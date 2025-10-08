WOCHENVORSCHAU: Termine bis 22. Oktober 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 22. Oktober 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 9. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Südzucker, Halbjahreszahlen 07:30 AUT: OMV, Trading Update Q3 07:30 TWN: TSMC, Q3-Umsatz 08:30 DEU: Hannover Rück, Investorentag 09:00 DEU:n Erster Handelstag des Medizintechnik-Unternehmens Ottobock an der Frankfurter Wertpapierbörse 10:00 ITA: Ferrari, Kapitalmarkttag 12:30 USA: PepsiCo, Q3-Zahlen 17:30 DEU: Mercedes-Benz, Pre-Close-Call 22:00 USA: Levi Strauss, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Voestalpine, Kapitalmarkttag USA: Delta Air Lines, Q3-Zahlen USA: Levi Strauss, Q3-Zahlen USA: Applied Digital, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zur Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 9/25 08:00 DEU: Handelsbilanz 8/25 13:30 EUR: EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 10./11. September 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 8/25 EUR: Treffen der Euro-Gruppe SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag + 09.00 Erste Lesung zur geplanten Reform des Europäischen Asylrechts + 11.20 Debatte & Abstimmung über den schwarz-roten «Bau-Turbo» + 14.10 Aktuelle Stunde zu Chatkontrolle (auf Antrag der AfD) + 15.15 Debatte & Abstimmung über Reform der Pflege-Ausbildung + 17.35 Debatte & Abstimmung über mehrere Gesetze zur Nutzung des Infrastruktur-Sondervermögens durch die Länder + 19.55 Erste Beratung zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes 10:00 DEU: Pk Arbeitgeberverbände Hessenmetall und HessenChemie mit IW Consult zu Studie «Roadmap Industrie Hessen» 11:00 DEU: Pressegespräch EnBW zur Einführung eines intelligenten Heim-Energie-Management-Systems und neuer Vertriebsstrategie (online) 11:30 DEU: BGH verhandelt: Wer haftet für mutmaßlichen Corona-Impfschaden? 13:00 DEU: Jahrestagung des Markenverbandes - Tag der Markenwirtschaft 2025 U.a. mit Bundeskanzler Friederich Merz (CDU) + 17.20 Impulsvortrag Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) 13:00 DEU: «Autogipfel» bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) + ca. 15.00 Statements Merz, Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD), Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, IG-Metall-Chefin Christiane Benner. 17:00 FRA: Treffen europäischer und arabischer Außenminister zu den Gaza-Friedensbemühungen und einer Zwei-Staatenlösung LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Jahresbericht zum EU-Budget 2024 LUX: Treffen der Euro-Gruppe 18.45 h Pk DNK: Informelles Treffen der EU-Minister zuständig für Telekommunikation USA: US-Präsident Donald Trump empfängt der finnischen Präsident Alexander Stubb RUS: Kremlchef Putin reist zu Staatsbesuch nach Tadschikistan HINWEIS KOR: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 10. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Gerresheimer, Q3-Zahlen 07:30 DNK: Tryg, Q3-Zahlen 11:00 DEU: VW-Konzern, Auslieferungen Q3/25 DEU: BMW, Pre-Close-Call Q3 DEU: Porsche AG, Pre-Close-Call Q3 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 9/25 10:00 ITA: Industrieproduktion 8/25 16:00 USA: Universität Michigan Stimmungsindex 10/25 (1. Schätzung) EUR: S&P zu Italien EUR: Scope zu EU SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag + 09.00 Erste Lesung des geplanten Tariftreuegesetzes + 12.30 Erste Lesung von Gesetzen zur beschleunigten Vergabe öffentlicher Aufträge + 14.15 Aktuelle Stunde zur Industriepolitik 11:00 DEU: Mündliche Verhandlung zur Sammelklage des Bundesverbands Verbraucherzentrale gegen Meta wegen Datendiebstahls bei Facebook LUX: Treffen der EU-Finanzminister GBR: Britische Regierung, Fujitsu und Postamt reagieren auf Abschlussbericht zur Horizon-Untersuchung. Im sogenannten Horizon-Skandal geht es um Hunderte frühere selbstständige Filialleiter des staatseigenen Unternehmens Post Office, die wegen einer fehlerhaften Software beschuldigt wurden, sich bereichert zu haben. --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 13. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN: 23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Produktionsbericht TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Volkswagen, Pre-Close-Call Q3 FRA: Air Liquide, Hauptversammlung FRA: L'Oreal, Hauptversammlung USA: Charles Schwab, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (bis 18.10.) CHN: Handelsbilanz 9/25 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Vorstellung des Bundesverbands Kalte Wärmenetze e.V. (BVKW) und der Initiative Wärmewende-Allianz 11:45 SWE: Bekanntgabe des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften DEU: «Handelsblatt»-Summit «Zukunft IT» (bis 15.10.) HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 14. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 FRA: Fraport, Verkehrszahlen 9/25 07:00 CHE: Givaudan, 9M-Umsatz 07:30 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Schaeffler, Pre-Close Q3 12:45 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen 13:00 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen 13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen 13:30 USA: Blackrock, Q3-Zahlen 14:00 USA: Citigroup, Q3-Zahlen 15:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung 15:30 USA: General Mills, Investor Day 17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 9/25 18:00 FRA: LVMH, Q3-Umsatz 19:00 AUT: Telekom Austria, 9Monatszahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Geldmenge M2/M3 9/25 08:00 DEU: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert) 08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 8/25 11:00 DEU: ZEW-Index 10/25 USA: Berufungsentscheidung zu Trump-Zöllen: Frist, um das Urteil anzufechten läuft aus SONSTIGE TERMINE 09:00 AUS: Prozess gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten (bis 15.10.) 10:30 DEU: Konferenz «Green Fuels Import» von Weltenergierat - Deutschland und Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V. (en2x) 14:30 DEU: Eröffnung einer Wasserstoff-Produktionsanlage mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) 19:00 DEU: Festveranstaltung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften «Acatech» mit Bundeskanzler Friedrich Merz und Rafael Laguna de la Vera --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 15. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: ASML, Q3-Umsatz 07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Q3 12:30 USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen 12:30 USA: First Horizon, Q3-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen 17:45 FRA: LVMH, Q3-Umsatz 17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz 22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen 22:00 USA: Salesforce, Investor & Analyst Session at Dreamforce 2025 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Gerresheimer, Kapitalmarkttag FRA: Rexel, Q3-Umsatz USA: Hewlett Packard Enterprise, HPE Securities Analyst Meeting 2025 TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Erzeugerpreise 9/25 03:30 CHN: Verbraucherpreise 9/25 06:30 JPN: Industrieproduktion 8/25 (detailliert) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert) 09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert) 11:00 EUR: Industrieproduktion 8/25 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 9/25 14:30 USA: Verbraucherpreise 9/25 20:00 USA: Fed Beige Book USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten (bis 16.10.) SONSTIGE TERMINE 09:00 AUS: Fortsetzung des Prozesses gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Verkehrs-Rechtsschutzversicherung bei Dieselklage 10:00 DEU: Branchentreff der Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen (bis 16.10.) --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 16. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 FIN: Nordea, Q3-Zahlen 06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen 07:00 CHE: DocMorris, Q3-Trading-Update 07:00 CHE: Nestle, Q3-Umsatz 07:00 CHE: VAT Group, Q3-Umsatz 07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen (9.00 Pk) 07:00 DEU: Sartorius Stedim Biotech, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz 07:30 TWN: TSMC, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Travis Perkins, Q3-Umsatz 08:15 SWE: Investor AB, Q3-Zahlen 09:00 DEU: Merck KGaA, Kapitalmarkttag 09:30 DEU: Munich Re, Pk bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden 10:00 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz 13:00 USA: Travelers, Q3-Zahlen 18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE SWE: EQT, Q3-Zahlen USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen USA: US Bancorp, Q3-Zahlen USA: KeyCorp, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: BIP 8/25 10:00 ITA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert) 11:00 EUR: Handelsbilanz 8/25 11:00 ITA: Handelsbilanz 8/25 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/25 14:30 USA: Erzeugerpreise 9/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:30 USA: Philadelphia-Fed-Index 10/25 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 9/25 16:00 USA: Lagerbestände 8/25 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 17:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche) USA: Zweiter und letzter Tag des Treffens der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: BGH verhandelt zu Forderungen von Aktionären im Wirecard-Insolvenzverfahren --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 17. