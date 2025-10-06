Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: UBS belässt Hannover Rück auf 'Buy' - Ziel 280 Euro

dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Die revidierte Dividendenpolitik des Rückversicherers münde in eine höhere Ausschüttung und sei ein positiver Schritt, schrieb Will Hardcastle am Montag in einer ersten Reaktion. Damit dürfte nicht nur die Konsensschätzung um mehr als 10 Prozent steigen - die Änderung sorge auch für mehr Sicherheit./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 06:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

