EQS-DD: Multitude AG: Mr Adam Hansson Tönning, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



09.10.2025 / 16:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Mr Vorname: Adam Nachname(n): Hansson Tönning

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Head of Investor Relations and Treasury, Mitglied des Leadership-Teams

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Multitude AG

b) LEI

74370078YLPFWHE33716

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: CH1398992755

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 7,00 EUR 105.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 7,00 EUR 105.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

08.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

09.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Multitude AG Grafenauweg 8 6300 Zug Schweiz Internet: https://www.multitude.com/

Ende der Mitteilung EQS News-Service

101140 09.10.2025 CET/CEST