EQS-News: Comarch und F.I.L.A. S.p.A. verstärken ihre Zusammenarbeit durch die Erweiterung der elektronischen Rechnungsstellung auf europäischer Ebene

EQS-News: Comarch / Schlagwort(e): Vereinbarung

Comarch und F.I.L.A. S.p.A. verstärken ihre Zusammenarbeit durch die Erweiterung der elektronischen Rechnungsstellung auf europäischer Ebene



08.10.2025 / 20:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MAILAND, 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Im Anschluss an die Umsetzung in Italien im Jahr 2022 erweitern Comarch und F.I.L.A. S.p.A., ein führendes Unternehmen im Bereich Produkte für Kunst, Design und Malerei, ihre Partnerschaft für die elektronische Rechnungsstellung. Die Vereinbarung baut auf der Zusammenarbeit auf, die schon 2019 angefangen hat. Damals haben sie das Comarch EDI System eingeführt und mit dem SAP ERP verbunden, das das Unternehmen als Managementlösung gewählt hat.

Diese strategische Entscheidung wird F.I.L.A. in die Lage versetzen, die Comarch E-Invoicing- und E-Archive-Lösungen in weiteren europäischen Märkten zu nutzen, in denen das Unternehmen tätig ist, um den kommenden Vorschriften gerecht zu werden.

Eine strategische Erweiterung für die Digitalisierung

Der Plan für die Einführung der elektronischen Rechnungsstellung und -speicherung gilt für die folgenden Länder, mit klaren und festgelegten Fristen, um die vollständige Einhaltung sicherzustellen:

Deutschland:Die Umsetzung des Dienstes betrifft sowohl den Versand als auch die elektronische Speicherung von Rechnungen.

Frankreich: Ab 2026 für zwei Unternehmen der Gruppe, unter Einbeziehung des E-Reportings in das Projekt.

Belgien: Die Lösung soll 2026 eingeführt werden, damit die Peppol-Standards eingehalten werden.

Spanien: Das Projekt soll 2027 anlaufen und ein Echtzeit-Validierungssystem beinhalten.

„Das Vertrauen, das F.I.L.A. uns wieder entgegenbringt, zeigt, wie wertvoll und flexibel unsere Lösungen sind. Unser Team ist bereit, die Expansion zu unterstützen und die Einhaltung von Vorschriften sowie die Prozesseffizienz in komplexen Märkten wie Frankreich, Belgien, Deutschland und Spanien sicherzustellen", fügte Kamila Niekraszewicz, Ländermanagerin von Comarch Italien, hinzu. „Diese Vereinbarung festigt unsere Position als strategischer Technologiepartner, der für Unternehmen, die in einem sich ständig verändernden Umfeld weltweit tätig sind, von entscheidender Bedeutung ist."

Die Zusammenarbeit zwischen Comarch und F.I.L.A. entwickelt sich kontinuierlich weiter und schafft die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft im Bereich der effizienten und sicheren Verwaltung von Geschäftsprozessen.

Kontakt: Michał Ostasz, michal.ostasz@comarch.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1120901/COMARCH_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/comarch-und-fila-spa-verstarken-ihre-zusammenarbeit-durch-die-erweiterung-der-elektronischen-rechnungsstellung-auf-europaischer-ebene-302578767.html

08.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2210238 08.10.2025 CET/CEST