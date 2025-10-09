Werbung ausblenden

Koalition plant gezielte Kaufanreize für E-Autos

dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Union und SPD planen neue gezielte Kaufanreize für Elektroautos. Vorgesehen ist ein Förderprogramm insbesondere für Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen als Unterstützung für den Umstieg auf klimaneutrale Mobilität und die Nutzung emissionsfreier Fahrzeuge, wie es in einem Beschluss des Koalitionsausschusses heißt./sam/DP/mis

