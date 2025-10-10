EQS-News: Desay SV erweitert seine intelligenten Fahrlösungen auf internationale Märkte - basierend auf NVIDIA DRIVE AGX Xavier

EQS-News: Desay SV / Schlagwort(e): Vertrag/Sonstiges

MÜNCHEN, 10. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Am 10. September gab Desay SV während der Internationalen Automobilausstellung in Deutschland (IAA Mobility 2025) bekannt, dass das Unternehmen seine Lösungen für intelligentes Fahren auf Überseemärkte ausdehnt. Desay SV wird seinen IPU14 Domain Controller, der Ende letzten Jahres vorgestellt wurde und auf NVIDIA DRIVE AGX Thor basiert, nun der weltweiten Automobilindustrie zur Verfügung stellen.

Diese Neuigkeit wurde im Rahmen der offiziellen Vertragsunterzeichnung auf der IAA gefeiert, an der hochrangige Vertreter beider Unternehmen teilnahmen, darunter Desay SV CEO Jian Xu, Executive Vice President Lele Li und Rishi Dhall, VP of Automotive Business, Tong Liu, VP, GM of China Automotive Business von NVIDIA.

Desay SV arbeitet seit 2020 mit NVIDIA auf dem Gebiet der automobilen Intelligenz zusammen. 2020 hat Desay SV die Massenproduktion seines ersten intelligenten Fahr-Domain-Controllers erreicht: Der IPU03 basiert auf dem NVIDIADRIVE AGXXavier und wird auf dem XPeng P7 eingesetzt. Dies markierte die erste kommerzielle Nutzung von Technologien für intelligentes Fahren in der Branche und lieferte eine wegweisende Steuerungsplattform für aufstrebende Elektrofahrzeugmarken. Aufbauend auf diesem Meilenstein stellten die Unternehmen 2022 den IPU04 Domain Controller vor, der auf NVIDIA DRIVE AGX Orin basiert. Dieser wurde inzwischen in die Massenproduktion überführt und wird von mehr als zwanzig Automobilherstellern eingesetzt, darunter Li Auto, XPeng, GAC, GWM und Nissan.

Letztes Jahr kündigte Desay SV an, dass es einen neuen hochleistungsfähigen Assisted Driving Domain Controller auf den Markt bringen wird, der durch NVIDIA DRIVE AGX Thor beschleunigt wird und in bestimmten Szenarien L3-Automatisierung und L4-Fahrfunktionen unterstützt. DRIVE AGX Thor läuft mit dem sicherheitszertifizierten automobilen Betriebssystem DriveOS und ist für Transformator-, LLM-, VLM- und generative KI-Workloads für den Automobilmarkt optimiert. Die heutige Ankündigung signalisiert, dass Desay SV nicht nur in China, sondern bald weltweit verfügbar sein wird.

Durch die Umsetzung zahlreicher Schlüsselprojekte hat Desay SV seine Stärken in den Bereichen Technologieanpassung, Massenproduktion und Qualitätsmanagement effektiv genutzt, um erfolgreich stabile, zuverlässige und skalierbare NVIDIA Accelerated Compute-Produkte für die Automobilindustrie zu integrieren. Die Ausweitung dieser Integration auf die globalen Märkte wird ein wichtiger Motor für die internationale Strategie von Desay SV sein.

Intelligente Fahrzeuge verändern nicht nur die Art und Weise, wie Menschen reisen, sondern werden zunehmend zu supermobilen Terminals, die in Richtung Zukunft unterwegs sind. Dieser Wandel bringt eine Reihe von Herausforderungen bei der Implementierung neuer Technologien und Funktionen der künstlichen Intelligenz mit sich.

Desay SV schafft nachhaltige Werte für die globale Smart-Mobility-Branche und entwirft eine zukünftige Landschaft des intelligenten Verkehrs. Durch die fortlaufende Zusammenarbeit werden beide Unternehmen weitere Synergiemöglichkeiten über das intelligente Fahren hinaus erforschen, darunter Robotik, künstliche Intelligenz und andere Bereiche des intelligenten Lebens.

