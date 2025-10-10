Werbung ausblenden

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax hält sich nahe Rekord

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - DAX HÄLT REKORDNIVEAU - Nach seinem jüngsten Rekord zeichnet sich am Freitag für den Dax ein verhaltener Handelsstart ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Eröffnung auf Xetra mit plus 0,1 Prozent auf 24.636 Punkten. Am Vortag hatte sich der Dax mit seinem höchsten Stand von 24.771 Zählern der runden Marke von 25.000 Punkten genähert. Diese bleibt das nächste Ziel. In den USA hatten die Anleger am Donnerstag nach der jüngsten Rekordjagd im Technologiesektor etwas vorsichtiger agiert. Auch in Asien waren am Morgen überwiegend Abgaben zu verzeichnen.

USA: - VERLUSTE - Angesichts der jüngsten Rekordjagd haben die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag vorsichtig agiert. Die wichtigsten Aktienindizes gaben etwas nach. Der marktbreite S&P 500 und der umfassende Technologiewerte-Index Nasdaq Composite hatten zwar im frühen Handel einmal mehr Bestmarken erreicht, doch der Schwung ließ schnell wieder nach. Experten sehen bereits Anzeichen für eine Überhitzung des Marktes; entsprechend zurückhaltenden sind die Anleger aktuell. Der S&P 500 verlor 0,28 Prozent auf 6.735,11 Punkte. Bei dem Leitindex Dow Jones Industrial stand ein Minus von 0,52 Prozent auf 46.358,42 Punkte zu Buche. Unter den Technologie-Indizes büßte der viel beachtete Auswahlindex Nasdaq 100 0,15 Prozent auf 25.098,18 Punkte ein. Der Nasdaq Composite sank um 0,08 Prozent auf 23.024,63 Punkte.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Anleger an den Börsen Asiens haben sich zum Wochenschluss überwiegend zurückgehalten. In Japan machten einige Investoren ein Stück weit Kasse nach dem jüngsten Rekordlauf. Der Leitindex Nikkei 225 notierte im späten Handel gut ein Prozent im Minus. In China sank der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen zuletzt um 1,3 Prozent, während der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,1 Prozent fiel. Gewinne gab es hingegen in Südkorea nach einer Feiertagspause.

DAX              		24611,25		0,06%
XDAX            		24620,98		-0,04%
EuroSTOXX 50		5625,56		-0,43%
Stoxx50        		4767,34		-0,50%
				
DJIA             		46358,42		-0,52%
S&P 500        		6735,11		-0,28%
NASDAQ 100  		25098,18		-0,15%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future                128,76            +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD       		1,1575		0,10%
USD/Yen             	152,72		-0,23%
Euro/Yen       		176,80		-0,10%

BITCOIN:

Bitcoin		121.131		-0,46%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                  64,93                -0,29 USD
WTI                    61,28                -0,23 USD

/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

DAX-FLASH: Dax nach Rekordhoch stabilheute, 07:04 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depotgestern, 12:15 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden