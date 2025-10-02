EQS-News: Neotech Metals Corp. gibt den Beginn seines Explorationsprogramms 2025 in Hecla-Kilmer bekannt und startet eine 'Flow-Through-Finanzierung für kritische Mineralien'

EQS-News: Neotech Metals Corp. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 2. Oktober 2025) - Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC) (OTCQB: NTMFF) (FSE: V690) (im Folgenden "Neotech" oder "dasUnternehmen"), freut sich, den Beginn seines zweiten Feldexplorationsprogramms bekannt zu geben. Durchgeführt werden Diamantbohrungen nach Apatiten, in denen Niob und Seltenerdelemente (im Folgenden "SEE") enthalten sind. Diese entdeckte Neotech im Jahr 2024 im Projekt Hecla-Kilmer (im Folgenden "H/K") in der Nähe von Otter Rapids, Ontario. Diese Arbeiten ergänzen die Vorarbeiten von VR Resources und das Erstprogramm von Neotech im Jahr 2024. Neotech brachte im Jahr 2024 insgesamt 12 neue Bohrlöcher nieder. 24 Altbohrlöcher waren bereits von VR Resources ("VR") in früheren Explorationskampagnen gebohrt worden. Die Hauptinteressengebiete sind die Pike Zone, die Northeast Zone und die South Rim Zone. Dort befinden sich die Bohrlöcher des jüngsten Programms.

Das aktuelle Programm für das Jahr 2025 sieht bis zu 10.000 Meter neue Bohrungen in allen Gebieten von Interesse vor (siehe beigefügter Bohrplan). Diese dienen der weiteren Definierung und Abgrenzung der Lagerstätte sowie der Validierung der magnetischen und gravimetrischen Untersuchungen in dem Gebiet. Gemeinsam mit Dahrouge Geological Consulting ("Dahrouge") wurden Pläne für zusätzliche Bohrungen erstellt, um mit einem soliden Programm eine erste Bestimmung des Ressourcenumfangs der Lagerstätte zu erhalten.





Abbildung 1 - Ungefähre Standorte der Bohrplattformen für die Bohrkampagne 2025 in der North West Pike Zone. Die Standorte und Größen der Bohrungen sind nicht exakt.

Die Teams für das Programm sowie die gesamte Ausrüstung befinden sich aktuell am Standort und die Bohrungen sind im Gange. Zusätzlich begann vor Ort die Umweltüberwachung und Ausgangsbewertung. Zudem wird das Stakeholder-Engagement mit mehreren wichtigen Parteien weiter vorangetrieben. Parallel zu diesen neuen Arbeiten werden zudem noch nicht getestete und beprobte Kerne aus der vorherigen VR-Kampagne analysiert und ausgewertet, um einen robusten verifizierten Datensatz zu erlangen.

Das Feldexplorationsprogramm soll über das gesamte vierte Quartal 2025 hinweg laufen. Die Analyseergebnisse und die anschließende Berichterstattung sollen Anfang 2026 vorliegen. Wir wollen uns ein tieferes Verständnis des SEE-haltigen Apatits und seiner Ausdehnung und Mineralisierungsarten verschaffen und in späteren Phasen ein besseres und zielgerichtetes Programm zur Erschließung einer ersten Ressource entwickeln.

Neotech gibt außerdem den Start eines nicht vermittelten Privatplatzierungsangebots von bis zu 11.428.571 Flow-Through-Aktien für kritische Mineralien ("CMFT") zu einem Preis von 0,35 $ pro Aktie bekannt. Damit soll ein Bruttoerlös von bis zu 4.000.000 CAD erzielt werden. Jeder CMFT-Anteil ist mit einem halben Common Share Purchase Warrant verbunden. Jeder volle Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,45 $ pro Aktie für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum. Das Unternehmen kann Vermittlungsprovisionen zahlen, bestehend aus 7 % in bar und 7 % in Finder-Warrants, die jeweils zu denselben Bedingungen wie die Unit-Warrants ausgeübt werden können. Die Erlöse dienen der Finanzierung der laufenden Explorations- und Erschließungsarbeiten im unserem Projekt Hecla-Kilmer für Seltene Erden und Niob in Ontario.

