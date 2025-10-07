Aktien New York: Verluste nach Rekorden im frühen Handel

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt hat sich nach der jüngsten Rekordrally am Dienstag ein Stück weit Ernüchterung breit gemacht. Die wichtigsten Technologie-Indizes und der breit gefasste S&P 500 hatten zwar im frühen Handel noch einmal Höchststände erreicht. Zuletzt aber gab es Verluste.

Unter den Tech-Indizes fiel der Nasdaq 100 um 0,69 Prozent auf 24.807 Punkte. Der umfassendere Nasdaq Composite sank um 0,79 Prozent auf 22.759 Punkte. Es war im Handelsverlauf erstmals über die Marke von 23.000 Punkten gestiegen.

Der S&P 500 verlor 0,52 Prozent auf 6.705 Punkte. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gab um 0,38 Prozent auf 46.519 Punkte nach.

Nach der von dem Thema Künstliche Intelligenz (KI) angetriebenen Rally sei nun insgesamt eine gewisse Ermüdung zu beobachten, hieß es aus dem Handel. Dazu trügen auch die jüngsten US-Zölle und der sich bereits in die zweite Woche erstreckende Regierungsstillstand bei.

Gleichwohl sorgte das Thema Künstliche Intelligenz am Dienstag noch für Bewegung bei einzelnen Werten. So stiegen die Aktien von IBM an der Dow-Spitze um knapp zwei Prozent. Das Computer-Urgestein und der OpenAI-Rivale Anthropic wollen gemeinsam die Entwicklung von KI-Bausteinen für Unternehmensanwendungen beschleunigen. Dazu soll ein KI-Sprachmodell von Anthropic in bestimmte Software-Produkte von IBM integriert werden.

Für die Anteilscheine von Dell ging es um fast zwei Prozent aufwärts. Der Computerhersteller verdoppelte seine Prognosen für Umsatz- und Gewinn für die nächsten zwei Jahre in etwa. Grund dafür sei die starke Nachfrage nach KI-bezogenen Produkten, hieß es.

Im S&P stiegen die Papiere von Constellation Brands um gut ein Prozent. Der Hersteller alkoholischer Getränke hatte besser als erwartet ausgefallene Zahlen für das zweite Geschäftsquartal vorgelegt.

Die Aktien von Oracle gerieten hingegen stark unter Druck und fielen zuletzt noch um knapp drei Prozent. Die Gewinnmarge des Softwarekonzerns im Bereich Cloud-Computing sei geringer als von vielen Analysten erwartet, hieß es in einem Bericht des Portals "The Information" unter Berufung auf interne Unternehmensdokumente. Oracle erzielt in diesem Geschäftsfeld Umsätze mit der Vermietung von Servern mit Chips von Nvidia . Die Aktien des Chipherstellers büßten nach Bekanntwerden der Nachricht ihre deutlichen Gewinne vollständig ein und traten zuletzt nahezu auf der Stelle.

Ford sackten um mehr als sechs Prozent ab. Einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge muss der Autobauer nach einem Brand in einem Aluminiumwerk eines Zulieferers mit monatelangen Betriebsstörungen rechnen. Ford werde die Folgen des Brandes wahrscheinlich bei der Bekanntgabe seiner Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal darlegen, hieß es unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Autobauer sei der größte Kunde des Werks./la/he