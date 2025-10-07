EQS-News: Novartis ernennt Manfred Heinzer zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung in Deutschland

EQS-News: Novartis Pharma GmbH / Schlagwort(e): Personalie

Novartis ernennt Manfred Heinzer zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung in Deutschland



07.10.2025

Novartis ernennt Manfred Heinzer zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung in Deutschland

Manfred Heinzer wird neuer Geschäftsführer bei Novartis in Deutschland; er wechselt von Amgen und verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie

Heinzer tritt damit die Nachfolge von Heinrich Moisa an, der sich mit einer bemerkenswerten Karriere nach 17 Jahren von Novartis verabschiedet

Nürnberg, 07. Oktober 2025 – Novartis Deutschland gab heute bekannt, dass Manfred Heinzer zum 1. November 2025 neuer Vorsitzender der Geschäftsführung in Deutschland wird. Er berichtet in dieser Funktion an Dr. Patrick Horber, President International, Novartis. Heinzer löst damit Heinrich Moisa ab, der die deutsche Landesorganisation optimal für die nächste Wachstumsphase positioniert hat. Moisa hat sich dazu entschieden, Novartis nach langjähriger Tätigkeit in unterschiedlichen Funktionen zu verlassen.

„Wir danken Heinrich herzlich für sein langjähriges Engagement und seinen großen Einsatz für Novartis und wünschen ihm viel Erfolg für seine zukünftigen Aufgaben“, sagte Dr. Patrick Horber, President International. „Gleichzeitig freuen wir uns sehr, dass Manfred die Leitung unserer Organisation in Deutschland übernehmen wird - einem Land, in dem wir in den nächsten fünf Jahren eine zweistellige Anzahl neuer Wirkstoffmoleküle auf den Markt bringen werden. Manfred verfügt über einen globalen Mindset, einen integrativen Führungsstil und hat sich dem Ziel verschrieben, die Lebensqualität von Patient*innen zu verbessen. Ich bin überzeugt, dass er einen wertvollen Beitrag sowohl für unser Unternehmen als auch für unsere Kunden leisten wird.“

Manfred Heinzer blickt auf mehr als 30 Jahre internationale Erfahrung bei großen Pharmaunternehmen zurück, darunter GlaxoSmithKline, Roche, Gilead und Amgen. Während seiner Laufbahn hielt er Führungspositionen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, den Vereinigten Staaten, Südafrika und in seinem Heimatland, der Schweiz, inne. Er war als Geschäftsführer nationaler Landesgesellschaften tätig, sowie in globalen Führungspositionen für spezielle Therapiegebiete, darunter Onkologie/Hämatologie, entzündliche sowie seltene Krankheiten. Zuletzt verantwortete er bei Amgen als Vice President und General Manager das Deutschlandgeschäft, das er während seiner fünfjährigen Amtszeit erfolgreich ausgebaut hat.

„Ich freue mich, Teil von Novartis Deutschland zu werden, einem der führenden Pharmaunternehmen in Deutschland, das ich gerne in seine nächste Wachstumsphase begleite. Ich schätze die Kultur von Novartis und den Fokus des Unternehmens auf die Patient*innen sehr und ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team daran zu arbeiten, dringend benötigte Medikamente allen Patient*innen zugänglich zu machen,“ so Manfred Heinzer.

Die neue Geschäftsführung von Novartis Deutschland wird zukünftig aus den folgenden drei Mitgliedern bestehen: Manfred Heinzer (Vorsitzender), Romain Lege und Nicole Struck.

Manfred Heinzer, Vorsitzender der Geschäftsführung Novartis Deutschland per 1. November 2025

© Manfred Heinzer, 2025

Über Novartis

Novartis ist ein Unternehmen, das sich auf innovative Arzneimittel konzentriert. Jeden Tag arbeiten wir daran, Medizin neu zu denken, um das Leben der Menschen zu verbessern und zu verlängern, damit Patient*innen, medizinisches Fachpersonal und die Gesellschaft in der Lage sind, schwere Krankheiten zu bewältigen. Unsere Medikamente erreichen fast 300 Millionen Menschen weltweit. In Deutschland beschäftigt Novartis rund 2.700 Mitarbeitende an sechs Standorten.

Entdecken Sie mit uns die Medizin neu: Besuchen Sie uns unter https://www.novartis.de/ und bleiben Sie mit uns auf LinkedIn und YouTube in Verbindung.

