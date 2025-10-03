Huawei führt SMART Logistics & Warehousing-Lösung zur umfassenden Integration künstlicher Intelligenz (‚All Intelligence’) ein



SHANGHAI, CHINA - Media OutReach Newswire – 28. September 2025 - Huawei stellte beim Verkehrsgipfel der HUAWEI CONNECT 2025 seine SMART Logistics & Warehousing- Lösung unter dem Titel „Schaffen einer digitalen und intelligenten Basis für umfassende Verkehrs- und Logistiklösungen" vor.



Ma Yue, Vizepräsident von Huawei und CEO des Huawei-Geschäftsbereichs Smart Transportation, erklärte, dass Huawei weiterhin auf technologische Innovationen setzt und die gemeinsamen Innovationen in Zusammenhang mit Kommunikationsnetzwerken, Rechenleistung, KI und Talentförderung verstärken wird, um eine nachhaltige Entwicklung im Verkehrssektor voranzutreiben.





Kumpol Boonchom, stellvertretender Leiter der staatlichen Eisenbahn in Thailand (SRT), erklärte, dass das Unternehmen ein integriertes Netzwerk schaffen möchte, damit Thailand zur zentralen Drehscheibe in Südostasien wird. Der Bau der Bahnstrecke zwischen Thailand und China stellt eine Chance für SRT dar, einen strategischen Knotenpunkt für Eisenbahnlogistik in der Region zu entwickeln.Guo Shuangqing, Assistant CMO von SF Technology, teilte mit, dass SF Technology und Huawei ihre Kräfte bündeln werden, um die Kapazitäten bei der Koordination mehrerer Flughäfen zu erweitern und so eine erhebliche Verbesserung der Effizienz im gesamten Luftlogistiksektor zu erreichen.Jiang Xingxiang, Assistent des Geschäftsführers der Yunnan Construction and Investment Holding Group, gab Einblicke in den Betrieb der integrierten Lieferkette. Für die Zukunft setzt YCIH Logistics weiterhin auf die Priorisierung einer digitalen und intelligenten Lieferkette, um deren gemeinschaftlichen Ausbau voranzutreiben.Yang Bin, Vorsitzender der Shandong Port Technology Group, erklärte, dass man mit der umfassenden technischen Unterstützung von Huawei erfolgreich eine digitale Grundlage mit einem Netzwerk, einer Cloud und einem Sicherheitssystem entwickelt habe. Die Gruppe arbeite mit Partnern zusammen, um integrierte intelligente Hafen-Lösungen zu entwickeln, die sowohl die physische Infrastruktur als auch die digitalen Dienste abdecken.„Mit seiner umfassenden intelligenten ICT-Basis und innovativen Technologien setzt Huawei Konzepte wie ‚Mobility as a Service' und ‚Logistics as a Service' in die Tat um und erschließt somit das vollständige Potenzial der digitalen Intelligenz," erklärte Rachad Nassar, Global Business & Strategic Partners Director von Huawei.Qiu Shikui, Vizepräsident des Huawei-Geschäftsbereichs Smart Logistics and Warehousing, verkündete den Start der innovativen SMART Logistics & Warehousing-Lösung. Die Lösung konzentriert sich auf fünf wichtige Fähigkeiten: plattformbasierte Dienste, Verwaltung digitalisierter Aktivitäten, intelligente Zuteilung, automatisierte Verlagerung und autonomer Verkehr.Huawei betreut über 100 Häfen und über 200 Logistik- und Lagerunternehmen, über 300 S-Bahn-Linien in mehr als 70 Städten sowie Eisenbahnstrecken mit einer Gesamtlänge von mehr als 180.000 km. Hinzu kommen ein Straßennetz mit mehr als 200.000 km, über 300 Städte für den Stadtverkehr und über 210 Fluglinien und Flugsicherungsbehörden weltweit.Hashtag: #Huawei

