EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Aktienrückkauf - 4. Zwischenmeldung

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



06.10.2025 / 12:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Betreff: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Bekanntgabe von Informationen zu mit einem Rückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Angaben zum Emittenten und Inhalt:

Name: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

Adresse: Hornbachstr. 11, 76879 Bornheim

Inhalt der Meldung: Geschäfte im Zusammenhang mit Rückkaufprogramm

Bekanntmachung nach Art.2 Abs.3 Satz1 i.V.m. Abs.2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Geschäfte im Zusammenhang mit Rückkaufprogramm – 4. Zwischenmeldung

Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (die „Gesellschaft“) hat den Beginn ihres Rückkaufprogramms zum 16. Juli 2025 durch Bekanntgabe gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 am 11. Juli 2025 mitgeteilt.

Im Zeitraum vom 16.07.2025 bis zum 02.10.2025, jeweils einschließlich, wurden insgesamt 54.390 Aktien der Gesellschaft im Rahmen des Rückkaufprogramms erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgte durch die von der Gesellschaft beauftragte COMMERZBANK Aktiengesellschaft ausschließlich über das XETRA-Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse.

Im Zeitraum vom 16.07.2025 bis zum 2.10.2025 betrugen die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen jeweils pro Tag:

Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Aggregiertes

Volumen

(EUR) 16.07.2025 4.321 104,0622 449.652,77 17.07.2025 4.395 106,2027 466.760,87 18.07.2025 4.760 107,2739 510.623,76 21.07.2025 4.890 106,9866 523.164,47 22.07.2025 4.890 102,8339 502.857,77 23.07.2025 4.399 103,9489 457.271,00 24.07.2025 4.164 104,8247 436.490,05 25.07.2025 4.162 104,8877 436.542,61 28.07.2025 4.061 104,4126 424.019,57 29.07.2025 3.758 104,7601 393.688,46 30.07.2025 3.228 103,5696 334.322,67 31.07.2025 3.693 103,3775 381.773,11 01.10.2025 1.776 98,6453 175.194,05 02.10.2025 1.893 96,4354 182.552,21 Gesamt 54.390 104,3374 5.674.913,37

Informationen zu den mit dem Rückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften (einschließlich einer Aufstellung der Einzelgeschäfte in detaillierter Form) sind gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Website der Gesellschaft (www.hornbach-holding.de) im Bereich „Investor Relations“ veröffentlicht.

Bornheim (Pfalz), 06.10.2025

HORNBACH Management AG

Der Vorstand

06.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Le Quartier Hornbach 19 67433 Neustadt Deutschland

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2208646 06.10.2025 CET/CEST