Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax versucht sich an weiterer Bestmarke

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rekordhoch vom Vortag könnte sich der Dax vor dem Wochenende zu einer neuerlichen Höchstmarke aufschwingen. Am Freitag im frühen Handel legte der Dax um 0,3 Prozent auf 24.676 Zähler zu. Am Vortag hatte das Börsenbarometer bei 24.771 Punkten ein historisches Hoch erreicht, die Gewinne anschließend aber fast komplett wieder abgegeben.

Die Dax-Unternehmen profitierten von einem stabilen globalen Wachstum, einer guten Positionierung in Wachstumsfeldern, einer günstigen Finanzierung, fiskalischen Impulsen, soliden Aussichten für die Gewinne und einer vertretbaren Bewertung, schrieb Joachim Schallmayer, Kapitalmarktstratege der Dekabank. Die Dax-Rekorde zeigten, dass in Zeiten staatlicher Verschuldung der Aufbau und Werterhalt realer Vermögen unverzichtbar sei.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen lag mit 0,1 Prozent moderat im Minus bei 30.885 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,3 Prozent zu./bek/mis