CEO Reagan Glazier kommentierte: "Wir freuen uns sehr, dieses strategische Vorkommen an Seltenen Erden und Niob in Ontario zu einem Zeitpunkt voranzutreiben, an dem die globalen Märkte aktiv nach sicheren nordamerikanischen Quellen für kritische Mineralien suchen. Das Projekt Hecla-Kilmer bietet eine einzigartige Chance - seine Seltenerdmineralisierung ist in Apatit enthalten, einer Umgebung, die im Vergleich zu vielen bestehenden Projekten erhebliche Vorteile wie Verarbeitungseffizienz und Skalierbarkeit bieten kann. Mit unseren nun laufenden Bohrungen ist Neotech gut aufgestellt, um bedeutende technische und wirtschaftliche Meilensteine zu erreichen, die einen neuen Maßstab für die Entwicklung seltener Erden in Kanada setzen könnten."

IM NAMEN DES VORSTANDS

Reagan Glazier, President, Chief Executive Officer und Director

Neotech Metals Corp.

Über Neotech Metals

Neotech Metals Corp. ist ein in der Exploration von Mineralien tätiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung wertvoller Mineralien in vielversprechenden Regionen auf der ganzen Welt spezialisiert. Das Unternehmen setzt sich besonders für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ein und kann so gleichzeitig positive Auswirkungen erzielen und das Potenzial seiner Explorationsliegenschaften voll ausschöpfen.

Neotech verfügt über ein diversifiziertes Projekt-Portfolio für Seltene Erden und Seltene Metalle, darunter Hecla-Kilmer, das 20 km vom 180-MW-Wasserkraftwerk Otter Rapids und der aktiven Eisenbahnstrecke Ontario Northlands entfernt liegt, sowie seine Projekte TREO und Foothills in British Columbia. Alle drei Projekte befinden sich zu 100 % im alleinigem Besitz des Unternehmens.

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden nach den kanadischen regulatorischen Anforderungen gemäß National Instrument 43-101 erstellt. Jared Galenzoski VP Exploration, P.Geo. FIMMM und Qualifizierte Person hat alle Daten und Aussagen dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Kontaktdaten

Reagan Glazier, CEO und Director

reagan@neotechmetals.com+1 403-815-6663

* Die Ergebnisse in der Pressemitteilung wurden in TREO (Total Rare-Earth Oxides) ausgedrückt. TREO berechnet sich durch Konversion der elementaren PPM in Seltenerdoxide anhand eines Umrechnungsfaktors und ist die Summe von CeO2 + La2O3 + Pr6O11 + Nd2O3 + Sm2O3 + Eu2O3 + Gd2O3 + Tb4O7 + Dy2O3 + Ho2O3 + Er2O3 + Tm2O3 + Yb2O3 + Lu2O3 + Y2O3.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung dar. Allgemein lassen sich zukunftsgerichtete Informationen an zukunftsgerichteten Begriffen erkennen, wie "wird", "werden" oder Abwandlungen solcher Begriffe und Ausdrücke, oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "eintreten werden". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zu dem Zeitpunkt, an dem sie getroffen werden. Die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, einschließlich der Erteilung aller notwendigen behördlichen Genehmigungen. Die Unternehmensleitung hat sich zwar bemüht, wichtige Faktoren zu identifizieren, die eine erhebliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückten Sachverhalten bedingen könnten, doch könnten auch noch weitere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen können. Daher sollten sich Leser:innen nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen wird zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, die hierin durch Verweis aufgenommen wurden, nicht aktualisieren, sofern dies nicht gemäß geltender Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

Die kanadische Wertpapierbörse (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht überprüft, genehmigt oder abgelehnt.

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENAGENTUREN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

