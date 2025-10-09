EQS-News: Porsche mit robusten Auslieferungszahlen in herausforderndem Marktumfeld

EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Porsche mit robusten Auslieferungszahlen in herausforderndem Marktumfeld



09.10.2025 / 09:00 CET/CEST

Porsche mit robusten Auslieferungszahlen in herausforderndem Marktumfeld

Anteil elektrifizierter Sportwagen per September bei rund 35 Prozent

Nahezu jeder vierte ausgelieferte Porsche vollelektrisch

Macan-Absatz wächst in den ersten neun Monaten um 18 Prozent

Übersee- und Wachstumsmärkte erreichen Auslieferungsrekord

Nordamerika mit Auslieferungsplus

Absatzstruktur trotz wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten robust

Stuttgart. Porsche hat den Anteil an elektrifizierten Fahrzeugen in den ersten neun Monaten 2025 deutlich gesteigert: Insgesamt wurden zwischen Januar und September weltweit 212.509 Fahrzeuge an Kunden übergeben, davon waren 35,2 Prozent elektrifiziert (+12,8 Prozentpunkte). Diese unterteilen sich in 23,1 Prozent vollelektrische Fahrzeuge und 12,1 Prozent Plug-in-Hybride. Das stärkste Wachstum unter den sechs Modellreihen des Sportwagenherstellers verzeichnet der Macan mit plus 18 Prozent. Das trägt maßgeblich zu einer hohen Elektrifizierungsquote von 56% in Europa (Region Europa inkl. Deutschland) bei. Nordamerika ist weiterhin die größte Vertriebsregion: 64.446 Auslieferungen entsprechen einem Zuwachs von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Region Übersee- und Wachstumsmärkte erzielt mit 43.090 Auslieferungen von Januar bis September einen neuen Allzeitrekord. Ebenso positiv entwickelt sich der Bereich Individualisierung: Die Nachfrage nach den Angeboten im Porsche Sonderwunsch-Programm sowie der Porsche Exklusiv Manufaktur steigt kontinuierlich und der Ausbau der Kapazitäten wird weiter vorangetrieben.

„Porsche ist bei den Auslieferungen in diesem Jahr weiter robust unterwegs. Das Niveau entspricht unseren Erwartungen – gerade mit Blick auf anhaltende geopolitische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen“, sagt Matthias Becker, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Porsche AG. „Auch in den kommenden Monaten können sich unsere Kunden auf viele außergewöhnliche Angebote freuen. Mit dem neuen 911 Turbo S haben wir jüngst auf der IAA die Top-Version unserer Sportwagen-Ikone vorgestellt. Damit stärken wir unseren Markenkern. Die Nachfrage ist erfreulich groß und das Auto erhält viel Lob von Medien und Interessenten.“

Nordamerika und Übersee- & Wachstumsmärkte verzeichnen Wachstum

Größte Vertriebsregion bleibt Nordamerika mit 64.446 Auslieferungen und einem Plus von 5 Prozent gegenüber 2024. Die Vertriebsregion Übersee- und Wachstumsmärkte entwickelte sich mit einem Zuwachs von 3 Prozent ebenfalls positiv und erzielt damit ein Allzeithoch. Insgesamt konnten hier 43.090 Fahrzeuge in Kundenhand übergeben werden.

In Europa (ohne Deutschland) hat Porsche bis Ende September 50.286 Fahrzeuge ausgeliefert. Das sind 4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Im Heimatmarkt Deutschland konnten 22.492 Kunden ihr Fahrzeug entgegennehmen – ein Minus von 16 Prozent. Ursache für den Rückgang in beiden Regionen sind unter anderem ein starker Vorjahreszeitraum aufgrund von Nachholeffekten aus 2023 sowie Angebotslücken beim 718 und Macan Verbrenner aufgrund von EU-Vorschriften zur Cybersicherheit.

In China wurden 32.195 Fahrzeuge in Kundenhand übergeben (-26 Prozent). Wesentliche Gründe für den Rückgang bleiben die herausfordernden Marktbedingungen vor allem im Luxussegment sowie der intensive Wettbewerb im chinesischen Markt. Der Fokus liegt weiterhin auf einem wertorientierten Absatz. Weltweit bleibt Porsche in den ersten neun Monaten 6 Prozent unter den Vorjahreszahlen bei einer über die einzelnen Vertriebsregionen weiterhin ausbalancierten Absatzstruktur.

Zudem konnte Porsche seinen Anteil im jeweiligen Marktsegment weltweit in fünf von sechs Modellreihen ausbauen – trotz des zunehmenden Wettbewerbs.

Macan bleibt die volumenstärkste Modellreihe

In den ersten drei Quartalen wurden 64.783 Macan in Kundenhand übergeben (+18 Prozent). Mehr als 55 Prozent davon (36.250 Fahrzeuge) entfallen auf die vollelektrische Variante. Parallel wird in den meisten Märkten außerhalb der EU weiterhin der Macan mit Verbrennungsmotor angeboten, von dem 28.533 Einheiten ausgeliefert wurden. Der Panamera wurde bis Ende September 21.243 mal in Kundenhand übergeben und bewegt sich auf einem stabilen Niveau (-1 Prozent).

Die Sportwagen-Ikone 911 wurde bis Ende September 37.806 mal ausgeliefert. Das entspricht einem leichten Rückgang von 5 Prozent. Die Modelle 718 Boxster und 718 Cayman verzeichneten 15.380 Auslieferungen. Das sind 15 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Dies erklärt sich im Wesentlichen durch die eingeschränkte Modellverfügbarkeit aufgrund der EU-Vorschriften zur Cybersicherheit. Die Produktion der aktuellen Modellreihe 718 läuft im vierten Quartal 2025 aus.

Vom Taycan wurden im Zeitraum Januar bis September 12.641 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert (-10 Prozent). Der Cayenne wurde 60.656 mal in Kundenhand übergeben. Dies entspricht einem Rückgang von 22 Prozent und ist unter anderem auf Nachholeffekte im Vorjahreszeitraum zurückzuführen. Im vierten Quartal plant Porsche die Vorstellung des neuen vollelektrischen Cayenne. Dieser wird künftig parallel zum aktuellen Modell mit Verbrenner- und Plug-in-Hybrid-Antrieb angeboten.

Nach vorne gerichtet sagt Matthias Becker: „Wir haben in den vergangenen Wochen zukunftsweisende Produktentscheidungen getroffen. Damit reagieren wir auf die weltweit unterschiedlichen Kundenbedürfnisse sowie den verzögerten Hochlauf der Elektromobilität und stellen uns für die kommenden Jahre noch flexibler auf. Wir erwarten auch in Zukunft ein herausforderndes Marktumfeld. Mehr denn je konzentrieren wir uns darauf, Nachfrage und Angebot gemäß unserer Strategie ‘value over volume’ auszusteuern. Zudem tragen wir der stetig steigenden Individualisierung unserer Fahrzeuge durch unsere Kunden Rechnung, indem wir dieses Wachstumsfeld weiter ausbauen – sowohl im Bereich der Exclusive Manufaktur wie auch beim Sonderwunsch-Programm.“

Auslieferungen Januar – September 2024 2025 Differenz Weltweit 226.026 212.509 -6% Deutschland 26.838 22.492 -16% Nordamerika 61.471 64.446 +5% China 43.280 32.195 -26% Europa (ohne Deutschland) 52.465 50.286 -4% Übersee- und Wachstumsmärkte 41.972 43.090 +3%

