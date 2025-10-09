EQS-News: InfraRed Capital Partners ernennt Dr. Oliver Meier zum Geschäftsführer des neuen Frankfurter Büros

EQS-News: InfraRed Capital Partners Limited / Schlagwort(e): Personalie

InfraRed Capital Partners ernennt Dr. Oliver Meier zum Geschäftsführer des neuen Frankfurter Büros



09.10.2025

LONDON, 9. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- InfraRed Capital Partners („InfraRed"), einer der führenden, international tätigen Infrastruktur-Asset-Manager, gibt die Ernennung von Dr. Oliver Meier zum Managing Director im Capital Formation-Team bekannt. Dr. Meier wird die Leitung des neu eröffneten Büros in Frankfurt als Geschäftsführer übernehmen. Mit diesem Schritt stärkt InfraRed seine Präsenz in Deutschland und in der gesamten DACH-Region.

Deutschland ist seit vielen Jahren ein zentraler Markt für InfraRed. Das Unternehmen verfügt in der DACH-Region über eine breite Basis von Investoren, langjährige Partnerschaften und ein wachsendes Investment-Portfolio. Die erste Investition erfolgte bereits 2016 mit dem 396-MW-Offshore-Windpark Merkur. Seither folgten weitere Engagements in den Bereichen Verkehr, erneuerbare Energien und digitale Infrastruktur – sowohl im Core- als auch im Value-Add-Segment.

Mit der Übernahme der Leitung des Frankfurter Büros wird Dr. Meier den Ausbau der Beziehungen zu europäischen Investoren vorantreiben, da InfraRed in der Region ein wachsendes Interesse an seinen Anlagestrategien und Co-Investitionsmöglichkeiten verzeichnet.

Dr. Meier wechselt von Selinus Capital Advisors zu InfraRed. Als Head of Alternatives Sales verantwortete er dort den Vertrieb von Investments in den Bereichen Infrastruktur, Private Equity und Natural Resources für institutionelle Investoren in der DACH-Region. Dazu gehörte die Kapitalbeschaffung für eine breite Palette von Fonds sowie für Co-Investitionen und Direktinvestitionen.

Zuvor war Dr. Meier als Director im Bereich Corporates & Markets bei der Commerzbank AG tätig. Dort betreute er deutsche und österreichische multinationale Unternehmen sowie Kunden im Projekt- und Leveraged-Finance-Segment.

Michael Straka, Head of Capital Formation bei InfraRed, erklärte:„Wir freuen uns sehr, Dr. Meier in unserem Team willkommen zu heißen. Seine Ernennung und die Eröffnung unseres Frankfurter Büros sind ein wichtiger Meilenstein für unser Wachstum in Deutschland und unser Engagement in der Region. Wir werden seine Erfahrung nutzen, um unser Netzwerk weiter auszubauen, bestehende Beziehungen zu vertiefen und unseren Kunden bestmöglichen Service zu bieten."

Dr. Oliver Meier, Managing Director bei InfraRed, ergänzte:„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit InfraRed. Das Unternehmen genießt in Deutschland einen ausgezeichneten Ruf und bietet Investoren maßgeschneiderte, innovative Lösungen. Gemeinsam mit dem Team möchte ich das Wachstum in der DACH-Region vorantreiben und zum Erfolg unserer Investoren beitragen."

Dr. Meier tritt seine neue Position am 1. November an.

Über InfraRed Capital Partners („InfraRed")InfraRed ist ein führender internationaler Asset Manager für Infrastrukturinvestments im mittleren Marktsegment. Seit mehr als 25 Jahren entwickelt das Unternehmen erfolgreich Infrastrukturprojekte, insbesondere in frühen Projektphasen, und agiert zugleich als aktiver Manager kritischer Infrastruktur.

InfraRed verwaltet mehr als 13 Milliarden US-Dollar an Eigenkapital¹ für Investoren weltweit. Das Kapital ist in börsennotierten und nicht-börsennotierten Fonds investiert, die sowohl Core- als auch Value-Add-Strategien abdecken.

Das Unternehmen verbindet globale Reichweite mit fundierter Branchenexpertise. InfraRed ist international mit Büros in London, Frankfurt, Madrid, New York, Sydney und Seoul vertreten und verfügt über ein Team von mehr als 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

InfraRed ist Teil von SLC Management, dem institutionellen Asset-Management-Bereich von Sun Life, einem kanadischen Versicherungskonzern mit globaler Präsenz. InfraRed profitiert von dessen Größe und der weltweiten Plattform.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ircp.com.

¹ Auf Basis des 5-Jahres-Durchschnittskurses zum 31. Dezember 2024: GBP/USD 1,2818; EUR/USD 1,1092. Das verwaltete Eigenkapital (EUM) beträgt 13,186 Mrd. US-Dollar.

