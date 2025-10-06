EQS-News: Hawesko Holding SE: Nicolas Tantzen ist neuer CFO

EQS-News: Hawesko Holding SE / Schlagwort(e): Personalie

Hamburg, 06.10.2025. Die Weinhandelsgruppe Hawesko Holding SE (HAW, HAWG.DE, DE0006042708) gibt bekannt, dass Nicolas Tantzen (33) neuer Finanzvorstand (CFO) der Unternehmensgruppe ist. Nicolas Tantzen ist seit 2019 für die Hawesko-Gruppe im Finanzbereich tätig und war zuvor fünf Jahre bei PricewaterhouseCoopers. Er ist ein ausgewiesener Finanz- und Steuerexperte. In der Hawesko-Gruppe leitete er bis 2023 den Bereich des Corporate Finance in der Hawesko Holding SE, bevor er 2024 die Position des kaufmännischen Geschäftsführers im E-Commerce-Segment des Konzerns übernommen hat. Hendrik Schneider (53), bisheriger Finanzvorstand (CFO), verantwortlich für Corporate Finance, Audit und Legal, Investor Relations, IT und Logistik, wird aus dem Unternehmen in bestem gegenseitigen Einvernehmen ausscheiden.

Detlev Meyer, Aufsichtsratsvorsitzender der Hawesko Holding SE: „Wir danken Herrn Schneider für seinen engagierten und erfolgreichen Einsatz und wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen als auch privaten Weg alles Gute. Zugleich freue ich mich, dass wir mit Nicolas Tantzen einen internen und überaus qualifizierten Nachfolger für diese wichtige Position gewinnen konnten. Aufgrund seiner bisherigen Rollen ist er mit den Themen der Hawesko Holding SE bestens vertraut. Mit der Ernennung von Nicolas Tantzen ist ein reibungsloser Übergang gewährleistet. Ich wünsche ihm einen erfolgreichen Start und gutes Gelingen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.“

Im Rahmen der Konzernstrategie setzt der Hawesko-Vorstand gezielt auf Wachstum im sich konsolidierenden Weinmarkt, treibt die Digitalisierung voran und stärkt die Segmente.

Als führende Handelsgruppe für hochwertige Weine, Champagner und Spirituosen beschäftigt der Hawesko- Konzern in den Segmenten Retail (Jacques’und Wein&Co.), B2B (insbesondere WeinWolf,Abayanund Grand Cru Select) und E-Commerce (insbesondere HAWESKO, Vinos und WirWinzer) rund 1.200 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding SE werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

