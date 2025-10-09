dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 09.10.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Gerresheimer senkt Ausblick - Geschäftsbelebung erneut überschätzt

DÜSSELDORF - Die bereits zweimal gesenkten Jahresziele von Gerresheimer haben sich erneut als viel zu optimistisch herausgestellt. Die Nachfrage von Kosmetikunternehmen nach Tiegeln und Parfüm-Flakons verläuft schleppender als vom Unternehmen erhofft; und auch die Nachfrage von Pharmaunternehmen nach Glas- und Plastikbehältnissen für oral einzunehmende flüssige Medikamente (Oral Liquids) ist niedriger als gedacht. Daher musste Konzernchef Dietmar Siemssen bei den Zielen für das bis Ende November laufende Geschäftsjahr 2024/25 nun erneut zurückrudern. Mit einem Unternehmensumbau will er nun gegensteuern. Die seit Monaten sehr schwache Aktie geriet am Donnerstag massiv unter Druck.

ROUNDUP: Ferrari enttäuscht mit Mittelfristzielen - Aktie rutscht stark ab

MARANELLO - Der Sportwagenbauer Ferrari bleibt mit seinen Gewinnplänen bis zum Ende des Jahrzehnts spürbar hinter den Hoffnungen der Anleger zurück. Ferrari peilt beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 2030 einen Wert von mindestens 3,6 Milliarden Euro an, wie das Unternehmen am Donnerstag in Maranello mitteilte. Das wäre zwar rund ein Drittel mehr als für dieses Jahr mit nun mindestens 2,72 Milliarden Euro veranschlagt. Experten allerdings hatten bisher mit im Schnitt 4,3 Milliarden Euro deutlich höhere Erwartungen an die kommenden Jahre. Die Aktie fiel in Mailand am Mittag kräftig.

ROUNDUP: Freenet übernimmt deutsches Geschäft von Schweizer Mobilezone

BÜDELSDORF - Der Mobilfunkanbieter Freenet kauft die Deutschlandtochter des Handy- und Tarifanbieters Mobilezone aus der Schweiz. Für das Geschäft mit Marken wie Sparhandy, Deinhandy und Handystar zahlt Freenet einen Kaufpreis von rund 230 Millionen Euro, wie die Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss in Büdelsdorf und Rotkreuz mitteilten.

ROUNDUP: Porsche-Absatz weiter im Sinkflug - China bleibt Sorgenkind

STUTTGART - Das deutlich schwächelnde China-Geschäft sorgt beim Sport- und Geländewagenbauer Porsche weiterhin für sinkende Absatzzahlen. In den ersten neun Monaten des Jahres wurden gut 212.500 Fahrzeuge verkauft. Das waren rund sechs Prozent weniger als im selben Zeitraum des Vorjahres, wie das zum VW-Konzern gehörende Unternehmen in Stuttgart mitteilte. Bereits 2024 war der Absatz der Schwaben um drei Prozent auf rund 310.700 Fahrzeuge gesunken.

ROUNDUP: Niedrige Preise belasten Südzucker - Aktie legt dennoch etwas zu

MANNHEIM - Der schwache Zuckermarkt hat Südzucker im ersten Geschäftshalbjahr 2025/26 erheblich belastet. So brach der operative Konzerngewinn ein. Auch der Umsatz war rückläufig. Das Unternehmen bestätigte jedoch den Ende August gesenkten Ausblick für das Geschäftsjahr.

Novo Nordisk sichert sich mit Übernahme mögliches Medikament gegen Leberfibrose

BAGSVARD - Der Pharmakonzern Novo Nordisk will sein Medikamentenportfolio zur Behandlung von starkem Übergewicht und dessen Folgen mit einer Milliardenübernahme in den USA stärken. Für 54 US-Dollar je Aktie in bar beziehungsweise insgesamt 4,7 Milliarden Dollar (4,0 Mrd Euro) wollen die Dänen laut einer Mitteilung vom Donnerstag Akero Therapeutics kaufen. Mit Efruxifermin verfüge Akero über eine potenziell sehr gute Behandlungsmöglichkeit für MASH, hieß es weiter. Das ist eine entzündliche Lebererkrankung, die aus einer Fettleber entsteht. Der Aktienkurs von Akero Therapeutics schnellte im vorbörslichen US-Handel um rund ein Fünftel auf 55,61 Dollar nach oben. Novo Nordisk weitete den Kursverlust mit der Nachricht etwas aus und fiel zuletzt um rund zwei Prozent.

KI-Boom treibt Umsatz von Chipfertiger TSMC weiter an

HSINCHU - Der weltweite KI-Boom liefert dem taiwanesischen Chip-Auftragsfertiger TSMC weiterhin viel Rückenwind. Allein im September schnellte der Umsatz im Jahresvergleich um fast ein Drittel nach oben, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Für das dritte Quartal ergibt sich damit ein Erlösplus von rund 30 Prozent auf 990 Milliarden Taiwan-Dollar (27,9 Mrd Euro). Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen von Analysten.

US-Fluglinie Delta sieht robuste Nachfrage auch 2026 - Aktie im Plus

ATLANTA - Delta Air Lines hat im dritten Quartal von einer Erholung bei Geschäftsreisen und der Nachfrage nach teureren Sitzen auf Urlaubsflügen profitiert. Das Unternehmen schnitt besser ab als erwartet. Die US-Fluggesellschaft sieht zudem eine robuste Nachfrage bis ins kommende Jahr hinein. Die Aktie zog vorbörslich um 7 Prozent an.

IPO/ROUNDUP 2: Ottobock gelingt größter Börsengang des Jahres - Kursplus

DUDERSTADT/FRANKFURT - Mit großem Interesse der Anleger ist der Prothesenhersteller Ottobock an der Frankfurter Börse gestartet. Mit einem Notierung von zwischenzeitlich 73 Euro pro Papier und einem Erlös von gut 800 Millionen Euro war es der größte Börsengang seit der Parfümeriekette Douglas 2024. Der erste Kurs lag bei 72 Euro und damit sechs Euro höher als der Ausgabepreis. Zuletzt lag die Notierung bei 69,60 Euro und damit 5,5 Prozent über dem Ausgabepreis.

Windanlagenbauer Nordex mit kräftigem Auftragsplus

HAMBURG - Der Windturbinenhersteller Nordex hat im dritten Quartal ein deutliches Wachstum beim Auftragseingang verbucht. So kletterte das Neugeschäft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 26 Prozent auf 2,17 Gigawatt, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Im zweiten Quartal hatte Nordex 2,3 Gigawatt an neuen Aufträgen an Land gezogen. Das Preisumfeld blieb weiterhin stabil.

Weitere Meldungen -Minister Schneider: Anreiz für mehr erschwingliche E-Autos -ROUNDUP/Koalition: Baureife Verkehrsprojekte gesichert -ROUNDUP: Koalition plant gezielte Kaufanreize für E-Autos -Neuer Nutzfahrzeugriese Archion startet 2026 an der Börse -ROUNDUP: Koalition noch uneins zu Verbrenner-Aus -Vonovia-Chef warnt vor jahrzehntelangem Wohnungsmangel -Windkraftkonzern Orsted streicht ein Viertel der Stellen und senkt Kosten

