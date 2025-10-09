EQS-News: Tata Communications führt eine Voice-AI-Plattform ein, um BFSI-Kundenerlebnisse durch Geschwindigkeit, Umfang und integrierte Intelligenz zu verändern

EQS-News: Tata Communications / Schlagwort(e): Produkteinführung

Die branchenweit erste umfassende Sprache-zu-Sprache-Stimmen-KI-Plattform, die entwickelt wurde, um die Kundenansprache im BFSI-Bereich zu verbessern

Vollständig skalierbare Lösung, die mehr als 40 indische sowie globale Sprachen unterstützt und bereit ist, das Kundenengagement in allen Branchen weltweit zu fördern

MUMBAI, Indien, 9. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Tata Communications, ein führendes globales Unternehmen im Bereich Kommunikationstechnologie, gab heute die Einführung seiner Voice-AI-Plattform bekannt, die von Agentic AI angetrieben wird – eine branchenweit erste Sprache-zu-Sprache-Lösung zur Kundenansprache, die sofortige Entscheidungsfindung, Mehrsprachigkeit sowie eine Latenzzeit von unter 500 Millisekunden bietet. Diese Technologie setzt neue Maßstäbe für die Kundenansprache, da sie personalisierte, kontextbezogene sowie nahtlos integrierte Interaktionen über verschiedene Kanäle hinweg ermöglicht und damit die Art und Weise, wie Finanzinstitute mit ihren Kunden in Kontakt treten, neu definiert.

Tata Communications Voice AI ermöglicht die Einführung von Fintech in Unternehmen und stützt sich dabei auf das umfassende globale Sprachnetzwerk und die agentenbasierte KI-Plattform, die von der Tata Communications AI Cloud für Sicherheit und Skalierbarkeit unterstützt wird. Die intelligente Plattform ist auf die Strategie des Unternehmens abgestimmt und stellt eine direkte Verbindung zu den APIs sowie zu den Fintech-Plattformen der Kunden her, wodurch die gesamte Customer Journey – von der Anbahnung bis zur Lösung – optimiert wird.

Die Plattform unterstützt Interaktionen in mehr als 40 indischen und globalen Sprachen, darunter Hindi, Tamil, Spanisch, Mandarin und mehr. Es liefert Echtzeit-Transkription, Anrufzusammenfassungen und Stimmungsanalysen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören die sitzungsübergreifende Speicherung von Kontexten, adaptive Dialogabläufe, Sprachübersetzung in Echtzeit, Koordination mehrerer KI-Agenten, Anrufanalyse in Echtzeit sowie die nahtlose Anbindung an Systeme für die Übergabe an menschliche Agenten. Die Plattform ist zwar branchenunabhängig, bietet jedoch maßgeschneiderte Lösungen für Fintech und BFSI.

Wesentliche Merkmale:

Einheitliche Speech-to-Speech-Plattform: Integrierte Architektur mit einer Latenzzeit von weniger als 500 ms für sofortige Interaktionen

Agentische KI-Reisen: Ergebnisorientierte Intelligenz, die direkt mit Unternehmens-APIs sowie Fintech-Plattformen verbunden ist und Aufgaben von der Initiierung bis zur Lösung ausführt

Omnichannel-Interaktionen ermöglichen kontextbewusste, nahtlose Kundenerlebnisse über Sprache, Chat und Apps

Mehrsprachig und akzentadaptiv: Unterstützt über 40 weltweite und indische Sprachen, dynamische Sprachumschaltung sowie authentische Markenstimmen

Unterstützt von Tata Communications AI Cloud für Sicherheit und Skalierung

A.S. Lakshminarayanan, Bereichsleiter und Geschäftsführer bei Tata Communications, sagte: „Was die Voice-AI-Plattform von Tata Communications auszeichnet, ist, dass sie nicht nur ein Tool ist. Es handelt sich um eine skalierbare, unternehmenstaugliche Plattform, die darauf ausgelegt ist, echte Ergebnisse zu erzielen. Angetrieben von Agentic AI bietet die Plattform integrierte Intelligenz, bei der Voice AI in die Customer Journey eingebettet wird, um eine breite Palette Anwendungsfälle abzudecken, die wir bereits gemeinsam mit unseren Kunden entdecken. Sie ist auf Schnelligkeit, Skalierbarkeit sowie Zuverlässigkeit ausgelegt und geht über Pilotprojekte sowie Machbarkeitsnachweise hinaus, um Unternehmen eine bewährte Möglichkeit zu bieten, einfühlsamere Interaktionen an jedem Kontaktpunkt zu bieten."

Informationen zu Tata Communications

Die zur Tata Group gehörende Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) ist ein globales digitales Ökosystem, welches die schnell wachsende digitale Wirtschaft in mehr als 190 Ländern und Territorien unterstützt. Als vertrauensvoller Wegbereiter unterstützt das Unternehmen die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt mit Kooperations- und Connected-Lösungen, Core- und Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten. 300 der Fortune-500-Unternehmen zählen zur Kundschaft und das Unternehmen verbindet Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen finden Sie auf www.tatacommunications.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Bestimmte Worte und Aussagen in dieser Mitteilung, die Tata Communications und seine Prognosen betreffen, sowie andere Aussagen, einschließlich solcher, die sich auf die erwartete Finanzlage von Tata Communications, die Geschäftsstrategie, die künftige Entwicklung der Geschäftstätigkeit von Tata Communications und die allgemeine Wirtschaft in Indien beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten sowie andere Faktoren, einschließlich finanzieller, aufsichtsrechtlicher und umweltbezogener Faktoren sowie Faktoren, die sich auf das Branchenwachstum und Trendprognosen beziehen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Tata Communications oder die Branchenergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen vorausschauenden Aussagen abweichen, gehören unter anderem das Scheitern der Steigerung des Verkehrsvolumens im Netz von Tata Communications, das Scheitern der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, die den Kundenanforderungen entsprechen und akzeptable Gewinnspannen erzielen, das Scheitern des erfolgreichen Abschlusses der kommerziellen Erprobung neuer Technologien sowie Informationssysteme zur Unterstützung neuer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Sprachübertragungsdienste. Auch das Versagen bei der Stabilisierung oder Verringerung des Preisdrucks bei bestimmten Kommunikationsdiensten des Unternehmens; Versagen bei der Integration strategischer Akquisitionen und Änderungen der indischen Regierungspolitik oder -vorschriften und insbesondere Änderungen in Bezug auf die Verwaltung der Branche von Tata Communications sowie im Allgemeinen die Wirtschafts-, Geschäfts- und Kreditbedingungen in Indien. Zu den zusätzlichen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen vorausschauenden Aussagen abweichen, und von denen viele nicht im Einflussbereich von Tata Communications liegen, gehören unter anderem die in den Jahresberichten von Tata Communications Limited beschriebenen Risikofaktoren.

Die Jahresberichte von Tata Communications Limited sind auf der Website: www.tatacommunications.com verfügbar. Tata Communications ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.

© 2025 Tata Communications Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

TATA COMMUNICATIONS und TATA sind Marken oder eingetragene Marken von Tata Sons Private Limited in Indien und bestimmten Ländern.

Die Voice-KI-Fähigkeit von Tata Communications ist Teil der Tata Communications Customer Experience Platform.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2268954/5119918/Tata_Communications_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tata-communications-fuhrt-eine-voice-ai-plattform-ein-um-bfsi-kundenerlebnisse-durch-geschwindigkeit-umfang-und-integrierte-intelligenz-zu-verandern-302580037.html

