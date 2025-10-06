EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Aktienrückkauf - 4. Zwischenmeldung
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
06.10.2025 / 12:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Betreff: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Bekanntgabe von Informationen zu mit einem Rückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Angaben zum Emittenten und Inhalt:
Name: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
Adresse: Hornbachstr. 11, 76879 Bornheim
Inhalt der Meldung: Geschäfte im Zusammenhang mit Rückkaufprogramm
Bekanntmachung nach Art.2 Abs.3 Satz1 i.V.m. Abs.2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Geschäfte im Zusammenhang mit Rückkaufprogramm – 4. Zwischenmeldung
Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (die „Gesellschaft“) hat den Beginn ihres Rückkaufprogramms zum 16. Juli 2025 durch Bekanntgabe gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 am 11. Juli 2025 mitgeteilt.
Im Zeitraum vom 16.07.2025 bis zum 02.10.2025, jeweils einschließlich, wurden insgesamt 54.390 Aktien der Gesellschaft im Rahmen des Rückkaufprogramms erworben.
Der Erwerb der Aktien erfolgte durch die von der Gesellschaft beauftragte COMMERZBANK Aktiengesellschaft ausschließlich über das XETRA-Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse.
Im Zeitraum vom 16.07.2025 bis zum 2.10.2025 betrugen die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen jeweils pro Tag:
|Datum
|Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück)
|Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)
|Aggregiertes
Volumen
(EUR)
|16.07.2025
|4.321
|104,0622
|449.652,77
|17.07.2025
|4.395
|106,2027
|466.760,87
|18.07.2025
|4.760
|107,2739
|510.623,76
|21.07.2025
|4.890
|106,9866
|523.164,47
|22.07.2025
|4.890
|102,8339
|502.857,77
|23.07.2025
|4.399
|103,9489
|457.271,00
|24.07.2025
|4.164
|104,8247
|436.490,05
|25.07.2025
|4.162
|104,8877
|436.542,61
|28.07.2025
|4.061
|104,4126
|424.019,57
|29.07.2025
|3.758
|104,7601
|393.688,46
|30.07.2025
|3.228
|103,5696
|334.322,67
|31.07.2025
|3.693
|103,3775
|381.773,11
|01.10.2025
|1.776
|98,6453
|175.194,05
|02.10.2025
|1.893
|96,4354
|182.552,21
|Gesamt
|54.390
|104,3374
|5.674.913,37
Informationen zu den mit dem Rückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften (einschließlich einer Aufstellung der Einzelgeschäfte in detaillierter Form) sind gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Website der Gesellschaft (www.hornbach-holding.de) im Bereich „Investor Relations“ veröffentlicht.
Bornheim (Pfalz), 06.10.2025
HORNBACH Management AG
Der Vorstand
06.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
|Le Quartier Hornbach 19
|67433 Neustadt
|Deutschland
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2208646 06.10.2025 CET/CEST