Personalbestand und die IT-Infrastruktur zurückzuführen. ISXX verbuchte außerdem einen Gewinn in Höhe von 0,9 Mio. Euro aus dem beizulegenden Zeitwert ihrer NSX-Beteiligung, während die Wertminderungen auf einem niedrigeren Niveau blieben.

Die Bilanz von ISXX bleibt stark. ISXX meldete höhere Barmittel- und Anlagebestände und geringere Verbindlichkeiten gegenüber Kundenfonds. Diese Verbesserungen trugen zu einer stärkeren Kapitalbasis und einer höheren operativen Flexibilität bei.

ISXX investiert weiterhin in die Kerntechnologie und die Compliance-Infrastruktur, um ein skalierbares Wachstum in Europa und den globalen Märkten zu unterstützen. In der zweiten Jahreshälfte 2025 plant ISXX den Ausbau seiner Zentralbankanbindung, die Verbesserung seiner Fähigkeiten im Bereich Echtzeitüberweisung und die weitere Stärkung seiner regulatorischen Position im Hinblick auf die PSD3-, FIDA- und DORA-Regelungen.

Nikogiannis Karantzis, ISXX Chief Executive Officer: „Wir freuen uns auch, bekanntgeben zu können, dass unser Prospekt heute bei der zypriotischen Börsenaufischtsbehörde („CySEC") zur Zulassung an der zypriotischen Börse eingereicht wurde.

Da ISXX einen Prospekt für die Börsenzulassung eingereicht hat, ist das Unternehmen nun an die Börsenzulassungsvorschriften gebunden. ISXX wird keine Quartalsberichte mehr veröffentlichen, da das Unternehmen nun der Pflicht zur rechtzeitigen Offenlegung, zum Halbjahresfinanzbericht und zum Jahresbericht unterliegt."

Die Zwischenergebnisse von ISXX für das erste Halbjahr (ISXX H1 2025) können unter dem folgenden Link abgerufen werden:

https://www.isx.financial/hubfs/ISX%20Announcements/2025/Interim%20Report%20H1%202025.pdf

Website: www.isx.financial

Informationen zu ISX Financial EU Plc

ISX Financial EU Plc (ISXX, LEI: 213800NGHVYL5PFZI692) mit Hauptsitz in Nikosia ist ein führendes Banktechnologieunternehmen im Europäischen Wirtschaftsraum, das von der Zentralbank von Zypern (Central Bank of Cyprus, CBC) als E-Geld-Institut zugelassen ist und in Großbritannien von der Financial Conduct Authority reguliert wird. Das Unternehmen entwickelt und betreibt ein eigenes Ökosystem für den Zahlungsverkehr, das Konten in mehreren Währungen, offene Banklösungen, Devisengeschäfte, Überweisungen und Zahlungsabwicklung anbietet. ISXX kombiniert finanzielle Stärke, regulatorische Belastbarkeit und Innovation, um Unternehmen und Gemeinden in ganz Europa und darüber hinaus einen Mehrwert zu bieten.

Nikogiannis (Nickolas John) Karantzis verfügt über mehr als 30 Jahre umfassende Branchenerfahrung, davon 20 Jahre in sicheren digitalen Unternehmen, einschließlich Telekommunikation, IPTV, Zahlungsverkehr und elektronisches Geld. Er besitzt Abschlüsse in Ingenieurwesen, Recht und Unternehmensführung und ist eingetragener Trans Tasman IP Attorney, Fellow of Engineers Australia und in mehreren Staaten eingetragener Streitschlichter.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2700025/5492305/ISX_Financial_Logo.jpg

Kontakt: +35722015740, media@isxfinancial.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/isx-financial-eu-plc-meldet-profitables-wachstum-und-starke-kapitalposition-im-ersten-halbjahr-2025-302574883.html

