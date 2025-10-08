dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 08.10.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Schwaches China-Geschäft: BMW senkt Prognose - Aktie unter Druck

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW senkt seine Prognose für das laufende Jahr. So bleibe das China-Geschäft hinter den Erwartungen zurück, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in München mit. Darüber hinaus seien bisher erwartete Zollreduzierungen bislang nicht vollumfänglich eingetreten. Daher dürfte die Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) der Auto-Sparte, die zentrale Profitabilitätskennzahl der Bayern, 2025 nun bei 5 bis 6 Prozent liegen, hieß es. Zuvor war BMW von 5 bis 7 Prozent ausgegangen. Das Vorsteuerergebnis soll im laufenden Jahr nun leicht zurückgehen. Bislang hatte BMW einen Gewinn in etwa auf dem Niveau von 2024 in Aussicht gestellt. An der Börse kamen die Nachrichten schlecht an.

ROUNDUP: Kupferkonzern Aurubis will Kapitalrendite langfristig steigern

HAMBURG/LONDON - Der Kupferkonzern Aurubis will weiter von aktuellen Megatrends wie KI, E-Autos und der Modernisierung der Energieinfrastruktur profitierten. So wird für E-Autos mehr Kupfer benötigt als für Verbrenner und auch der Ausbau der Stromnetze verschlingt eine große Menge des Rohstoffs. Die US-Regierung zählt Kupfer mittlerweile denn auch zu den kritischen Mineralien und in der Europäischen Union gilt es als strategischer Rohstoff. Da Aurubis aktuell viel Geld in den Geschäftsausbau steckt, sind im seit Oktober laufenden Geschäftsjahr 2025/26 - wie von Analysten auch erwartet - aber erst einmal keine großen Sprünge beim Gewinn zu erwarten. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch im Rahmen eines Kapitalmarkttages mit, der im Tagesverlauf in London stattfinden wird.

ROUNDUP: Absatz von Daimler Truck sinkt wegen Nordamerika-Schwäche

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat wegen seiner Schwäche in Nordamerika erneut deutlich weniger Fahrzeuge verkauft. Von Juli bis September lag der Absatz bei gut 98.000 Stück - rund 15 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie der Dax -Konzern am Mittwoch in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte. Die Aktie verlor am Nachmittag drei Prozent.

ROUNDUP: ABB verkauft Robotik-Geschäft an Softbank Group

ZÜRICH - Der Schweizer Industriekonzern ABB bringt das Geschäft mit Robotern nicht wie geplant an die Börse, sondern verkauft es. Käufer ist die japanische Softbank Group, ein Technologiekonzern mit Aktivitäten in der Telekommunikation, der Robotik und auch im Bereich E-Commerce. Der Vertrag zwischen ABB und Softbank bewertet das Robotik-Geschäft mit 5,375 Milliarden US-Dollar (4,60 Mrd Euro). Daraus wird ein nicht-operativer Buchgewinn vor Steuern von rund 2,4 Milliarden US-Dollar und ein Barerlös nach Transaktionskosten von rund 5,3 Milliarden erwartet, wie ABB am Mittwoch mitteilte.

Nordex erhält Aufträge über 236 Megawatt aus Nordamerika

HAMBURG - Der Windturbinenbauer Nordex hat Aufträge über 236 Megawatt aus Nordamerika erhalten. Geliefert werden sollen Turbinen des Typs N163 mit Kaltklima-Ausführung, wie das Hamburger Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Baubeginn der Anlagen sei für das Jahr 2027 geplant. Die Namen der Kunden und der Projekte teilte Nordex nicht mit.

Tesla mit neuen abgespeckten Modell-Versionen in den USA

AUSTIN - Tesla hat in den USA etwas günstigere abgespeckte Versionen seiner beiden wichtigsten Modelle 3 und Y eingeführt. Der Elektroauto-Vorreiter handelt damit nach dem Wegfall von Kaufanreizen im wichtigen Heimatmarkt und angesichts verstärkter Konkurrenz.

IPO: Ottobock legt Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne fest

DUDERSTADT - Der Prothesenhersteller Ottobock hat den Angebotspreis für die im Rahmen des Börsengangs bereitgestellten Aktien am oberen Ende der Preisspanne festgesetzt. Der Preis für einen Anteilschein betrage 66 Euro, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Die Spanne hatte bei 62 bis 66 Euro gelegen. Dabei schlägt der bisherige Eigentümer, die Näder Holding, inklusive einer Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe") rund 10,7 Millionen eigene Aktien los. Hinzu kommen 1,5 Millionen aus einer Kapitalerhöhung. Das Gesamtvolumen des Angebots liegt damit bei knapp 810 Millionen Euro.

ROUNDUP: Kippen, verschieben, lockern? Debatte über Verbrenner-Aus

STUTTGART - Vor dem "Autogipfel" im Kanzleramt am Donnerstag gibt es im Südwesten erneut eine Debatte über das in der EU geplante Verbot neuer Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ab 2035 - und Druck, dieses Ziel zumindest zu lockern.

ROUNDUP: Fraport eröffnet drittes Terminal am Flughafen Frankfurt nach Ostern

FRANKFURT - Zehn Jahre nach dem ersten Spatenstich ist das neue Passagier-Terminal am Frankfurter Flughafen so gut wie fertig. Auch wenn das T3 nach den Worten von Flughafenchef Stefan Schulte "schon morgen" in Betrieb gehen könnte, sind noch etliche Arbeiten im Innenausbau zu leisten. Das Datum für die feierliche Eröffnung wird daher auf den 22. April 2026 nach den hessischen Osterferien festgelegt.

Weitere Meldungen -China verkauft viel mehr Maschinen zur Plastikproduktion -Einigung bei Markenrechten: Paulaner Spezi darf ins Ausland -Zukunft des ICC Berlin: Nur noch eine Bieter-Gruppe im Rennen -EU-Parlament stimmt für 'Veggie-Burger'-Verbot -VW-Tochter Skoda verdrängt BMW bei Elektroautos in Deutschland vom zweiten Platz -'AI first': Wie die EU die Wirtschaft mit KI fit machen will -'Mängelmelder Post': Netzagentur sammelt Beschwerden -Bundesregierung will Regeln für E-Scooter ändern -Tusk gegen Auslieferung von Nord-Stream-Verdächtigem -Edelstahl-Verfahren: Gab es Absprachen zwischen Herstellern? -Bundesjustizministerium lehnt EU-Pläne zur Chatkontrolle ab -Kabinett billigt Nachbesserungen an Klinikreform -Pfandbriefbanken: Staatsbürgschaften für den Wohnungsbau -Kretschmann: Auto-Industrie soll Flexibilität bekommen -Kartellamt leitet Verfahren gegen Temu ein -ROUNDUP: Urteil: Bundesregierung muss Aktionsprogramm Nitrat erstellen

