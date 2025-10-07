Airbus: Gewinner der 35 Mrd. Euro für Weltraumsicherheit und des zivilen Luftfahrtbooms!

Airbus dominiert nicht nur den Markt für Zivilflugzeuge, sondern ist auch ein strategischer Akteur in der Verteidigungs- und Raumfahrtindustrie. Die zivile Sparte ist mit Aufträgen für über 8.700 Jets auf mehr als zehn Jahre ausgelastet. Gleichzeitig eröffnet die von Minister Pistorius angekündigte Investition von 35 Mrd. Euro in Deutschlands Weltraumsicherheit ein riesiges Marktpotenzial für Airbus-Produkte wie Satelliten und Starthilfen. Der Zeitraum 2025 bis 2028 sollte von einer EPS-Steigerung von 6,43 Euro auf 11,19 Euro geprägt sein!

Airbus: strategisch wichtig für Europas Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung Als Europas größter Luft- und Raumfahrtkonzern ist Airbus weit mehr als nur ein Hersteller ziviler Passagierjets. Die Produktpalette des Unternehmens ist breit gefächert. Im Bereich der zivilen Luftfahrt dominiert Airbus den Markt mit der A320-Familie, den Bestsellern für Kurz- und Mittelstrecken, sowie den Großraumflugzeugen wie der A330 und der A350. Im Segment Verteidigung und Raumfahrt (Airbus Defence and Space) verantwortet der Konzern wichtige europäische Programme. Dazu zählen die Fertigung und Wartung des Militärtransporters A400M und die Beteiligung am Kampfflugzeug Eurofighter. Im Weltraumgeschäft ist Airbus ein führender Hersteller von Satelliten für Erdbeobachtung, Navigation und Kommunikation. Zudem ist Airbus am Ariane-Programm beteiligt. Auch im wachsenden Markt der unbemannten Flugsysteme ist der Konzern aktiv und entwickelt verschiedene Drohnen-Programme für militärische und zivile Zwecke.







