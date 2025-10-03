Werbung ausblenden

WDH/DAX-FLASH: Leitindex steuert im Feiertagshandel weiter auf Juli-Rekord zu

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

(Im zweiten Absatz wurde der Zeitpunkt der Rekorde bei den US-Indizes präzisiert. Diese hatten bereits im frühen Handel und nicht erst am Abend ihre Bestmarken erreicht.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Möglicherweise gelingt dem Dax am Tag der Deutschen Einheit ein Rekord. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitag knapp zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,4 Prozent höher auf 24.520 Punkte. Damit attackiert der Dax zunächst erneut seine Charthürde an der Marke von 24.500 Punkten, an der er tags zuvor wieder abgedreht war. Das Rekordhoch vom Juli bei 24.639 Punkten ist jedoch auch nur noch ein halbes Prozent entfernt.

In den Vereinigten Staaten haben S&P 500 und die Nasdaq-Indizes am Donnerstag weitere Bestmarken erreicht, auch wenn der Shutdown der Regierung anhält. Eine Folge dieses teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte seit Anfang Oktober ist auch, dass der für diesen Freitag angesetzte Arbeitsmarktbericht für September wohl ausbleiben wird.

Bis zu einer politischen Einigung auf einen Übergangshaushalt werden nämlich auch keine Daten von Regierungsbehörden veröffentlicht./ag/zb

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
KI-Euphorie an der Nasdaq - Dow Jones verhaltener erwartetgestern, 14:35 Uhr · dpa-AFX
KI-Euphorie an der Nasdaq - Dow Jones verhaltener erwartet
Wochenausblick
Dax trotz "Shutdown" auf Rekordkurs - Kommt die Jahresendrally?gestern, 15:08 Uhr · dpa-AFX
Dax trotz "Shutdown" auf Rekordkurs - Kommt die Jahresendrally?
Aktien New York Ausblick
Wall Street dürfte schwächer eröffnen - "Shutdown" beginnt01. Okt. · dpa-AFX
Wall Street dürfte schwächer eröffnen - "Shutdown" beginnt
Aktien New York Ausblic
Drohender Regierungsstillstand dürfte Wall Street ausbremsen30. Sept. · dpa-AFX
Drohender Regierungsstillstand dürfte Wall Street ausbremsen
Aktien New York Ausblick
Wall Street dürfte sich trotz möglichen Shutdowns erholen29. Sept. · dpa-AFX
Wall Street dürfte sich trotz möglichen Shutdowns erholen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithoch30. Sept. · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Run30. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden