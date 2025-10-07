EQS-News: Alkagesta eröffnet neues Biofuels-Trading-Desk in Genf und stärkt damit seine europäische Präsenz sowie sein Engagement für die globale Energiewende

EQS-News: Alkagesta press-office / Schlagwort(e): Produkteinführung

Alkagesta eröffnet neues Biofuels-Trading-Desk in Genf und stärkt damit seine europäische Präsenz sowie sein Engagement für die globale Energiewende



SLIEMA, Malta, 7. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Alkagesta hat die Einrichtung eines neuen Biofuels-Trading-Desks in Genf bekanntgegeben und unterstreicht damit seine wachsende Präsenz in Europa sowie sein Bekenntnis, die weltweite Energiewende aktiv zu unterstützen. Mit dieser Initiative verfolgt das Unternehmen das Ziel, zum expandierenden Markt für nachhaltige Kraftstoffe beizutragen und zugleich auf der langjährigen Rolle Genfs als führender internationaler Handelsplatz für Rohstoffe aufzubauen.

Europa treibt den Übergang von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren und CO₂-armen Alternativen konsequent voran. Der europäische Markt für Biokraftstoffe wird laut Grand View Research bis 2030 ein Volumen von nahezu 59 Milliarden USD erreichen und jährlich um 11 % wachsen. Innerhalb dieses Marktes wird allein das Segment Biodiesel im Jahr 2024 auf 19,5 Milliarden USD geschätzt und dürfte bis 2033 mehr als 32 Milliarden USD übersteigen (IMARC Group). Weltweit belief sich der Biofuels-Sektor im Jahr 2023 auf rund 99,5 Milliarden USD und wird Prognosen zufolge bis 2030 die Marke von 200 Milliarden USD überschreiten (Grand View Research).

Genf zählt zu den etabliertesten und angesehensten Handelszentren der Welt und verfügt über ein einzigartiges Ökosystem, das Handelsfinanzierung, juristische Expertise, Risikomanagement, Versicherungs- und Logistikdienstleistungen vereint. Mit der Eröffnung seines Biofuels-Desks in Genf möchte Alkagesta dieses Umfeld nutzen und bereichern, indem es mit Partnern zusammenarbeitet, die über Jahrzehnte hinweg die Grundlagen des globalen Rohstoffhandels geschaffen haben.

„Wir sind stolz darauf, Teil der langen Tradition Genfs im Rohstoffhandel zu werden", erklärte Orkhan Rustamov, CEO von Alkagesta. „Unser Ziel ist es, eine konstruktive Rolle beim Übergang zu saubereren Energieträgern zu spielen – im engen Schulterschluss mit dem Schweizer Ökosystem und unseren internationalen Partnern, um verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Wachstum zu fördern."

„Die Schweiz mag keine Energie produzieren, doch sie produziert Vertrauen – und genau das hält die globalen Rohstoffmärkte am Laufen. Genfs Stärke in der Handelsfinanzierung, seine rechtliche Stabilität sowie seine Compliance-Infrastruktur machen die Stadt zum idealen Sprungbrett für Alkagestas Biofuels-Strategie. Mit der beschleunigten Energiewende zeigt dieses Ökosystem seine Anpassungsfähigkeit: Es unterstützt nicht nur den Handel mit fossilen Brennstoffen, sondern ebenso mit erneuerbaren Molekülen und landwirtschaftlichen Rohstoffen, die das nächste Kapitel des globalen Handels prägen werden." – Pierre Gay, Vorstandsmitglied von Alkagesta.

Das neue Biofuels-Trading-Desk in Genf wird eng mit den bestehenden Geschäftsbereichen von Alkagesta – darunter Beschaffung, Blending, Lagerung und Compliance – nach EU-konformen Standards zusammenarbeiten. Darüber hinaus stützt es sich auf die globalen Bankbeziehungen des Unternehmens und dessen etablierte Risikomanagementpraktiken. Mit diesem Schritt will Alkagesta die Zusammenarbeit mit den Schweizer und europäischen Märkten intensivieren und einen aktiven Beitrag zur weltweiten Umstellung auf erneuerbare Energien leisten.

Informationen über das Unternehmen

Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat Alkagesta Partnerschaften mit 28 globalen Banken aufgebaut, ist in 42 Länder expandiert und hat Handelsströme von mehr als 7 Millionen Tonnen Rohstoffen pro Jahr ermöglicht. Das Unternehmen betreibt zudem ein umfangreiches Logistiknetzwerk mit Zugriff auf über 700.000 Kubikmeter Lagerkapazität in Europa und Asien. Im Laufe der Jahre hat sich Alkagesta durch seine strengen Compliance-Verfahren, disziplinierte Risikomanagementpraktiken und ein robustes Governance-Framework einen hervorragenden Ruf erarbeitet – und das Vertrauen von Finanzinstituten, Aufsichtsbehörden und strategischen Partnern weltweit gewonnen.

www.alkagesta.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2790508/Alkagesta_shipping_Swiss.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2790507/Alkagesta_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/alkagesta-eroffnet-neues-biofuels-trading-desk-in-genf-und-starkt-damit-seine-europaische-prasenz-sowie-sein-engagement-fur-die-globale-energiewende-302577161.html

