dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax hält sich nahe Rekord

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - DAX HÄLT REKORDNIVEAU - Nach seinem jüngsten Rekord zeichnet sich am Freitag für den Dax ein verhaltener Handelsstart ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Eröffnung auf Xetra mit plus 0,1 Prozent auf 24.636 Punkten. Am Vortag hatte sich der Dax mit seinem höchsten Stand von 24.771 Zählern der runden Marke von 25.000 Punkten genähert. Diese bleibt das nächste Ziel. In den USA hatten die Anleger am Donnerstag nach der jüngsten Rekordjagd im Technologiesektor etwas vorsichtiger agiert. Auch in Asien waren am Morgen überwiegend Abgaben zu verzeichnen.

USA: - VERLUSTE - Angesichts der jüngsten Rekordjagd haben die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag vorsichtig agiert. Die wichtigsten Aktienindizes gaben etwas nach. Der marktbreite S&P 500 und der umfassende Technologiewerte-Index Nasdaq Composite hatten zwar im frühen Handel einmal mehr Bestmarken erreicht, doch der Schwung ließ schnell wieder nach. Experten sehen bereits Anzeichen für eine Überhitzung des Marktes; entsprechend zurückhaltenden sind die Anleger aktuell. Der S&P 500 verlor 0,28 Prozent auf 6.735,11 Punkte. Bei dem Leitindex Dow Jones Industrial stand ein Minus von 0,52 Prozent auf 46.358,42 Punkte zu Buche. Unter den Technologie-Indizes büßte der viel beachtete Auswahlindex Nasdaq 100 0,15 Prozent auf 25.098,18 Punkte ein. Der Nasdaq Composite sank um 0,08 Prozent auf 23.024,63 Punkte.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Anleger an den Börsen Asiens haben sich zum Wochenschluss überwiegend zurückgehalten. In Japan machten einige Investoren ein Stück weit Kasse nach dem jüngsten Rekordlauf. Der Leitindex Nikkei 225 notierte im späten Handel gut ein Prozent im Minus. In China sank der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen zuletzt um 1,3 Prozent, während der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,1 Prozent fiel. Gewinne gab es hingegen in Südkorea nach einer Feiertagspause.

DAX 24611,25 0,06% XDAX 24620,98 -0,04% EuroSTOXX 50 5625,56 -0,43% Stoxx50 4767,34 -0,50% DJIA 46358,42 -0,52% S&P 500 6735,11 -0,28% NASDAQ 100 25098,18 -0,15%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 128,76 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1575 0,10% USD/Yen 152,72 -0,23% Euro/Yen 176,80 -0,10%

BITCOIN:

Bitcoin 121.131 -0,46% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 64,93 -0,29 USD WTI 61,28 -0,23 USD

/mis