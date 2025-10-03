WOCHENVORSCHAU: Termine bis 17. Oktober2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 17. Oktober 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 6. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 GBR: KfZ Neuzulassungen 9/25 DEU: Auftakt Immobilienmesse Expo Real FRA: Saint-Gobain, Kapitalmarkttag TERMINE KONJUNKTUR 10:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25 10:30 GBR: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 8/25 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: 2. Hamburger Sustainable Finance Summit --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 7. OKTOBER TERINE UNTERNEHMEN: 08:00 GBR: Imperial, Trading Statement 2024/2025 08:00 GBR: Shell, Trading Statement 15:30 USA: Dell, Kapitalmarkttag FRA: BNP, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 8/25 08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 8/25 14:30 USA: Handelsbilanz 8/25 21:00 USA: Konsumentenkredit 8/25 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Pressegespräch Goldman Sachs: Aktuelle konjunkturelle Lage und makroökonomischer Ausblick für Europa und Deutschland mit Jari Stehn, europäischer Chefvolkswirt von Goldman Sachs, und Niklas Garnadt, Volkswirt für Deutschland von Goldman Sachs 16:30 DEU: «Tagesspiegel Data Debate» mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger und Markus Haas, CEO von O2 Telefónica, zu künftigen Investitionen Thematisch soll es bei der Diskussion um zukünftige Investitionen in die digitale Infrastruktur gehen. --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 8. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 AUS: OMV, Trading Update Q3 10:00 DEU: Aurubis, Kapitalmarkttag TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 8/25 08:00 DEU: Industrieproduktion 8/25 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess DEU: Eröffnung der Kunststoffmesse «K» (bis 15.10.) DEU:8. Internationale Konferenz zu Maritimen Autonomen Wasserfahrzeugen (bis 09.10.) --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 9. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Südzucker, Halbjahreszahlen 07:30 TWN: TSMC, Q3-Umsatz 09:00 DEU: Hannover Rück, Investorentag 12:30 USA: PepsiCo, Q3-Zahlen 22:00 USA: Levi Strauss, Q3-Zahlen DEU: Mercedes-Benz, Pre-Close-Call ITA: Ferrari, Kapitalmarkttag USA: Delta Air Lines, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Handelsbilanz 8/25 13:30 EUR: EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 10./11. September 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 8/25 EUR: Treffen der Euro-Gruppe SONSTIGE TERMINE 13:00 DEU: Jahrestagung des Markenverbandes - Tag der Markenwirtschaft 2025 --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 10. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07.00 DEU: Gerresheimer, Q3-Zahlen 11:00 DEU: VW-Konzern, Auslieferungen Q3/25 11:00 DEU: Mündliche Verhandlung zur Sammelklage des Bundesverbands Verbraucherzentrale gegen Meta wegen Datendiebstahls bei Facebook DEU: BMW, Pre-Close-Call Q3 DEU: Porsche AG, Pre-Close-Call Q3 USA: Blackrock, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 9/25 10:00 ITA: Industrieproduktion 8/25 16:00 USA: Universität Michigan Stimmungsindex 10/25 (1. Schätzung) EUR: S&P zu Italien EUR: Scope zu EU SONSTIGE TERMINE GBR: Britische Regierung, Fujitsu und Postamt reagieren auf Abschlussbericht zur Horizon-Untersuchung. Im sogenannten Horizon-Skandal geht es um Hunderte frühere selbstständige Filialleiter des staatseigenen Unternehmens Post Office, die wegen einer fehlerhaften Software beschuldigt wurden, sich bereichert zu haben. --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 13. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN: 23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Produktionsbericht DEU: Volkswagen, Pre-Close-Call Q3 FRA: Air Liquide, Hauptversammlung FRA: L'Oreal, Hauptversammlung USA: Charles Schwab, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (bis 18.10.) CHN: Handelsbilanz 9/25 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Vorstellung des Bundesverbands Kalte Wärmenetze e.V. (BVKW) und der Initiative Wärmewende-Allianz 11:45 SWE: Bekanntgabe des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften DEU: «Handelsblatt»-Summit «Zukunft IT» (bis 15.10.) --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 14. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMNEN 07:00 FRA: Fraport, Verkehrszahlen 9/25 12:45 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen 13:00 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen 13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen 14:00 USA: Citigroup, Q3-Zahlen 15:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung 17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 9/25 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Geldmenge M2/M3 9/25 08:00 DEU: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert) 08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 8/25 11:00 DEU: ZEW-Index 10/25 USA: Berufungsentscheidung zu Trump-Zöllen: Frist, um das Urteil anzufechten läuft aus SONSTIGE TERMINE 09:00 AUS: Prozess gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten (bis 15.10.) 10:30 DEU: Konferenz «Green Fuels Import» von Weltenergierat - Deutschland und Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V. (en2x) 14:30 DEU: Eröffnung einer Wasserstoff-Produktionsanlage mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) 19:00 DEU: Festveranstaltung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften «Acatech» mit Bundeskanzler Friedrich Merz und Rafael Laguna de la Vera --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 15. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMNEN 07:00 NED: ASML, Q3-Umsatz 12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen 17:45 FRA: LVMH, Q3-Umsatz 17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz 22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen DEU: Gerresheimer, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Erzeugerpreise 9/25 03:30 CHN: Verbraucherpreise 9/25 06:30 JPN: Industrieproduktion 8/25 (detailliert) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert) 09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert) 11:00 EUR: Industrieproduktion 8/25 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 9/25 14:30 USA: Verbraucherpreise 9/25 20:00 USA: Fed Beige Book USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten (bis 16.10.) SONSTIGE TERMINE 09:00 AUS: Fortsetzung des Prozesses gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Verkehrs-Rechtsschutzversicherung bei Dieselklage 10:00 DEU: Branchentreff der Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen (bis 16.10.) --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 16. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMNEN 06:30 FIN: Nordea, Q3-Zahlen 06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Nestle, Q3-Umsatz 07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz 07:30 TWN: TSMC, Q3-Zahlen 18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: BIP 8/25 10:00 ITA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert) 11:00 EUR: Handelsbilanz 8/25 11:00 ITA: Handelsbilanz 8/25 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/25 14:30 USA: Erzeugerpreise 9/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 16:00 USA: Lagerbestände 8/25 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index USA: Zweiter und letzter Tag des Treffens der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: BGH verhandelt zu Forderungen von Aktionären im Wirecard-Insolvenzverfahren --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 17. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMNEN 07:30 SWE: Volvo, Q3-Zahlen 13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen 13:00 USA: Schlumberger, Q3-Zahlen 13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen SWE: EQT, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Baugenehmigungen 9/25 14:30 USA: Ein- und Ausfuhrpreise 9/25 15:15 USA: Industrieproduktion 9/25 ---------------------------------------------------------------------------------------

