EQS-News: MG COMMERCIAL debütiert auf der BusWorld Brüssel mit der Einführung des vollelektrischen Busses iEV12 und des Fahrgestells B12E

MG COMMERCIAL debütiert auf der BusWorld Brüssel mit der Einführung des vollelektrischen Busses iEV12 und des Fahrgestells B12E



05.10.2025 / 08:55 CET/CEST

BRÜSSEL, 5. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- MG, eine der bekanntesten Automobilmarken der Welt, gab sein Debüt auf der BusWorld Brussels, unter dem Motto „Find You More". Sie hat offiziell ihre neue Nutzfahrzeugmarke MG COMMERCIAL eingeführt. Der erste vollelektrische Stadtbus der Marke, der iEV12, und das erste vollelektrische Stadtbus-Fahrgestell, der B12E, wurden ebenfalls vorgestellt.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1971 ist die BusWorld eine der größten und einflussreichsten Veranstaltungen in der Personenbeförderungsbranche und dient seit langem als Barometer für die Entwicklung der weltweiten Busindustrie. Das Debüt von MG zeigt das verstärkte Engagement für nachhaltige Mobilität und die Vision, den Individualverkehr und den öffentlichen Nahverkehr in ein nahtloses Ökosystem zu integrieren.

MG COMMERCIAL ist als spezielle Marke für mittelgroße und große Busse positioniert und konzentriert sich auf das Premium-Segment des Marktes für neue Energie-Nutzfahrzeuge. Durch das Angebot fortschrittlicher, wertorientierter Lösungen will die Marke den europäischen Betreibern ein umfassendes Spektrum an Mobilitätsoptionen bieten und gleichzeitig den Übergang der Region zu einem kohlenstoffarmen öffentlichen Verkehr unterstützen. Die neue Marke verkörpert die umfassendere Vision von MG, ein integriertes Ökosystem zu schaffen, das persönliche und öffentliche Mobilität miteinander verbindet und ein reibungsloseres, intelligenteres und umweltfreundlicheres Reiseerlebnis für alle Verkehrsträger gewährleistet.

Der vollelektrische Stadtbus iEV12 und das vollelektrische Stadtbus-Fahrgestell B12E sind speziell für den öffentlichen Personennahverkehr entwickelt worden. Beide Modelle werden auf der MG-Elektroantriebsplattform der nächsten Generation entwickelt, die sich durch modulare Batteriesysteme, eine intelligente Architektur und ein integriertes Konnektivitätsmanagement auszeichnet. Diese Innovationen sind eine direkte Antwort auf die wachsende Nachfrage nach einem nachhaltigen und effizienten öffentlichen Verkehr in Europa und darüber hinaus. Sie unterstreichen die führende Rolle von MG COMMERCIAL bei emissionsfreien Lösungen, Sicherheit und intelligenter Mobilität.

MG, das auf eine jahrhundertelange Erfahrung in der Entwicklung von Spitzenleistungen zurückblicken kann, verstärkt seine Investitionen in Forschung und Entwicklung für den öffentlichen Verkehrssektor. Mit dem iEV12 und dem B12E erweitert MG sein Portfolio an Nutzfahrzeugen mit neuer Energie und bekräftigt sein Engagement, den Übergang zu einer umweltfreundlichen, intelligenten Mobilität voranzutreiben. Mit intelligenten Cockpits, modularen Energiesystemen und fortschrittlichen Flottenmanagement-Plattformen verkörpern die Produkte von MG COMMERCIAL das Streben nach effizienten, sicheren und klimaneutralen Transportlösungen.

