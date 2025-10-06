Werbung ausblenden

EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Aktienrückkauf - 4. Zwischenmeldung
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

06.10.2025 / 12:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Betreff: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Bekanntgabe von Informationen zu mit einem Rückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Angaben zum Emittenten und Inhalt:

Name: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

Adresse: Hornbachstr. 11, 76879 Bornheim

Inhalt der Meldung: Geschäfte im Zusammenhang mit Rückkaufprogramm

Bekanntmachung nach Art.2 Abs.3 Satz1 i.V.m. Abs.2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Geschäfte im Zusammenhang mit Rückkaufprogramm – 4. Zwischenmeldung

Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (die „Gesellschaft“) hat den Beginn ihres Rückkaufprogramms zum 16. Juli 2025 durch Bekanntgabe gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 am 11. Juli 2025 mitgeteilt.

Im Zeitraum vom 16.07.2025 bis zum 02.10.2025, jeweils einschließlich, wurden insgesamt 54.390 Aktien der Gesellschaft im Rahmen des Rückkaufprogramms erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgte durch die von der Gesellschaft beauftragte COMMERZBANK Aktiengesellschaft ausschließlich über das XETRA-Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse.

Im Zeitraum vom 16.07.2025 bis zum 2.10.2025 betrugen die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen jeweils pro Tag:

DatumGesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück)Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)Aggregiertes
Volumen
(EUR)
16.07.20254.321104,0622449.652,77
17.07.20254.395106,2027466.760,87
18.07.20254.760107,2739510.623,76
21.07.20254.890106,9866523.164,47
22.07.20254.890102,8339502.857,77
23.07.20254.399103,9489457.271,00
24.07.20254.164104,8247436.490,05
25.07.20254.162104,8877436.542,61
28.07.20254.061104,4126424.019,57
29.07.20253.758104,7601393.688,46
30.07.20253.228103,5696334.322,67
31.07.20253.693103,3775381.773,11
01.10.20251.77698,6453175.194,05
02.10.20251.89396,4354182.552,21
Gesamt54.390104,33745.674.913,37

Informationen zu den mit dem Rückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften (einschließlich einer Aufstellung der Einzelgeschäfte in detaillierter Form) sind gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Website der Gesellschaft (www.hornbach-holding.de) im Bereich „Investor Relations“ veröffentlicht.

Bornheim (Pfalz), 06.10.2025

HORNBACH Management AG

Der Vorstand

06.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
Le Quartier Hornbach 19
67433 Neustadt
Deutschland
Ende der MitteilungEQS News-Service

2208646 06.10.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Hornbach Holding

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfengestern, 19:38 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
Gegen Verluste absichern - so einfach funktioniert's03. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden