EQS-News: Zenith Leisure arbeitet mit Pismo zusammen, um eine Multiwährungs-Visa-Prepaid-Forex-Karte mit Unterwegs- und DIY-Funktionen einzuführen

BANGALORE, Indien, 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Zenith Leisure Holidays Ltd, ein führender Anbieter von Reise- und Devisendienstleistungen seit 1997, gibt seine Zusammenarbeit mit Pismo, einer Cloud-nativen Bank- und Zahlungsplattform der nächsten Generation, bekannt, um seine eigene Visa-Prepaid-Devisenkarte einzuführen. Diese strategische Initiative steht im Einklang mit der Vision von Zenith, den finanziellen Komfort von Reisenden zu verbessern, indem das Unternehmen seine starke Präsenz in der indischen Reise- und Devisenbranche nutzt.

Manoj Mishra, Direktor bei Zenith Forex , sagt: „Die cloudnative, API-gesteuerte Plattform von Pismo ermöglicht Zenith Forex, ein skalierbares, sicheres und funktionsreiches Kartenprogramm anzubieten. Mit Echtzeit-Transaktionsverarbeitung, flexibler Brieftaschenverwaltung sowie robusten Compliance- und Betrugspräventionsfunktionen ermöglicht es Pismo Zenith Forex, ein Forex-Produkt anzubieten."

Mit einem digitalen Ansatz sowie einem Netz von Filialen an den wichtigsten internationalen Flughäfen ist Zenith Forex für seine stark auf Compliance ausgerichteten und kundenorientierten Aktivitäten bekannt.

„Wir freuen uns sehr, Zenith Forex bei der Einführung dieser neuen Mehrwährungskarte zu unterstützen. Und mit Visa zusammenzuarbeiten, um Reisenden eine sichere, bequeme und kostengünstige Möglichkeit zu bieten, Devisen zu verwalten", sagt Varun Dudeja, Leiter Geschäftsentwicklung APAC bei Pismo.

Die neue Visa-Prepaid-Forex-Karte bietet wichtige Vorteile wie die Unterstützung mehrerer Währungen, weltweite Akzeptanz und erhöhte Sicherheit mit Concierge-Service. Wir werden nach und nach die Forex-Karte für Unternehmen und Studenten einführen, die eine bequeme Nutzung unterwegs ermöglicht.

Rishi Chhabra, Landesmanager, India Visa, sagte: „Wir freuen uns, mit Zenith Leisure zusammenzuarbeiten, um das Zahlungserlebnis für Inder, die ins Ausland reisen, zu verbessern. Diese Karte bietet eine sichere und bequeme Zahlungsmöglichkeit, die durch die weltweite Akzeptanz des Visa-Netzes unterstützt wird."

Die Karte richtet sich an Freizeitreisende, die über Zenith internationale Reisen buchen, an Unternehmen und MICE-Gruppen, die ein vereinfachtes Spesenmanagement wünschen, an Studenten, die im Ausland studieren sowie auf die elterliche Belastung und Überwachungsfunktionen angewiesen sind, sowie an Vielreisende, die eine sichere Alternative zum Bargeld suchen.

