Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Rio Tinto auf 5200 Pence - 'Hold'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto von 4700 auf 5200 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die derzeitigen Marktbedingungen forderten etliche Vorannahmen über Investitionen im Bergbaubereich heraus, schrieb Richard Hatch in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Doch selbst mit den Rekordhochs für einige Rohstoffpreise bleibe er optimistisch und sehe weiter aussichtsreiche Anlagemöglichkeiten. Bei Rio Tinto liege seine operative Ergebnisschätzung (Ebitda) für 2026 rund 17 Prozent über der Konsensprognose. Auf Basis seiner Schätzung für die Eisenerzproduktion im vergangenen Quartal bräuchte Rio allerdings immer noch ein solides Schlussquartal, um das untere Ende der Zielspanne für 2025 zu erreichen./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rio Tinto

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Wall Street dürfte schwächer eröffnen - "Shutdown" beginnt01. Okt. · dpa-AFX
Wall Street dürfte schwächer eröffnen - "Shutdown" beginnt
Aktienanalyse 07.10.2025
First Majestic Silver: heimlicher Profiteur der Silber-Rally?gestern, 17:28 Uhr · onvista
First Majestic Silver: heimlicher Profiteur der Silber-Rally?
Britischer Ölkonzern
Shell macht Fortschritte im Gasgeschäft - Aktie zieht angestern, 09:56 Uhr · dpa-AFX
Shell macht Fortschritte im Gasgeschäft - Aktie zieht an
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Chart dieses Agrar-Rohstoffs signalisiert Trendwendegestern, 15:38 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden