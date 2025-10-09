Werbung ausblenden

Hamas: Gaza-Krieg ist laut Vermittlern vollständig vorbei

Uhr
GAZA (dpa-AFX) - Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas sieht den Gaza-Krieg als beendet an. "Wir haben Garantien von den Vermittlern und der US-Regierung erhalten und alle haben bestätigt, dass der Krieg vollständig vorbei ist", sagte der höchste Hamas-Anführer im Ausland, Chalil al-Haja, in einer Fernsehansprache am Abend./hme/DP/he

