Lula nach Telefonat: Habe von Trump Aufhebung von Zöllen und Sanktionen gefordert

Brasilia (Reuters) - Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva hat US-Präsident Donald Trump zur Aufhebung von Strafzöllen und Sanktionen gegen sein Land aufgefordert.

Dies teilte die Regierung in Brasilia am Montag nach einem Telefonat der beiden Politiker mit. Der Ton des 30-minütigen Gesprächs sei freundlich gewesen. Lula und Trump hätten für direkte Kontakte ihre Telefonnummern ausgetauscht. Sie hätten zudem vereinbart, sich bald persönlich zu treffen. Auch Trump zog ein positives Fazit: Das Gespräch habe sich auf die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen konzentriert und sei "sehr gut" gewesen. Es werde in nicht allzu ferner Zukunft Treffen sowohl in Brasilien als auch in den USA geben, kündigte Trump an.

Lula schlug nach Angaben der brasilianischen Regierung eine Begegnung mit Trump während des Asean-Gipfels in Malaysia vor. Er erklärte sich demnach aber auch bereit, in die USA zu reisen. Brasiliens Vizepräsident Geraldo Alckmin wertete das Telefonat als "besser als erwartet". Trump hatte 40-prozentige Strafzölle auf einige wichtige brasilianische Exportprodukte verhängt und dies mit ihm unliebsamen Vorgängen in Brasilien begründet.

Die Zölle seien eine Reaktion auf das von ihm als "Hexenjagd" bezeichnete Vorgehen gegen seinen Verbündeten, Brasiliens Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro, so Trump. Bolsonaro war später wegen des Versuchs, nach seiner Wahlniederlage 2022 durch einen Putsch an der Macht zu bleiben, zu 27 Jahren Haft verurteilt worden. Trumps Regierung hat zudem Sanktionen gegen Alexandre de Moraes verhängt. Der Richter an Brasiliens Oberstem Gerichtshof war Vorsitzender im Verfahren gegen Bolsonaro. Zudem wurden die Visa von sechs hochrangigen Beamten widerrufen.

(Bericht von Lisandra Paraguassu, Mitarbeit von Isabel Teles in Sao Paulo und Costas Pitas in Washington; geschrieben von Elke Ahlswede; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)