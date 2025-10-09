EQS-News: Europäisches Patent auf die EpyQ® AAV-Plasmid-Technologie von Ascend Advanced Therapies erfolgreich vor dem EPA verteidigt

EQS-News: Ascend Advanced Therapies (Ascend) / Schlagwort(e): Patent

Europäisches Patent auf die EpyQ® AAV-Plasmid-Technologie von Ascend Advanced Therapies erfolgreich vor dem EPA verteidigt



09.10.2025 / 11:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ROCKVILLE, Md., 9. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Ascend Advanced Therapies (Ascend), ein Gen-zu-GMP-Entwicklungspartner, gab heute bekannt, dass sein europäisches Patent EP3722434, das die firmeneigene AAV-Plasmid-Technologie EpyQ® schützt, im Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt (EPA) erfolgreich verteidigt wurde.

Dieses Ergebnis bestätigt die Neuartigkeit und Robustheit des bahnbrechenden Ansatzes von Ascend bei der Entwicklung und Herstellung von AAV-Plasmiden. Einspruchsverfahren vor dem EPA stellen eine ernsthafte Anfechtung der Patentierbarkeit dar, und die Entscheidung, das Patent aufrechtzuerhalten, unterstreicht die Stärke des geistigen Eigentums hinter EpyQ®.

„Dies ist ein Meilenstein für unser Unternehmen", sagt Markus Hörer, Chief Scientific Officer von Ascend. „Mit der Verteidigung unseres EpyQ® -Patents haben wir nicht nur unsere Innovation gesichert, sondern auch unsere Position als Marktführer in der AAV-Plasmidtechnologie gestärkt. Diese Entscheidung stärkt unsere Fähigkeit, Partner bei der Entwicklung von Gentherapien mit Vertrauen in die IP-Landschaft zu unterstützen."

Die erfolgreiche Aufrechterhaltung des Patents bildet eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung und Anwendung der EpyQ® -Technologie auf dem sich schnell entwickelnden Gebiet der Gentherapie. Das Team von Ascend ist weiterhin bestrebt, hochmoderne AAV-Plasmid- und Vektorlösungen zu liefern, die Innovationen ermöglichen und den Fortschritt in der genetischen Medizin beschleunigen.

Wenn Sie immer auf dem neuesten Stand zu Ascend bleiben möchten, besuchen Sie bitte www.ascend-adv.com, folgen Sie uns auf LinkedIn, oder kontaktieren Sie uns unter business@ascend-adv.com.

Informationen zu Ascend:

Ascend Advanced Therapies (Ascend) ist eine Gen-zu-GMP-CDMO, die sich auf die qualitativ hochwertige und kostengünstige Entwicklung und Herstellung von neuartigen Therapien spezialisiert hat. Ascend startete Anfang 2023 mit der Übernahme der Produktionsanlagen und des Entwicklungsteams von Freeline Therapeutics München, das seit 1991 Erfahrung in der AAV-Entwicklung hat. Anfang 2024 erwarb Ascend die GMP-Produktionsanlagen von Beacon Therapeutics in Alachua, Florida, um eine Niederlassung in den Vereinigten Staaten aufzubauen. Ende 2024 schlossen sich Ascend und ABL, Inc. zusammen, um die Entwicklung, Herstellung und Abfüllung/Fertigstellung von Gentherapien, Onkolytika, Impfstoffen und Immuntherapien zu erweitern. Das Team bietet CMC-Unterstützung, die auf jahrzehntelanger Erfahrung in der therapeutischen Entwicklung beruht, und hilft seinen Kunden, das Gleichgewicht zwischen Ertrag, Qualität und Kosten vom Konzept bis zur Kommerzialisierung zu halten. Zu den Gründungsinvestoren gehören Abingworth, Ajinomoto, Cathay Health, Deerfield, Digitalis Ventures, DCVC Bio, EW Healthcare Partners, 4BIO Capital, Monograph und Petrichor. Weitere Informationen finden Sie unter www.ascend-adv.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2790681/Markus_Horer.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2634455/5549967/Ascend_ABL_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/europaisches-patent-auf-die-epyq-aav-plasmid-technologie-von-ascend-advanced-therapies-erfolgreich-vor-dem-epa-verteidigt-302579541.html

09.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2210646 09.10.2025 CET/CEST