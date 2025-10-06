Dax höher erwartet - Daten und Gaza-Waffenruheplan im Blick

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten.

Am Freitag hatte der deutsche Leitindex 0,2 Prozent tiefer bei 24.378,80 Punkten geschlossen. Nach der jüngsten Zinshoffnungs-Rally legten die Börsen in Europa zum Wochenschluss eine Verschnaufpause ein. Die Wall Street schloss uneinheitlich.

Am Montag zeigt das Stimmungsbarometer der Beratungsfirma Sentix, wie Börsianer auf die Konjunktur in der Euro-Zone blicken. Der Index hatte im September eine verstärkte Skepsis mit Blick auf die Wirtschaft angezeigt. Im Fokus stehen zudem die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen im Euroraum im August.

Auf der Unternehmensseite veröffentlicht das Kraftfahrt-Bundesamt die deutschen Zulassungszahlen für September. Interessant dürfte dabei wieder sein, wie stark E-Autos - und vor allem Modelle aus China - angenommen werden.

Außerdem steht am Abend EZB-Chefin Christine Lagarde den Abgeordneten im Europaparlament in Straßburg Rede und Antwort.

Anleger blicken zugleich auf die Geopolitik. In Kairo sollen Gespräche über den US-Plan für eine Waffenruhe im Gazastreifen anlaufen. Außenminister Johann Wadephul nimmt in Kuwait an einem Treffen der EU-Außenminister und des Golf-Kooperationsrats teil. Dabei wird es auch um den Gaza-Waffenruheplan gehen.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 24.378,80

EuroStoxx50 5.651,71

EuroStoxx50-Future 5.666,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 46.758,28 +0,5%

Nasdaq 22.780,51 -0,3%

S&P 500 6.715,79 +0,0%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei 47.937,45 +4,7%

Shanghai Kein Handel

Hang Seng 26.977,76 -0,6%

(Bericht von Zuzanna Szymanska. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)