US-E-Auto-Bauer steigert Auslieferungen - Erwartungen aber verfehlt

Der US-Elektroautobauer Lucid hat dank eines Endspurts vor dem Auslaufen von Steuergutschriften zwar deutlich mehr Fahrzeuge ausgeliefert, die Erwartungen aber verfehlt.

Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, wurden im abgelaufenen Quartal 4.078 Fahrzeuge übergeben. Dies entspricht einem Anstieg von 46,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten jedoch im Schnitt mit 4.286 Auslieferungen gerechnet. Viele Kunden hatten sich vor dem Auslaufen einer Steuergutschrift von 7.500 Dollar für Elektroautos Ende September noch schnell für einen Kauf entschieden. Lucid selbst nutzte die Gutschriften, um attraktive Leasing-Angebote zu machen.

Die Branche stellt sich nun auf einen Absatzeinbruch im Schlussquartal ein. Während die Konkurrenten Tesla und Rivian die Absatzerwartungen übertrafen, hatte Lucid bereits im August seine Jahresprognose gesenkt. Der Konzern rechnet nun mit 18.000 bis 20.000 produzierten Fahrzeugen.