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMNEN 07:00 DEU: Forvia-Tochter Hella, Q3-Eckdaten 07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen 07:30 SWE: Volvo Group, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Pearson, Q3-Umsatz 08:00 NOR: Yara International, Q3-Zahlen 12:00 SWE: Autoliv, Q3-Zahlen 13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen 13:00 USA: Schlumberger, Q3-Zahlen 13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen 13:30 SWE: State Street, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe 8/25 08:00 DEU: Baugenehmigungen 8/15 11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Baugenehmigungen 9/25 14:30 USA: Ein- und Ausfuhrpreise 9/25 15:15 USA: Industrieproduktion 9/25 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 20. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMNEN 07:00 FRA: Forvia, Q3-Umsatz 17:45 FRA: Atos, Q3-Umsatz 23:30 GBR: BHP, Produktionsbericht USA: Steel Dynamics, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: BIP Q3/25 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/25 04:00 CHN: Industrieproduktion 9/25 04:00 CHN: Sachinvestitionen bis 9/25 08:00 DEU: Erzeugerpreise 9/25 10:00 EUR: Leistungsbilanz 8/25 11:00 EUR: Bauproduktion 8/25 16:00 USA: Frühindikator 9/25 CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas beginnt SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung des Gewerkschaftskongresses der IGBCE --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 21. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMNEN 07:00 SWE: Tele2, Q3-Zahlen 07:00 LUX: Eurofins Scientific, Q3-Umsatz 09:00 DEU: Mensch und Maschinen Software Q3-Zahlen 12:00 USA: Danaher, Q3-Zahlen 12:30 USA: General Electric, Q3-Zahlen 12:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen 12:45 USA: Northrop Grunman, Q3-Zahlen 13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris, Q3-Zahlen 13:00 USA: RTX, Q3-Zahlen 13:00 USA: Verizon, Q3-Zahlen 13:30 USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen 18:00 DEU: FlatexDegiro, Q3-Umsatz 18:00 DEU: Steico, Q3-Zahlen 18:00 FRA: L'Oreal, Q3-Umsatz 22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen 22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen 22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen USA: Halliburton, Q3-Zahlen USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen USA: 3M, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 9/25 11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2024 (endgültig) 14:30 USA: Philadelphia-Fed Dienstleistungs-Index 10/25 CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Investor Summit Europe von Bundesverband Energiespeicher Systeme e.V. (BVES) DEU: Fortsetzung des Gewerkschaftskongresses der IGBCE --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 22. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen 07:00 AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Heineken, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen 07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen 07:30 ITA: UniCredit, Q3-Zahlen 07:30 NOR: Storebrand, Q3-Zahlen 07:30 NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen 08:00 FRA: Hermes, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen 10:30 DEU: Trumpf SE Bilanz-Pk, Ditzingen 13:00 USA: AT&T, Q3-Zahlen 13:00 USA: CME Group, Q3-Zahlen 17:45 FRA: Michelin, Q3-Umsatz 17:45 ITA: Saipem, Q3-Zahlen 18:00 FRA: Kering, Q3-Umsatz 18:00 FRA: Kleppiere, Q3-Umsatz 18:00 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz 22:00 USA: Tesla, Q3-Zahlen 22:00 USA: Alcoa, Q3-Zahlen 22:05 DEU: SAP, Q3-Zahlen 22:05 USA: IBM, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Intershop, Q3-Zahlen NLD: Randstad, Q3-Zahlen USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen USA: EQT Corp., Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 9/25 08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/25 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 9/25 12:00 IRL: Erzeugerpreise 9/25 18:00 RUS: Indudstrieproduktion 9/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Frankfurt Finance & Future Summit - 1. Tag (bis 23.10.2025), Frankfurt am Main U.a. mit eine Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Außerdem werden u.a. erwartet: Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Bundesbank-Vorstand Michael Theurer, Deutsche-Börse-Chef Stephan Leithner CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt, Peking ---------------------------------------------------------------------------------------

