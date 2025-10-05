EQS-News: Steigerung des Wertes vietnamesischer Kokosnüsse auf dem globalen Markt - Anuga 2025

EQS-News: Luong Quoi Coconut / Schlagwort(e): Sonstiges

KÖLN, Deutschland, 5. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Luong Quoi Coconut, Vietnams führender Kokosnusshersteller, wird an der ANUGA 2025 teilnehmen, der weltweit größten Fachmesse für Lebensmittel und Getränke, die vom 4. bis 8. Oktober in Köln stattfindet.

Auf der ANUGA versammeln sich über 7.900 Aussteller aus 118 Ländern, was sie zum zentralen Treffpunkt für globale Lebensmittelinnovationen und den weltweiten Handel macht. Mit seiner prominenten Präsenz im Vietnam-Pavillion (Stand: C039g-8, Confexhall) erfüllt Luong Quoi Coconut seine Verpflichtung, die höchste Qualität der vietnamesischen Landwirtschaft auf internationaler Ebene zu repräsentieren.

Von globalen Trends profitieren

Die Entscheidung zur Teilnahme an der ANUGA 2025 unterstreicht die langfristige Strategie von Luong Quoi Coconut, sich auf dem europäischen Markt zu engagieren. Diese anhaltende Präsenz ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere da der globale FMCG-Sektor weiterhin von der Nachfrage nach innovativen Produkten angetrieben wird, die den Fokus der Verbraucher auf Wohlbefinden und gesunde Lösungen erfüllen. Darüber hinaus verschiebt sich die Marktdynamik hin zu Eigenmarkenlösungen und einem starken Wachstum in Sektoren wie Getränken und Kochzutaten. Luong Quoi Coconut verfügt über robuste OEM-Kapazitäten und bietet hochwertige pflanzliche Produkte an. Das Unternehmen ist strategisch gut positioniert, um diesen globalen Anforderungen mit kosteneffizienten, konformen Lösungen gerecht zu werden.

Die Vielseitigkeit der vietnamesischen Kokosnuss

Auf der ANUGA 2025 wird Luong Quoi Coconut sein umfangreiches Sortiment unter der Marke Vietcoco präsentieren, das Kokosnussprodukte umfasst, die vollständig aus frischen, qualitätsgeprüften vietnamesischen Kokosnüssen unter Verwendung fortschrittlicher Technologie nach europäischem Standard hergestellt werden.

Besucher des Standes werden eine vielfältige Auswahl an hochwertigen, sicheren und nachhaltigen Zutaten entdecken, darunter:

Kokoswasser: Ansprache des Segments der trinkfertigen Getränke

Kokosmilchgetränke: Erschließung der Kategorie Pflanzenmilch

Kokosmilch & Kokosnusscreme: Unverzichtbar für die Lebensmittelherstellung und kulinarische Anwendungen

Kokosöl extra vergine: Deckung der Nachfrage nach hochwertigen Speiseölen

RBD-Kokosöl: Ideal für Frittieranwendungen

Getrocknete Kokosnuss: Unverzichtbar für die Herstellung von Süßwaren und Snacks

Kokosnussmehl: Den Trend zu glutenfreien und alternativen Mehlsorten nutzen

Durch die Betonung natürlicher Inhaltsstoffe, strenger Produktionsprozesse und ökologischer Verantwortung möchte Luong Quoi Coconut aktiv dazu beitragen, zukünftige globale Trends im Bereich Lebensmittel und Getränke innerhalb der sehr aufgeschlossenen europäischen Verbraucherschaft mitzugestalten.

Ein Zeugnis für zwei Jahrzehnte herausragender Leistungen und zukünftiger Verpflichtungen

Nach zwei Jahrzehnten engagierter Entwicklung hat sich Luong Quoi Coconut als wichtiger globaler Akteur etabliert und exportiert in über 65 Länder in anspruchsvollen Märkten wie den USA, der EU, Japan und Korea. Die kontinuierliche Präsenz des Unternehmens auf der ANUGA 2025 unterstreicht diesen weltweiten Ruf und bietet eine wichtige Plattform, um mit internationalen Partnern in Kontakt zu treten und die überragende Qualität der Produkte von Luong Quoi Coconut zu bekräftigen.

„Die Teilnahme an der ANUGA 2025 ist mehr als nur eine Präsentation unserer Produkte; sie ist ein klares Bekenntnis zu globalen Standards und zur nachhaltigen Entwicklung der vietnamesischen Kokosnussindustrie", erklärte Nguyen Truong Thinh, Chief Customer Officer von Luong Quoi Coconut. „Wir freuen uns darauf, neue, langfristige Partnerschaften aufzubauen, die auf Vertrauen, Qualität und gegenseitigem Wachstum basieren."

Besuchen Sie Luong Quoi Coconut auf der ANUGA 2025:

Datum: 4. bis 8. Oktober 2025

Ort: 50679 Köln, Deutschland

Stand: C039g-8 (Vietnam-Pavillon) - Confexhall

Informationen zu Luong Quoi Coconut Co, Ltd.

Luong Quoi Coconut ist ein führender Kokosnusshersteller aus der Kokosnusshauptstadt Vietnams mit über 20 Jahren Erfahrung und moderner Produktionstechnologie. Seine Produkte werden in mehr als 65 Märkten weltweit vertrieben und genießen in zahlreichen Ländern großes Vertrauen. Das Unternehmen ist außerdem Vorreiter im Bereich des ökologischen Kokosnussanbaus und bietet USDA-, EU- und JAS-zertifizierte Bio-Produkte an.

