Katar: Einige Aspekte zu Gaza-Waffenruhe müssen noch geklärt werden

DOHA (dpa-AFX) - Einige Aspekte des Plans von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Gaza-Kriegs müssen nach katarischen Angaben noch geklärt werden. Aktuelle Schwierigkeiten bestünden in der Umsetzung des Plans, sagte Katars Außenamtssprecher Madschid al-Ansari bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Doha. Alle Parteien hätten dem Plan jedoch zugestimmt.

Die Gespräche seien heute im ägyptischen Scharm el Scheich fortgesetzt worden. Alle Seiten würden auf eine Einigung drängen, so al-Ansari. Bereits gestern habe es detailreiche und intensive Verhandlungen über vier Stunden hinweg gegeben, um "Engpässe oder Hindernisse zu identifizieren".

Katar schätze das US-Engagement zur Beendigung des Krieges. Gemeinsam arbeite man daran, dass der Trump-Plan nicht nur vorübergehend umgesetzt werde. Das Golfemirat sei entschlossen, den Gaza-Krieg und die israelische Besatzung zu beenden sowie humanitäre Hilfe für die Bevölkerung im Gazastreifen sicherzustellen.

Katar vermittelt neben den USA und Ägypten zwischen der Hamas und Israel.